ครั้งแรกในโลก ค่ายมวยขอส่งนางงามเข้าประกวด MUT 2023

ก้าวใหม่ของวงการนางงามที่น่าจะเพิ่มอรรถรสการเชียร์สาวงามปีนี้มากยิ่งขึ้น ด้วยแนวคิดที่เชื่อว่า “นางงามกับนักมวยนั้นเหมือนกัน เพราะเราทั้งคู่มี จิตวิญญาณนักสู้ Fighting Spirit” ของ ณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์ หรือ เสี่ยโบ๊ท โปรโมเตอร์หนุ่มแห่งค่ายเพชรยินดี และภรรยา พราวฟ้า- การัญชิดา คุ้มสุวรรณ ที่ครั้งนี้ขอก้าวข้ามสังเวียนเข้าสู่วงการนางงาม ด้วยการซื้อลิขสิทธิ์ Miss Universe Thailand จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพชรยินดี ปั้น “เจนนี่ – เจนนิเฟอร์ โจนส์” นางงามประสบการณ์ศูนย์ส่งเข้าประกวด ตรงตามกับคอนเซ็ปต์ From zero to Hero ถือเป็นความท้าทายของค่าย และความสนุกของแฟนนางงาม ว่าเจนนี่นั้นจะถูกปลุกปั้นจากค่ายมวยออกมาแบบไหนเพื่อให้เกิดความแปลกใหม่ยิ่งขึ้น เพชรยินดี จึงร่วมกับ SCRUM, Boutique Creative Agency แห่งใหม่ ที่มีสูตรการทำงานว่า IDEA x CONVERSATION สร้างงานครีเอทีฟ ที่ไม่ได้เน้นแค่ไอเดีย แต่ต้องทำให้เกิดการพูดถึงในแบบที่แบรนด์ต้องการปกติการโปรโมทจังหวัดมักจะเห็นความงามของนางงามชัดกว่าจังหวัดอีก เราจึงขอถอยครึ่งก้าว อยากให้ทุกคนโฟกัสความงามของจังหวัดสุราษฎร์แบบชัดๆ ทั้งเขื่อนเชี่ยวหลาน วัดพระบรมธาตุไชยา อุทยานธรรมเขานาในหลวง ตลาดศาลเจ้าและอีกเพียบ ปล่อยให้นางงามถูก MISFOCUS ไปเลย ลองคลิกชมได้ที่ https://www.facebook.com/100091914552690/videos/821263975828853ตอกย้ำความแหวกแนวในการโปรโมตจังหวัดด้วยนางงาม ค่ายมวยเพชรยินดีพาน้องเจนนี่ โจนส์สละมงและสายสะพาย ให้กับความงามของสุราษฎร์ ทั้งที่เที่ยว ตลาด พ่อค้าแม่ค้า นกเงือก ยันขนมจีน เรียกได้ว่านางงามที่ว่างามhttps://www.facebook.com/100091914552690/posts/pfbid0ksgFaMjSjtek8w9qTtwLhCumsT1C6NS9efoyFeimWhLc2AJYfciYFdVz6D8hckoXl/?mibextid=cr9u03ร่วมติดตามแชร์ ส่งกำลังใจให้น้องเจนนี่ และค่ายมวยเพชรยินดีได้ที่https://www.facebook.com/profile.php?id=100091914552690