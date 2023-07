สหรัฐฯ ประสาทกิน กลัวโดนล้วงตับ ไล่กวาดล้างนักวิทย์มะกันเชื้อสายจีนดำเนินคดีนับพันราย

ABC (American Born Chinese)

อเมริกาถึงให้ FBI ติดตามสอบสวน ข่มขู่ ดำเนินคดีนับ 100 ราย บางรายตายอย่างมีเงื่อนงำ น่าสงสัย ส่งผลให้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ นักฟิสิกส์ นักวิจัยเทคโนโลยีเชื้อสายจีนนับพันหวาดผวาและพากันอพยพหนีภัยผิวขาว จากอเมริกา หนีไปอยู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลับไปประเทศบ้านเกิดเมืองนอน คือประเทศจีน อย่างมากที่สุด

"สมองไหล"

The China Initiative

The China Initiative

ระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2561 - มีนาคม 2564 สมัยรัฐบาลทรัมป์ มีนักวิชาการทางวิจัยอย่างน้อย 1,300 คน รวมทั้งศาสตราจารย์ที่ดำรงตำแหน่งในมหาวิทยาลัยอเมริกา ถูก FBI บุกเข้าค้น พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ภายใต้ความกลัวอย่างต่อเนื่อง ว่าจะถูกกล่าวหาและเข้าคุก คุมขังคุกลับ

ซี เสี่ยว ชิง

พฤศจิกายน 2565 นายวิลเลียม บาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของอเมริกา แถลงว่า ตัวเลข FBI สืบสวนและจับกุมดำเนินคดีกับนักวิจัยอเมริกันเชื้อสายจีน จับได้ ดำเนินคดีได้ 2,500 คดีแล้ว ทั้งๆ ที่มีผู้วิจารณ์อย่ารงหนักว่านักวิจัยเหล่านี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยข่าวกรองจีนเลย

กันยายน 2563 กระทรวงยุติธรรมอเมริกายกเลิกวีซ่านักศึกษาปริญญาโทและนักวิจัยชาวจีนกว่า 1,000 คน กล่าวหาว่ามีความสัมพันธ์กับกองทัพจีน

ศาสตราจารย์เฉิน กัง (陈刚 )

Asian American Scholar Forum

ศาสตราจารย์ สตีเฟ่น ชู

-30 กว่าเปอร์เซ็นต์ของผู้ตอบแบบสอบถาม ระบุว่า รู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นที่ยอมรับของอเมริกา

-72 เปอร์เซ็นต์ รู้สึกไม่ปลอดภัย

-65 เปอร์เซ็นต์ รู้สึกกังวลในการร่วมมือทางวิชาการและงานวิจัยกับจีน

-นอกจากนี้ 86 เปอร์เซ็นต์ ของพวกเขายังพบว่าการรับสมัครนักศึกษาต่างชาติระดับสูง เป็นเรื่องยากขึ้น เมื่อเทียบกับเมื่อห้าปีที่แล้ว



งานวิจัยผลศึกษาผลกระทบระยะยาวต่อการเป็นผู้นำด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของอเมริกา โดยโครงการ The China Initiative ทำให้เกิดความวิตกกังวลและกลัวภัยอย่างกว้างขวางในชุมชนนักวิทยาศาสตร์ของชาวอเมริกาเชื้อสายจีน อาจจะมีส่วนทำให้นักวิจัยทางวิชาการบางคนเชื้อสายจีน อพยพจากอเมริกากลับไปจีน

ศาสตราจารย์ จู ซ่ง ฉุน(朱松纯)

การกวาดล้างจารชนของอเมริกานั้นมีผลดีที่ส่งนักวิทยาศาสตร์จีน-อเมริกันชั้นนำ อย่างศาสตราจารย์จู กลับสู่จีน

1)ประชากรจำนวนมากและฐานทุนมนุษย์ ประชากรมีมากเหลือเกิน ทำให้ตัวแทนฐานทุนมนุษย์ บุคคลต่างๆ ที่มีคุณภาพ หาได้ง่าย

2)ตลาดแรงงานที่ตอบแทนคุณงามความดีทางวิชาการ และเป็นนโยบายของประเทศจีน

3)สี จิ้นผิง ผู้นำจีนมีแผนพัฒนาประเทศจีนที่ชัดเจนในการลงทุนสู่ความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4)การอพยพกลับของนักวิทยาศาสตร์และวิศวกรที่ได้รับการฝึกฝนจากต่างประเทศเชื้อสายจีน ไปยังประเทศจีน

1.กลัวว่าโดนสืบสวนจับกุมจาก FBI ที่มีอคติต่อนักวิชาการเชื้อสายจีน 67 เปอร์เซ็นต์

2.ความเกลียดชังต่อต้านชาวเอเชีย และความรุนแรงในอเมริกาซึ่งยังไม่หยุด 65 เปอร์เซ็นต์

3.เจ้าหน้าที่อเมริกามักจะโจมตีรัฐบาลจีน นโยบายของจีน 38 เปอร์เซ็นต์

4.ครอบครัว เพื่อน หรือเพื่อนร่วมงานของตนเองอาจจะตกเป็นเป้าหมายของอเมริกาหรือรัฐบาลจีน เพื่อตอบโต้ในสิ่งที่ตนเองพูดหรือทำ 37 เปอร์เซ็นต์

5.คนอื่นๆ อาจจะรายงานสิ่งที่ตนพูดหรือทำต่อรัฐบาลสหรัฐฯ หรือรัฐบาลจีน 31 เปอร์เซ็นต์

อาจารย์เริ่น เหวย(任伟)

อาจารย์เริ่น เหวย

ฆ่าตัวตายในภาวะโรคซึมเศร้า

ศาสตราจารย์จาง โส่ว เชิ่ง(张首晟)

เขาเป็นที่รู้จักในสาขาฟิสิกส์ ในฐานะผู้บุกเบิกการใช้พลังงานเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายจีนที่มีอนาคตก้าวหน้าคนนี้ปลิดชีพตัวเองในปี 2561 ก่อนที่เขาจะกลับประเทศจีนเพื่อรับใช้บ้านเกิด สาเหตุการตายที่ระบุไว้คือโรคซึมเศร้าอีกคน

ศาสตราจารย์ ดร. หลิว ปิง(刘冰)

ฮาร์วาร์ดมีนโยบายการรับนักศึกษาอเมริกันเชื้อสายจีนว่า ต้องมีคะแนนสูงกว่าฝรั่งผิวขาว 140 คะแนน ก็คือถ้าฝรั่งผิวขาวได้ 2,500 คะแนน นักศึกษาอเมริกันเชื้อสายจีนต้องได้ 2,640

เมื่อไปเทียบกับนักศึกษาเชื้อสสาย Hispanic พวกเม็กซิกัน เปอร์โตริกัน ต้องมีคะแนนสูงกว่าพวกนี้ 270 คะแนน

และหากเทียบกับนักศึกษาเชื้อสายแอฟริกัน อเมริกันผิวดำ ต้องสูงกว่า 450 คะแนน

เมื่อปีที่แล้ว มีการเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยของครอบครัวอเมริกันเชื้อสายจีน เปรียบเทียบเฉลี่ยแล้ว ครอบครัวอเมริกันเชื้อสายจีน คือคนจีนที่มีลูกเกิดในอเมริกาและเรียนหนังสือ รายได้ต่อครอบครัว 170,433 ดอลลาร์ คิดเป็นเงินไทยเกือบๆ 6 ล้านบาท เดือนละประมาณ 5 แสนบาท

ส่วนครอบครัวผิวขาว เจ้าของประเทศ มีรายได้เฉลี่ย 74,200 ดอลลาร์ ยังไม่ถึง 40 เปอร์เซ็นต์ของรายได้เฉลี่ยของครอบครัวคนอเมริกันเชื้อสายจีน

"หากไม่ใช่เพราะการแพร่ระบาดโควิด-19 ทำให้การเดินทางระหว่างประเทศหยุดชะงักลง และฉันเป็นพลเมืองอเมริกา ครอบครัวฉันคงจะออกจากอเมริกาอย่างถาวร โดยไม่มีความตั้งใจจะกลับมาอีกในอนาคต สิ่งที่ข้าพเจ้าประสบในสถาบันเดิม ไม่เพียงแต่น่าขยะแขยงเท่านั้น แต่รวมทั้งระบบคอร์รัปชันที่เสียหาย ซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่าผิดกฎหมาย ข้าพเจ้าไม่เคยคิดว่าที่ไหนสักแห่งในนี้จะมืดมนและเสื่อมทรามเช่นนี้ ถ้าข้าพเจ้ามี ข้าพเจ้าคงไม่ได้แปลงสัญชาติเป็นพลเมืองอเมริกัน ซึ่งตอนนี้ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจ สิ่งที่ฉันไปประสบมาไม่เพียงแต่ทำลายอาชีพทางวิชาการของฉันเท่านั้น ยังทำลายความฝันแบบอเมริกา (ที่เขาเรียกว่า American Dream) ของฉันอีกด้วย ว่าในที่สุดแล้ว อเมริกาที่แท้จริงแล้วมันอยู่ตรงกันข้ามกับความฝันที่ฉันเคยคิด"

ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” วันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคมที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ ได้กล่าวถึงการกวาดล้างนักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยชาวอเมริกันเชื้อสายจีนโดยรัฐบาลสหรัฐฯ เอง เพราะกลัวว่าจะเป็นภัยคุกคามความมั่นคง เนื่องจากคนอเมริกันเชื้อสายจีนเหล่านั้น มีความสามารถและเก่งกว่าชาวอเมริกันทั่วไปนายสนธิ กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้มีการแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกในระดับมัธยมที่ญี่ปุ่น ปรากฏว่าทีมประเทศจีนมาอันดับหนึ่ง อันดับสองคือทีมอเมริกา แต่ในรูปทีมอเมริกาที่ชนะอันดับสองนั้น หน้าตาเป็นลูกจีนเกิดที่อเมริกาทั้งนั้น ไม่มีฝรั่งหัวทองเลยแม้แต่คนเดียวกล่าวอีกนัยหนึ่ง คนเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจีน หรือไต้หวัน หรือฮ่องกง พวกนี้เป็นคนที่เรียนเก่งมาก เก่งในลักษณะที่ว่าเริ่มมีการกีดกันเด็กที่มีเชื้อสายจีน ถึงแม้ว่าจะเป็นพวกคือพ่อแม่เป็นคนจีนที่อยู่ในอเมริกา แล้วเกิดลูกในอเมริกาปรากฏว่าที่มหาวิทยาลัยดังๆ ไม่ว่าจะเป็นฮาร์วาร์ด MIT มีคะแนนพิเศษ ไม่ใช่ให้เข้าได้ง่ายๆ ถ้าเป็นคนผิวดำ หรือคนเชื้อลาตินอเมริกา ที่เรียกว่า Hispanic จะมีคะแนนช่วย แต่ถ้ามีเชื้อสายจีน ไม่ว่าจะมาจากประเทศจีน หรือเกิดในอเมริกา ต้องทำสูงกว่าคะแนนมาตรฐานอย่างน้อย 30 เปอร์เซ็นต์ ถึงจะมีสิทธิ์เข้าได้ ขนาดนั้นแล้วก็ยังสู้เด็กที่มีเชื้อสายทางจีนหรือเอเชียไม่ได้ปรากฏว่ามีนักศึกษาจำนวนมากที่ไปจากประเทศจีน แล้วไปเรียนต่อที่นั่น หลายคนเป็นอัจฉริยะ แต่อเมริกาได้สร้างเงื่อนไขตามล้างตามเช็ดนักวิทยาศาสตร์ชาวจีน ซึ่งพอเรียนจบแล้วก็หางานทำในอเมริกา เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ เป็นศาสตราจารย์ เป็นนักวิจัย อยู่ตามบริษัทต่างๆ ที่ใหญ่มาก ในงานวิจัยที่สำคัญๆ รวมทั้งเป็นอาจารย์อยู่ตามมหาวิทยาลัยทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมีตอนนี้เนื่องจากอเมริกากำลังปิดล้อมจีน จึงใช้นโยบายชี้ว่านักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยอเมริกันเชื้อสายจีนเป็นภัยคุกคามความมั่นคงสหรัฐฯ กลัวว่าจะเป็นสายลับจีนสอดแนมความลับ จารกรรมข้อมูลสำคัญมาให้จีนปัญหาลักษณะนี้ในอเมริกานั้นผิดปกติมากตั้งแต่ปี 2561 เพราะว่ามีโครงการหนึ่ง เรียกว่าสมัยประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ กระทรวงยุติธรรมอเมริกาประกาศข้อกังวลว่าได้มีการจารกรรมทางเศรษฐกิจของจีนอย่างเป็นทางการ ก็เลยเปิดโครงการ The China Initiative พุ่งเป้าไปที่นักวิทยาศาสตร์เชื้อสายจีนที่อาศัยอยู่ในอเมริกาอดีตรัฐมนตรียุติธรรม เจฟฟ์ เซสชันส์ (Jeff Sissions) พุ่งเป้าสงสัยว่ามีการจากรรมทรัพย์สินทางปัญญาในห้องทดลองและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ให้จีน เขาระบุในแถลงการณ์ว่า กลุ่มนักวิชาการเหล่านี้คือกลุ่มที่มีความเสี่ยงมากที่สุดกลุ่มหนึ่ง เนื่องจากวัฒนธรรมอันเปิดกว้าง และเป็นพื้นที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนความรู้ในระดับสากลที่เอื้อให้มีการไหลผ่านของแนวคิดต่างๆ และทำให้เป็นโอกาสที่จีนจะฉวยหาผลประโยชน์ได้ย้อนกลับไปเมื่อ 5 ปีที่แล้ว นายทรัมป์ ต้องการปิดล้อมจีนด้านเทคโนโลยี เขามั่นใจว่าจีนต้องขโมยเทคโนโลยีอเมริกาไป จึงเปิดตัวแผนขุดรากถอนโคนจารกรรมของจีนภายในอเมริกาด้วยโครงการหรือที่เรียกว่า กวาดล้างจารชนจีน เพ่งเล็งไปที่นักวิทยาศาสตร์และนักวิจัยอเมริกันเชื้อสายจีนไม่เว้นแม้กระทั่ง ABC : American Born Chinese คือพ่อแม่เป็นจีน พ่ออาจจะเป็นเจ้าของร้านอาหาร หรือแม่อาจจะทำงานล้างชาม แต่ว่าลูกเกิดที่อเมริกา ก็เลยเป็นคนอเมริกา ก็เรียกว่า ABC คนพวกนี้เรียนเก่ง เก่งจริงๆ แต่ทรัมป์เรียกพวกนักวิชาการอเมริกันเชื้อสายจีนว่า Bad Apple (แอปเปิลเน่า)การตามล่าหาจารชนคนทรยศของทรัมป์ ที่ถือว่าตัวเองเป็นราชาแห่งการสืบสวนสอบสวน เริ่มต้นในเดือนพฤศจิกายน 2561 โดยรรัฐบาลกลางอเมริกากำหนดพื้นที่เป้าหมาย 94 แห่งทั่วประเทศที่เกี่ยวข้องกับโครงการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทันที เขาพุ่งเป้าไปที่นักวิจัยทางวิทยาศาสตร์อเมริกันเชื้อสายจีนจำนวนมากยกตัวอย่างกรณีของ ศาสตราจารย์นักฟิสิกส์ชาวอเมริกันเชื้อสายจีน มหาวิทยาลัยเทมเปิลศาสตราจารย์ซี เป็นอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยเทมเปิล ที่เมืองฟิลาเดลเฟีย โดน FBI ยัดข้อหาจารกรรมข้อมูลแบบพิมพ์เขียวเครื่องทำความร้อนขนาดกระเป๋า (Pocket Heater Use in Super Conductor Research) ให้เพื่อนนักวิจัยที่จีนเมื่อปี 2558 โดยเขาถูกจับคุมขังไว้นานกว่า 4 เดือน แต่ไม่มีหลักฐานเอาผิดได้ จึงต้องถูกปล่อยตัว แต่ศาสตราจารย์ซี ไม่ยอม เดินหน้าฟ้องเอาผิดรัฐบาลกลางว่าเจ้าหน้าที่ FBI สร้างข้อมูลเท็จเอาผิดตน และ FBI ข่มขู่เขาจะโดนโทษ 80 ปี ปรับ 1 ล้านดอลลาร์ รวมทั้งเลือกปฏิบัติต่อคนเชื้อสายจีนปรากฏว่าตอนแรก ศาลแขวงไม่รับคำฟ้องเขา จึงยื่นอุทธรณ์ จนศาลอุทธรณ์ตัดสินให้เขาชนะคดีวันที่ 24 พฤษภาคม 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้เอง เพราะจากคำให้การของเพื่อนนักฟิสิกส์หลายคนแสดงให้เห็นว่าแบบพิมพ์เขียวที่ว่าเป็นผลงานประดิษฐ์ของศาสตราจารย์ซี นั้น ไม่ใช่นวัตกรรมที่เป็นความลับแต่อย่างใด แต่เป็นเทคโนโลยีที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางอยู่แล้ว ข้อกล่าวหาจึงตกไปถึงอย่างนั้นก็ตาม เพียงแค่ 2 ปีแรกกระทรวงยุติธรรมยุคนายทรัมป์ ก็อวดอ้างว่าประสบผลสำเร็จในการดำเนินโครงการ The China Initiativeนายสนธิกล่าวอย่างไรก็ตาม การตามล่าจารชนจีนนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าเหยียดสีผิว และกระทบสิทธิพลเมือง จนนำไปสู่การยุติชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ เมื่อต้นปี 2565 หลังจากที่โจ ไบเดน จากพรรคเดโมแครต ได้รับเลือกเป็นประธานาธิบดี แต่สถานการณ์กลับหนักข้อยิ่งขึ้นไปอีก เพราะทั้งทรัมป์ และ ไบเดน ดูเหมือนจะเชื่อมั่นในข้อสรุปที่ไร้เหตุผลว่า มีสายลับสอดแนมที่เป็นนักวิชาการจีนจำนวนมากในอเมริกา ทำให้การจับกุมอย่างเข้มข้น ไม่ได้หยุดเลยมีข้อมูลของอเมริกาเองบอกว่านักวิทยาศาสตร์อเมริกันเชื้อสายจีน อยู่ระหว่างสอบสวนมากถึง 150 คน ในจำนวนนี้มี 24 คน ถูกตั้งข้อหาอาญา คดีที่มีชื่อเสียงคดีหนึ่ง คือคดีที่เกิดขึ้นกับศาสตราจารย์ ดร. เฉิน กัง เป็นอดีตหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ของ MIT และเป็นสมาชิกของ US. National Academy of Engineering หรือสภาการวิศวกรรมสถานแห่งอเมริกา เขาถูกจับกุมเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2564 ห้องทดลองของเขาถูกปิด กลุ่มวิจัยของเขาต้องแยกย้ายกันไปเพราะถูกตัดงบอุดหนุนงานวิจัยทั้งหมด ส่งผลให้ชุมชนนักวิทยาศาสตร์ชาวจีนในอเมริกา นักวิทยาศาสตร์เชื้อสายจีน เดินทางร่วมกันอภิปรายทั่วประเทศเกี่ยวกับวิธีการป้องกันตนเองและจัดการกับปัญหาท้าทายที่เกิดขึ้นยกตัวอย่าง องค์กรไม่แสวงหาผลกำไรแห่งใหม่ ชื่อซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2564 เพื่อสะสางคดีของ ศาสตราจารย์ ดร. เฉิน กัง ต่อสู้เพื่อความเสมอภาคทางวิชาการอดีตรัฐมนตรีพลังงานสหรัฐฯ อดีตรัฐมนตรีของอเมริกา แต่เป็นคนอเมริกันเชื้อสายจีน เป็นอาจารย์วิชาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยอันดับท็อปของอเมริกา ได้รับรางวัล Nobel Prize สาขาฟิสิกส์ ให้ความเห็นว่าโครงการ The China Initiative ดังกล่าวของรัฐบาล ผลักดันให้ผู้มีความสามารถต่างๆ จากจีน เมินหน้าหนีไปยังหน่วยงานหรือสถาบันต่างๆ ในอเมริกา ทั้งๆ ที่ชาวอเมริกันเชื้อสายจีนโพ้นทะเล มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการช่วยพัฒนาวิชาการให้มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรมสหรัฐฯจากงานวิจัยศึกษาของทีมนักชีวสถิติ และวิศวกรกลุ่มเล็กๆ จากมหาวิทยาลัยอันดับสูงๆ เช่น มหาวิทยาลัยพรินซ์ตัน ฮาร์วาร์ด MIT ร่วมกับสมาคมนักวิชาการชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย ได้เผยแพร่ข้อมูลสำคัญในเว็บไซต์ Proceeding of the National Academy of Sciences อธิบายวิธีที่พวกเขาวิเคราะห์แบบสำรวจนักวิชาการชาวจีน 1,304 คน ที่ทำงานในอเมริกา ว่ารู้สึกอย่างไร และสิ่งที่พวกเขาค้นพบคืออะไรบ้าง ปรากฏว่ามีนักวิทยาศาสตร์จำนวนมากหวาดผวาถูกสอบสวนอย่างลับๆ ส่งผลให้เกิดความกลัวกันในการฟ้องร้องที่ไม่มีมูลความจริง ทำให้นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนจำนวนมากกำลังคิดเดินทางออกจากอเมริกาไปต่างประเทศจากการสำรวจ 61 เปอร์เซ็นต์ คนพวกนี้บอกว่า กำลังถูกกดดันให้ออกนอกอเมริกา 47 เปอร์เซ็นต์ ต้องย้ายไปอยู่ทวีปเอเชีย อยู่ญี่ปุ่น อยู่ไต้หวัน อยู่โน่นอยู่นี่ 46 เปอร์เซ็นต์ ต้องการไปอยู่นอกเอเชีย ปรากฏว่าประเทศจีนกลายเป็นจุดหมายปลายทางที่นักวิทยาศาสตร์ นักวิจัย ไปทำงานมากที่สุดยกตัวอย่าง ในปี 2562นักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่ประสบผลสำเร็จ และผู้อำนวยการศูนย์วิสัยทัศน์ ความรู้ ความเข้าใจ การเรียนรู้และอิสระ แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ในลอสแองเจลิส (UCLA) ได้ประกาศความตั้งใจที่จะเดินทางกลับประเทศจีน ปี 2562 เพราะเขาจะมีโอกาสได้ทำงานมากขึ้น เพราะว่าการอยู่ประเทศจีนนั้น ประเทศจีนรวย ตอนนี้มีเงินมีทอง มีเงินให้ทุนวิจัยมาก แล้วค่าตอบแทนก็สูงกว่าของอเมริกา เขาสามารถจะอพยพทั้งครอบครัวไปได้เลย ได้รับการศึกษาที่ดี ได้รับที่พักอาศัยที่ดี ได้รับเงินเดือนที่ดี ได้รับทุนในการใช้เครื่องมือในการทำงานวิจัยที่ดีมีบทความชิ้นหนึ่งได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางในสื่อสังคมออนไลน์ของจีน กล่าวขอบคุณการกวาดล้างจารชนของอเมริกา ที่ชื่อว่า The China Initiative ต่อสาธารณชน บทความนี้ว่าปัจจุบัน ศาสตราจารย์จู ดำรงตำแหน่งเป็นคณบดีสถาบันปัญญาประดิษฐ์ (AI : Artificial Intelligence) มหาวิทยาลัยปักกิ่ง มหาวิทยาลัยอันดับท็อปของจีนจีนก็เลยเป็นเป้าหมายสำคัญ เพราะเป็นผู้ให้การสนับสนุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรายใหญ่ และจีนแซงหน้าอเมริการในฐานะผู้นำโลก ปัจจัยมีอยู่ 4 ข้อเมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของประชากรนักวิทยาศาสตร์ วิศวกรชาวอเมริกันเชื้อสายจีน จะมีจำนวนคนที่เดินทางกลับไปยังประเทศจีนน้อยมาก แต่ว่าเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆ เพราะตอนนี้เขากำลังกลัวว่างานและชีวิตของพวกเขาในอเมริกาอาจจะได้รับอันตรายจากขบวนการกวาดล้างพวกเขาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นมีข้อกังวลทางจิตวิทยาเหล่านี้ ทำให้อาจารย์สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูง ผู้ที่มาจากสถาบันแห่งรัฐ หลีกเลี่ยงการยื่นขอทุนสนับสนุนจากรัฐบาลกลาง และการพิจารณาแผนการย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศผลงานวิจัยศึกษาความรู้สึกไม่ปลอดภัยในฐานะนักวิจัยเชิงวิชาการในอเมริกาเกิดขึ้นจากความกลัว 5 ข้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกันเชื้อสายจีนจำนวนมากที่มีส่วนร่วมในการวิจัยที่สำคัญ เช่น สาขาที่เกี่ยวข้องกับสงครามเทคโนโลยีของจีนในสหรัฐฯ ที่ละเอียดอ่อนต่อความมั่นคงของชาติ ต่างหวาดผวา อาจตายแบบมีเงื่้อนงำปริศนา ก่อนที่จะเดินทางกลับไปทำงานที่ประเทศจีน ยกตัวอย่างเช่น การตายปริศนาของอัจฉริยะเป็นอัจฉริยะทางด้านคณิตศาสตร์ชาวจีน ตอนอายุแค่ประถม 5 (ป.5) เขาอธิบายแคลคูลัสได้ เขาเรียนมัธยมต้นตอน 9 ปี ได้รับจดหมายตอบรับจาก Imperial College London และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย Ivy League หลายแห่งในอเมริกา ตอนอายุแค่ 15 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชิคาโค อายุ 26 ปี ได้รับการว่าจ้างให้เป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยชิคาโก ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก ก่อนจะได้รับปริญญา ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีสำคัญหลายงานของเขาเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกเขาตัดสินใจจะเดินทางกลับประเทศจีนเพื่อไปทำงาน แต่ก่อนเขาเดินทางกลับในปี 2551 เขาถูกพบเป็นศพในโกดังหลังหนึ่ง หลังโบสถ์ร็อกเกอะเฟลเลอร์ ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก ตำรวจอเมริกาสรุปแบบหน้าด้านมาก ว่าเป็นการแม้ว่า อัจฉริยะส่วนใหญ่แล้ว ร้อยทั้งร้อย ไม่มีโรคซึมเศร้า มีอาการไฮเปอร์มากกว่าปรากฏว่าญาติเขาไม่เชื่อว่าเขาฆ่าตัวตาย เพราะนิสัยเขาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดี สุขภาพจิตดี แถมเพื่อนของศาสตราจารย์เริ่น เหวย เล่าให้ฟังว่า อาจารย์เริ่น เหวย มีความฝันที่จะนำความรู้ความเชี่ยวชาญเข้าไปสร้างความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีทางทหารของจีนได้ และก่อนตายเพียงไม่กี่วัน เขาปฏิเสธความพยายามของมหาวิทยาลัยชิคาโก ที่พยายามดึงเขาอีกด้วยอีกคนหนึ่งเกิดปี 2506 เขาเรียนแผนกฟิสิกส์ของมหาวิทยาลัยฟู่ตั้น ที่เซี่ยงไฮ้ มหาวิทยาลัยระดับท็อปของจีน ตั้งแต่อายุ 15 ปี ต่อมาไปเรียนที่เยอรมนี เบอร์ลิน จบหลักสูตรปริญญาโททั้งหมดในเวลาเพียง 3 ปี ต่อมามหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์ก มอบปริญญาเอกให้เขาในปี 2539ต่อมา โปรเฟสเซอร์ จาง โส่ว เซิ่ง ได้รับแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด มหาวิทยาลัยอันดับท็อปของอเมริกา ปี 2554 เขาได้รับเลือกเป็นสมาชิกของ America Academy of Arts and Science เพราะผลงานวิจัยของเขามุ่งเน้นไปที่การศึกษาฟิสิกส์ของสสารควบแน่น ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนาอุปกรณ์ชิ้นส่วนวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และการสร้างซูเปอร์คอนดักเตอร์ ซึ่งมันเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ ที่อเมริกาบอยคอตจีนตอนนี้ สั่งห้ามไม่ให้ส่งอุปกรณ์สำคัญทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ไปทางจีนอีกรายหนึ่งนักวิทยาศาสตร์อเมริกันเชื้อสายจีน วัย 37 เพิ่งได้รับการประกาศจาก University of Pittsburgh School of Medicine ต้นสังกัดของเขาว่าเขาเพิ่งได้ค้นพบเรื่องสำคัญในการวิจัยไวรัสโคโรนา ทันทีเลย เมื่อเขาค้นพบเรื่องสำคัญ เขาถูกพบว่าโดนยิงตาย เสียชีวิตในบ้านของเขา ก่อนที่เขาจะเดินทางกลับไปประเทศจีน ตำรวจสหรัฐฯ บอกว่าการตายของ ดร.หลิว ปิง เป็นการฆาตกรรมโดยมือปืนคือ นายกู้ ห้าว ซึ่งเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์อาวุโส อายุ 47 ปี ชาวอเมริกันเชื้อสายจีน หลังจากยิง ดร.หลิว แล้ว นายกู้ ห้าว ก็ยิงตัวตายในรถที่จอดไว้ไม่ไกลจากบ้านผู้ตาย งานนี้ไม่มีหลักฐานใดๆ จากตำรวจเกี่ยวกับคดีนี้นอกจากเรื่องการตายอย่างมีเงื่อนงำ น่าสงสัยของนักวิทยาศาสตร์เชื้อสายจีนแล้ว อเมริกายังมีนโยบายรับนักศึกษาที่กดขี่และปฏิบัติต่อนักศึกษาชาวอเมริกันเชื้อสายจีน ที่มีอยู่แค่ 1.4 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรอเมริกันมกราคม 2562 เกิดคดีที่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ถูกกล่าวหาว่าเลือกปฏิบัติต่อผู้สมัครเชื้อสายจีน เมื่อไปฟ้องร้องมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ก็โดนผู้พิพากษารัฐบาลกลางของรัฐแมสซาชูเซตส์ ชื่อแอริสัน เบอโรส์ ยกฟ้อง อ้างว่ามาตรฐานการรับนักศึกษาของฮาร์วาร์ดดีแล้ว แม้จะขัดต่อรัฐธรรมนูญที่คุ้มครองเสรีภาพก็ตาม เพราะเกณฑ์รับนักศึกษามหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของ SAT(Scholastic Assessment Test )สำหรับเกณฑ์นักศึกษาเชื้อสายเอเชียตะวันออกตั้งไว้สูง 2,400 คะแนน จึงจะรับเข้าเรียน คือคุณต้องได้อย่างน้อย 2,400 คะแนน ถึงจะเข้าเรียนฮาร์วาร์ดได้ SAT นี่แค่ 1,500 ก็ถือว่าสูงแล้ว แต่ฮาร์วาร์ดตั้งไว้ 2,400อย่างไรก็ตาม แม้อเมริกาจะมีนโยบายการรับนักศึกษาเข้าศึกษาที่กดขี่ เลือกปฏิบัติต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชีย มีจำนวนแค่ 1.4 เปอร์เซ็นต์ ของประชากรอเมริกาทั้งหมด แต่นักศึกษาอเมริกันเชื้อสายจีนกลายเป็นกลุ่มผู้มีความสามารถทางปัญญาถึง 18 เปอร์เซ็นต์ ของกลุ่มปัญญาชนทั้งหมดของอเมริกาส่วนชาว Hispanic เชื้อสายลาตินอเมริกา มีรายได้เฉลี่ย 37,675 ดอลลาร์ ส่วนครอบครัวคนผิวดำ แค่ 32,490 ดอลลาร์หมายถึงว่า แม้กระทั่งการทำมาหากิน คนเชื้อสายจีนก็สามารถทำมาหากินได้เงินมากกว่าคนอเมริกันชาวผิวขาวเสียด้วยซ้ำ แล้วยังมากกว่ามากๆ เมื่อเทียบกับคนอเมริกันเชื้อสายลาติโน่ ไม่ว่าจะเป็นเม็กซิกัน เปอร์โตริกัน และก็มากที่สุดกว่าคนเชื้อสายผิวดำความเก่งกาจ ปัญญาทางด้านวิทยาศาสตร์ และสถานภาพทางเศรษฐกิจของครอบครัว ได้กลายเป็นความหวั่นวิตกกังวลของผู้นำประเทศว่าจะเป็นภัยคุกคามความมั่นคง พวกเขายังคงถูกมองว่าเป็นคนนอกที่ไม่ได้รับการยอมรับจากสังคมอเมริกัน เป็นคนนอกที่มีความมั่งคั่ง แต่อ่อนแอทางอำนาจดูแลตัวเองให้รอดพ้นจากการคุกคามของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา จนต้องหนีภัยจากการเมืองไปอยู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะไปจีน ทั้งหมดนี้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับจีนในศตวรรษที่ 21 และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลว่าทำไมเทคโนโลยีของจีนช่วงหลังถึงก้าวกระโดดเร็วมาก เพราะได้สมองจากคนพวกนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่มองจีนเป็นภัยคุกคามของอเมริกา นักวิทยาศาสตร์เชื้อสายจีนคนหนึ่งระบุตัวเองว่าเป็นพลเมืองสหรัฐฯ เคยได้รางวัล NFS Career Award เขาบอกลาออกจากตำแหน่งทางวิชาการเพราะสิ่งที่มองว่ามันเป็นบรรยากาศที่ต่อต้านจีนเขาบอกว่า