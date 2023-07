ปตท. ชวนคนไทยรักษาสุขภาพกับ “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ”

ปตท.ร่วมกับศิริราชพยาบาล พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนกว่า 40 องค์กร สานต่อความสำเร็จของ “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” สร้างสุขภาพดี มุ่งให้คนไทยห่างไกลจากสโตรค หรือโรคหลอดเลือดสมอง เชิญชวนคนรักสุขภาพสมัครร่วมออกกำลังกายพร้อมกัน 29 ตุลาคมนี้ทั่วประเทศ ขยายเวลาสมัครถึง 15 สิงหาคม ตั้งเป้าผู้ร่วมกิจกรรม 150,000 คน



“ศิริราชร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งหมดอยากเชิญชวนให้คนไทยมาร่วมกันออกกำลังกายในอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้ ซึ่งนับเป็นปัจจัยสำคัญในการป้องกันการเกิดสโตรค นอกจากการทานอาหารที่เป็นประโยชน์ พักผ่อนให้เพียงพอ การออกกำลังที่เหมาะสมและสม่ำเสมอจะช่วยป้องกันภาวะสโตรคได้อย่างดี ปัจจุบันโครงการฯ มีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100,000 คน ซึ่งเราตั้งเป้าไว้ 150,000 คน ดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนให้มาสมัครกันเยอะ ๆ เพราะว่าทุกคนที่มาสมัครก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยรณรงค์และเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับประชาชนคนไทย”





ประธานการจัดโครงการฯ กล่าวว่า สำหรับ “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” ในปีนี้ ถูกจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเพื่อเป็นประโยชน์ให้ประชาชน สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งสามารถป้องกันได้ถึง 90% โดยวิธีการหนึ่งคือการออกกำลังกาย โดยความสำคัญของการจัดงานในครั้งนี้คือการบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนจากหลายภาคส่วนกว่า 40 องค์กร รวมทั้งบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่ได้เข้ามาสนับสนุนในการจัดโครงการฯ ดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมผ่านหน่วยงานภายใต้สังกัดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศร่วมด้วยโดยบูรณาการร่วมกันตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่1.ตั้งเป้าให้โครงการนี้เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างของประชาชนคนไทยในการรักษาสุขภาพ2.เป็นกิจกรรมให้ความรู้โรคหลอดเลือดสมองเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงแนวทางการดูแลรักษาสุขภาพ แนวทางป้องกันและวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดอาการ3.กิจกรรมภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” (No STROKE for All Thais by NEW GEN) เป็นการรวมพลังของเด็กเยาวชนทั่วประเทศ จำนวนกว่า 10,000 คน ที่จะได้รับความรู้เรื่องโรคหลอดเลือดสมอง เพื่อทำหน้าที่เป็นตัวแทน “พลังสำคัญ – Young Thais Fight STROKE” ขับเคลื่อนสังคมผ่านการสร้างสรรค์สื่อความรู้ สื่อสาร และส่งต่อความรู้โรคหลอดเลือดสมองในวงกว้าง เพื่อเป็นแนวทางการดูแลตนเอง ประชาชน สังคม และประเทศชาติไทยในอนาคต4.เป็นกิจกรรมออกกำลังกาย เดิน วิ่ง ปั่น ช่วยรณรงณ์ให้คนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพด้วยการออกกำลังกาย“ซึ่งจากความร่วมมือของทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีความตั้งใจเข้ามาช่วยเหลือและสนับสนุน เรามั่นใจว่า ความร่วมมือในวันนี้สามารถผลักดันให้สังคมไทยไม่มีสโตรคหรือไร้สโตรคได้ ซึ่งคงต้องช่วยกันคนละไม้ละมือ งานในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 9 และก็คงมีครั้งต่อ ๆ ไป ซึ่งเราหวังว่า กิจกรรมที่เราจัดขึ้นจะช่วยสร้างแรงรับรู้ แรงตระหนักให้กับประชาชนและมีคนไข้ที่เป็นโรคสโตรคน้อยลง” ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ค่าสมัครราคา 360 บาท/ท่าน พิเศษสำหรับกลุ่มเด็กและเยาวชน อายุตั้งแต่ 6-24 ปี ราคา 255 บาท/ท่าน พร้อมทั้งได้รับเสื้อ ส่วนเหรียญที่ระลึกจะได้รับเมื่อเข้าเส้นชัยในเวลาที่กำหนดภายในกิจกรรมสนามกรุงเทพมหานคร มีการชิงโล่รางวัลจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศิริราช รางวัลชนะเลิศ ประเภทบุคคลระยะทาง 10 กิโลเมตร จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับผู้ชนะ Over all แบ่งเป็น ชาย-หญิง อันดับ 1, 2 และ 3 จำนวน 6 รางวัลโดยรายได้จากการจัดกิจกรรมของโครงการฯ นำเข้ามูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช และจัดสรรเข้าบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ระดับจังหวัด เพื่อใช้ในการจัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติฯ ในปีต่อ ๆ ไป รวมถึงกิจการเชิงรุกด้านโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่ เพื่อยกระดับการเข้าถึงการรักษาโรคหลอดเลือดสมองที่มีมาตรฐาน ให้คนไทยทุกคนมีสิทธิได้รับการรักษาโรคหลอดเลือดสมองแบบเท่าเทียมกันแม้ในพื้นที่ห่างไกล และทุรกันดาร อีกทั้งค่าสมัครสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าจากศิริราชมูลนิธิสำหรับผู้ที่สนใจ สามารถสมัครกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ไปจนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2566 สมัครได้แล้วทางเว็บไซต์ไทยรัน race.thai.run และติดตามรายละเอียดได้ทาง