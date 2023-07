SASOM แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าแฟชั่น เปิดบูธกิจกรรม ดันบริการ Ready to Ship ผ่านแอปพลิเคชัน SASOM รับสินค้าสุดคูลได้ทันทีที่บูธ

แพลตฟอร์มซื้อขายสินค้าแฟชั่น เปิดบูธกิจกรรม ณ Paragon Royal Hall ในวันที่ 3-4 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา โดยมีกิจกรรมให้ลูกค้าได้ร่วมสนุกภายในงาน อีกทั้งยังสามารถกดสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ (เว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชัน) ผ่านบริการ Ready To Ship และเข้ารับสินค้าได้ที่บูธทันทีSASOM (สะสม) เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2019 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เสมือนเป็น ‘คนกลาง’ ตรวจสอบลิขสิทธิ์สินค้า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขายสินค้าปลอม หรือขายสินค้าสูงกว่าราคาจริง โดยจุดเด่นของแพลตฟอร์มคือการตรวจสอบสินค้าจากผู้ขาย ให้ถูกต้องและผ่านตามมาตรฐานของสะสมที่กำหนดไว้ โดยสินค้าที่ผ่านมาตรฐานจะมีการรับประกันสินค้าผ่านการติด Authentication Tag ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ผ่านการตรวจลิขสิทธิ์โดย SASOMSASOM (สะสม) นับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ด้วยคอนเซปต์ “Next Generation Platform for Authentic Luxurious Transactions” หรือการเป็นแพลตฟอร์มยุคใหม่ สำหรับซื้อขายของสะสมแบรนด์เนมหรือของหายาก โดยมีการพัฒนาบริการต่างๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงเน้นความหลากหลายของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นรุ่นที่หายาก และมีบริการสินค้าพร้อมส่ง (Ready to ship) เปิดให้ผู้ขายสามารถส่งสินค้าให้ SASOM ตรวจสอบและฝากสินค้าไว้ที่คลัง เมื่อทำการซื้อขายเสร็จสิ้น SASOM จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งไปยังผู้ซื้อทันทีโดยการเปิดบูธกิจกรรมที่ผ่านมา มีผู้เข้ามาใช้บริการอย่างหลากหลายจำนวน 50,000 คน พร้อมมีการโชว์สินค้าแบรนด์เนมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า รวมถึงมีโซนถ่ายรูป Authentication Tag สุดเก๋ ให้ผู้มาร่วมงานได้ถ่ายรูปโชว์ความเป็นคนรุ่นใหม่แบบ Authentic กันด้วยปัจจุบัน SASOM มีสินค้าพร้อมส่งในคลังสินค้ามากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งพร้อมจัดส่งทันทีภายในวันที่ทำการสั่งซื้อ ทั้งรูปแบบการส่งแบบพัสดุ หรือแบบแมสเซนเจอร์ ที่จะได้รับของภายในวันที่สั่งซื้อ สำหรับพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสามารถติดตามช่องทางแพลตฟอร์ม SASOM ได้ที่:Website: www.sasom.co.thApplication: SASOM https://sasom.onelink.me/xn2K/3vx69pnf(สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android)ช่องทาง Social mediaFacebook: https://www.facebook.com/SASOMALERTInstagram: https://www.instagram.com/sasom_official/YouTube: https://www.youtube.com/@sasom_officialTikTok: https://www.tiktok.com/@sasom_officialเกี่ยวกับ SASOM (สะสม)SASOM (สะสม) บริษัทสตาร์ทอัพ ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซื้อ-ขาย สินค้าแฟชั่นเจ้าแรกในประเทศไทย ที่มีบริการตรวจสอบสินค้าว่าถูกลิขสิทธิ์ ก่อนจัดส่งให้ผู้ซื้อ และมุ่งมันพัฒนาการบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่องเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2019 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีแพลตฟอร์มที่ทำหน้าที่เสมือนเป็น ‘คนกลาง’ ตรวจสอบลิขสิทธิ์สินค้า เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขายสินค้าปลอม หรือขายสินค้าสูงกว่าราคาจริง โดยจุดเด่นของแพลตฟอร์มคือการตรวจสอบสินค้าจากผู้ขาย ให้ถูกต้องและผ่านตามมาตรฐานของสะสมที่กำหนดไว้ โดยสินค้าที่ผ่านมาตรฐานจะมีการรับประกันสินค้าผ่านการติด Authentication Tag ทำให้ผู้ซื้อมั่นใจได้ว่าจะได้รับสินค้าที่ผ่านการตรวจลิขสิทธิ์โดย SASOMนับว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ ด้วยคอนเซปต์ “Next Generation Platform for Authentic Luxurious Transactions” หรือการเป็นแพลตฟอร์มยุคใหม่ สำหรับซื้อขายของสะสมแบรนด์เนมหรือของหายาก โดยมีการพัฒนาบริการต่างๆ บนเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน รวมถึงเน้นความหลากหลายของสินค้า โดยเฉพาะสินค้าแฟชั่นรุ่นที่หายาก และมีบริการสินค้าพร้อมส่ง (Ready to ship) เปิดให้ผู้ขายสามารถส่งสินค้าให้ SASOM ตรวจสอบและฝากสินค้าไว้ที่คลัง เมื่อทำการซื้อขายเสร็จสิ้น SASOM จะเป็นผู้ดำเนินการจัดส่งไปยังผู้ซื้อทันทีโดยการเปิดบูธกิจกรรมที่ผ่านมา มีผู้เข้ามาใช้บริการอย่างหลากหลายจำนวน 50,000 คน พร้อมมีการโชว์สินค้าแบรนด์เนมหลากหลายไม่ว่าจะเป็น กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า รวมถึงมีโซนถ่ายรูป Authentication Tag สุดเก๋ ให้ผู้มาร่วมงานได้ถ่ายรูปโชว์ความเป็นคนรุ่นใหม่แบบ Authentic กันด้วยปัจจุบัน SASOM มีสินค้าพร้อมส่งในคลังสินค้ามากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งพร้อมจัดส่งทันทีภายในวันที่ทำการสั่งซื้อ ทั้งรูปแบบการส่งแบบพัสดุ หรือแบบแมสเซนเจอร์ ที่จะได้รับของภายในวันที่สั่งซื้อ สำหรับพื้นที่เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยสามารถติดตามช่องทางแพลตฟอร์ม SASOM ได้ที่:Website: www.sasom.co.th Application: SASOM https://sasom.onelink.me/xn2K/3vx69pnf (สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android)ช่องทาง Social mediaFacebook: https://www.facebook.com/SASOMALERT Instagram: https://www.instagram.com/sasom_official/ YouTube: https://www.youtube.com/@sasom_official TikTok: https://www.tiktok.com/@sasom_official SASOM (สะสม) บริษัทสตาร์ทอัพ ผู้พัฒนาแพลตฟอร์มเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ซื้อ-ขาย สินค้าแฟชั่นเจ้าแรกในประเทศไทย ที่มีบริการตรวจสอบสินค้าว่าถูกลิขสิทธิ์ ก่อนจัดส่งให้ผู้ซื้อ และมุ่งมันพัฒนาการบริการให้ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง