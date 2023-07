หนูน้อยน่ารัก! ส่ง "มินิฮาร์ท" ให้คนในรถระหว่างติดไฟแดง ทำชาวเน็ตใจละลาย

ไวรัลคลิปจากต่างประเทศ โดยเมื่อวันที่ 15 ก.ค. ผู้ใช้ TikTok "yulihanistaa" ได้โพสต์คลิปวิดีโอสุดน่ารัก พร้อมระบุข้อความว่า "I see my future doter in you" โดยเหตุการณ์ในคลิปวิดีโอนั้น จะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์ซึ่งมีเด็กน้อยน่ารักนั่งอยู่ข้างหน้ากำลังจอดติดสัญญาณไฟอยู่ ซึ่งเด็กน้อยรายนี้หันมาหากลุ่มที่นั่งอยู่ในรถยนต์ จากนั้นได้ยกมือมาทำ มินิฮาร์ท ส่งมาให้กับคนในรถ ทำเอาคนในรถถึงกับส่งเสียงให้กับความน่ารักของหนูน้ายรายนี้ จากนั้นหนูน้อยได้ทำซารางแฮโย อีกครั้ง ก่อนที่สุดท้ายทั้ง 2 จะโบกมือบ๊ายบาย