คนนี้ใครนะคะ? เปิดวาร์ป ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร สส. พรรคก้าวไกล

วันนี้ (20 ก.ค.) ท่ามกลางกระแสการประชุมสภา วาระโหวตนายกรัฐมนตรีรอบ 2 โดยประเด็นการโหวตนายกฯ ก็ยังถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่อง จากกรณีที่ "พิธา" แคนดิเดตนายกพรรคก้าวไกล ถูกศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุติปฏิบัติหน้าที่ สส. ชั่วคราว ปมถือหุ้นสื่อ ซึ่งเหตุการณ์ก่อนที่ พิธา จะเดินออกจากห้องประชุมรัฐสภา มีภาพหนึ่งที่กลายเป็นสีสันของวันโหวตสภารอบ 2 ที่ชาวโซเชียลให้ความสนใจ แม้ว่าผลลัพธ์ของการประชุมอาจจะไม่ได้ถูกใจใครหลายคนสืบเนื่องมากจากมีผู้ใช้ทวิตเตอร์หนึ่ง ได้ทวีตภาพนี้ที่เป็นต้นเหตุให้โซเชียลร้อนระอุ ตั้งคำถามว่า เขาคนนี้เป็นใคร ? ซึ่งก็ไม่ใช่ใครอื่น เพราะเขาคือ ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร (โจ) สส. พรรคก้าวไกล ตัวตึงทีมเศรษฐกิจที่ดีกรีไม่ทำธรรมดา ทั้งการศึกษาและการทำงาน เตรียมจับตากันได้เลย!การศึกษาปริญญาเอก, Doctor of Philosophy (Information Science), Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)ปริญญาโท, Master of Science (Information Science), Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST)ปริญญาตรี, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), คณะวิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมัธยมศึกษา, โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยการทำงานรองผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์องค์กร (ตำแหน่งสุดท้าย) ธนาคารแห่งประเทศไทย (2556 - 2566)Advisor, Bank for International Settlements (BIS), Innovation Hub (2563-2564)นักวิจัยอาวุโส NEC Corporation, Central Research Labs. (2554-2556)นักวิจัย Japan Advanced Institute of Science and Technology (2551-2554)วิศวกร บริษัท Schlumberger Overseas S.A. (2545)สามารถติดตาม ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตร ได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดียFacebook Chaiwat Sathawornwichit - ชัยวัฒน์ สถาวรวิจิตรTwitter Chaiwat SathawornwichitTikTok chaiwatpubและช่องทางหลักของพรรคก้าวไกลที่ พรรคก้าวไกล - Move Forward Partyขอบคุณข้อมูล พรรคก้าวไกล