ย้อนความทรงจำวัยเด็กไปกับ เปรม วรุศ และไฮเออร์ ประเทศไทยใน “Together with Little Prem Live”

ผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกและแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน 14 ปีซ้อน ได้จัดกิจกรรมพิเศษร่วมกับหนุ่มเปรม วรุศ หนุ่มน้อยนักแสดงมากเสน่ห์และเป็นที่รัก ได้นำพาแฟน ๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมกลับไปสู่เส้นทางความทรงจำ ในวัยเด็กที่น่าคิดถึงกัน ใน แคมเปญ Haier Dream For Fan Season 3 ตอน Together with Little Prem ที่ทุกคนต่างตั้งตารอซึ่งเต็มไปด้วยความสุข ความตื่นเต้น และความคิดถึงกันอีกครั้งตลอดการสตรีมสดกว่า 1 ชั่วโมง หนุ่มเปรม วรุศ และแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้าระดับโลกอย่างไฮเออร์ ได้สร้างความ ประทับใจให้กับเหล่าแฟน ๆ ที่รับชมผ่านทางออนไลน์ด้วยความน่ารักและซุกซน ภายในงานยังมีพื้นที่พิเศษสำหรับผู้โชคดีทั้ง 10 คน ที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ไฮเออร์ที่ร่วมรายการครั้งนี้จะได้เพลิดเพลินไปกับการพูดคุยอย่างใกล้ชิดแบบพิเศษสุดกับหนุ่มเปรม โอกาสพิเศษนี้ทำให้แฟน ๆ สามารถใกล้ชิดกับนักแสดงหนุ่มที่น่ารักและร่วมสร้างความทรงจำที่ดีไปร่วมกันได้หลังจากการเปิดตัว บรรดาแฟนคลับต่างเข้าร่วมในกิจกรรมตลอดช่วงอย่างล้นหลาม กับภารกิจในการทำให้แฮชแท็ก #HaierXLittlePrem ติดเทรนด์บน Twitter ซึ่งการสนับสนุนอย่างท่วมท้นจากแฟน ๆ ทำให้หนุ่มเปรม วรุศ สามารถติดเทรนด์ในทวีต ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความเป็นที่รัก ความทุ่มเท และการติดตามที่ดีตลอดมาจากกิจกรรมของไฮเออร์นี้โดยครั้งนี้ เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เป็นไฮไลท์พิเศษจากไฮเออร์ ประเทศไทย โชว์ความเป็นเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในช่วงไลฟ์สด ที่จะมอบ ประสบการณ์การรับชมผ่านจอ LED อย่าง Android TV ขนาด 32 นิ้ว รุ่น H32D6M ที่มาพร้อมหน้าจอความละเอียดสูงและออกแบบหน้าจอแบบไร้ขอบเพื่อความเต็มอิ่มในการรับชม และด้วยระบบปฏิบัติการ Android V.11 ทำให้สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มการสตรีมยอดนิยมอย่าง Netflix, YouTube รวมถึงตัวเลือกความบันเทิงอื่น ๆ มากมายบน Google Play ได้อย่างราบรื่นอีกหนึ่งกิจกรรม หนุ่มเปรมยังได้แสดงฝีมือการทำเมนูขนมหวานอย่างวาฟเฟิลชวนให้น้ำลายสอ ที่มาพร้อมกับ ตู้เย็นมินิบาร์ Haier รุ่น HR-80 ทำให้สามารถเตรียมเมนูแสนอร่อยในครั้งนี้ได้อย่างง่ายดาย ด้วยระบบทำความเย็นที่ปรับได้ถึง 5 ระดับ ช่วยให้วัตถุดิบที่แช่คงความสดใหม่อยู่เสมอ นอกจากนี้บานประตูยังถูกออกแบบมาให้สามารถเลือกเปิดสลับซ้ายขวาได้ตามความต้องการ พร้อมด้วย เตาอบไมโครเวฟ Haier รุ่น HMW-M2301W ที่ใช้งานได้สะดวกรวดเร็วเพียงหมุนปรับอุณหภูมิความร้อนและตั้งเวลาตามที่เราต้องการ และยังมีโปรแกรมละลายอาหารแช่แข็งอำนวยความสะดวกให้สามารถเตรียมวัตถุดิบได้ไวขึ้นอีกด้วยนอกจากนี้ทางไฮเออร์ยังได้แนะนำเครื่องใช้ไฟฟ้าอีกหนึ่งรายการอย่างเครื่องปั่นพลังสูง Haier รุ่น HBL-3347 ที่จะช่วยเติมเต็มเมนูเครื่องดื่มของคุณให้พิเศษมากยิ่งขึ้น ด้วยการออกแบบที่ทันสมัยและใบมีดสแตนเลสคุณภาพสูง 6 แฉก หนา แข็งแรง พร้อมกับแรงปั่นที่ทรงพลังให้ผลลัพธ์เนื้อเนียนละเอียดสม่ำเสมอ โดยมีโปรแกรมอัตโนมัติให้คุณเลือกหลากหลายตอบโจทย์ความต้องการไฮเออร์ขอเชิญชวนเหล่าแฟน ๆ ร่วมติดตามกิจกรรมดี ๆ ต่อไปกับ Haier Dream For Fan Season 3 ใครจะเป็นแขกรับเชิญพิเศษที่จะมาร่วมสร้างแรงบันดาลใจและร่วมสร้างช่วงเวลาที่น่าจดจำกับทุกคนในครั้งต่อไปไฮเออร์ เป็นผู้ผลิตและผู้นำรายใหญ่ในด้านผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ล้ำสมัยระดับโลก โดยมีพันธกิจ ในการ สร้างสรรค์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี และตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย และมีการ เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของผู้บริโภคกว่า 100 ประเทศทั่วโลก ไฮเออร์ครองแชมป์แบรนด์เครื่องใช้ ภายในบ้าน อันดับ 1 ของโลกติดต่อกัน 14 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2551 ถึงปี 2565 โดยการจัดอันดับของสถาบันยูโรมอนิเตอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยข้อมูลทางการตลาดที่น่าเชื่อถือที่สุดแห่งหนึ่งของโลกสามารถติดตามข่าวสารของไฮเออร์ ได้ที่สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ มิดัส คอมมิวนิเคชั่น อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด อีเมล: