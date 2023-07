โจตัน เปิดตัวคอลเลกชันชุดเฉดสีสำหรับเด็กประจำปี 2023 ด้วยคอลเลกชันที่ได้แรงบันดาลใจจากความคิดที่สดใสของเด็กๆ และถูกคัดสรรมาเป็นพิเศษจากโจตัน ภายใต้งานนิทรรศการที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ ที่ Bambini Villa สุขุมวิท 26

กรุงเทพฯ, เพื่อเป็นการเปิดตัว Jotun Kids Collection 2023 ทางโจตันได้เชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครอง มาร่วมหาคำตอบกับคำถามที่ว่า “บ้านที่น่าอยู่ในสายตาอันสดใสของเด็ก ๆ นั้นเป็นอย่างไร” ผ่านคอลเลกชันชุดเฉดสีใหม่ล่าสุดของสีทาภายใน เกรดพรีเมียม Majestic Sense ที่มาพร้อมสีสันโทนใหม่ ๆ ที่จะช่วยให้บ้านเป็นมากกว่าแค่ที่พักอาศัย เพราะบ้านคือสถานที่ แห่งเ วทย์มนตร์ ที่การผจญภัยอันไร้ที่สิ้นสุดได้เริ่มขึ้น ทุกผนังเปรียบเสมือนผืนผ้าใบที่เด็กๆ จะได้แสดงออกถึงความคิดสร้างสรรค์ และความมหัศจรรย์งานเปิดตัว Jotun Kids Collection 2023 ที่จัดขึ้น ณ Bambini Villa สุขุมวิท 26 ทางโจตันได้เปิดให้ครอบครัว และแขกผู้มีเกียรติ ได้เข้าร่วมเพื่อเปิดประสบการณ์ไปกับกิจกรรม ที่น่าตื่นเต้นและสนุกสนานการผสมผสาน เฉดสี พลังความคิดสร้างสรรค์ และ การเล่นของเด็ก ๆซึ่งโจตันได้ใช้งานนี้เป็นสถานที่ในการนำเสนอ และแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดที่จะมาปลอดปล่อยจินตนาการ Majestic Sense สีทาภายในเกรดพรีเมียม ที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีฟอกอากาศบริสุทธิ์ (Clean Air Technology) ไร้กลิ่นฉุน ให้ความสดชื่น สีสวยสมบูรณ์แบบ สดใสยาวนาน และปลอดภัยต่อสุขภาพของคุณและคนที่คุณรักโดยงานเปิดตัวสีคอลเลกชันนี้ ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ตลอดทั้งวัน มีการจัดกิจกรรมวาดภาพระบายสี และแจกของรางวัล รวมถึงมีการแถลงข่าว ร่วมพูดคุยกับแขกรับเชิญสุดพิเศษ ทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็ก คุณหมอแอม (Dr. Amm) พร้อมด้วย น้องมาร์ติน จากช่องTiktok @Mama_Martinนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม Inspiration Tour ที่พาให้เด็ก ๆ ได้เห็นถึงความมหัศจรรย์ในห้องที่ พวกเขาสามารถเล่นสนุก และปลดปล่อยความคิดสร้างสรรค์ได้ รวมถึงพื้นที่ระบายสี มินิเกม และ กิจกรรมสำหรับเด็ก ๆ ที่ถูกจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดทั้งวันโดยงานนี้ทางโจตันได้จัดขึ้นร่วมกับผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์สำหรับเด็ก Little Thinks Co., ที่ได้ทำงานร่วมกัน ในการออกแบบ ตกแต่งห้อง และนอกจากนี้ Little Thinks Co., ยังได้เลือกใช้ Majestic Supreme Finish ในการทาสีเฟอร์นิเจอร์ของพวกเขา เพื่อให้สามารถเข้ากันได้อย่างลงตัวกับผนังห้อง ซึ่งเป็นวิธีง่าย ๆ ในการสร้างมิติ และเพิ่มความสวยงามให้กับห้อง อีกทั้ง Majestic Supreme Finish ยังเป็นสีเกรดพรีเมียม สูตรน้ำสำหรับทาไม้และเหล็ก ไร้กลิ่นฉุน ที่ให้ฟิล์มสีสวย สมบูรณ์แบบ พร้อมด้วยคุณสมบัติใน การ ป้องกันคราบสกปรกเช็ดล้างง่ายJotun Majestic Sense - สีทาภายในเพียงหนึ่งเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มอบสิ่งที่ดีที่สุด : Perfect Beauty, Healthy HomeMajestic Sense พร้อมด้วยเทคโนโลยีฟอกอากาศบริสุทธิ์ (Clean Air Technology) ที่จะช่วยฟอก และเพิ่มอากาศบริสุทธิ์ภาย ในบ้าน ให้ความสดชื่นและไร้กลิ่นฉุน ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถทำให้สารฟอร์มาลดีไฮด์ เป็นกลางได้มากกว่า 90% ดังนั้นเมื่อสารสัมผัสกับพื้นผิวของสี จะระเหยเป็นไอน้ำออกสู่อากาศ นอกจากนี้ Majestic Sense ยังเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรม Sensitive Choice ที่ได้การรับรองจากสถาบันโรคหอบหืดประเทศออสเตรเลีย ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสีทาภายในของโจตันเป็นมิตร ต่อเด็ก ผู้ป่วยโรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้สร้างพื้นผิวที่เรียบเนียนหรูหรา ทำความสะอาดง่าย และปกปิดรอยแตกลายงาได้อย่างดีเยี่ยม ให้เด็กๆได้สนุกกับการแสดงออก อย่าง อิสระ และมอบความพึงพอใจ กับผนังสวยไร้ที่ติให้กับคุณพ่อ คุณแม่ในทุก ๆ วัน ด้วยสี Majestic Sense สมาชิก ทุกคนในครอบครัว จะสามารถหายใจได้อย่างสะดวก เปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นที่อยู่อาศัย ที่สุขสบาย และเป็นพื้น ที่ปลอดภัยสำหรับคุณและคนที่คุณรัก