คณะซูโม่เดินทางถึงไทยแล้ว!! พร้อมร่วมงาน “Siam Paragon The Wondrous Japan Heritage” ชวนสัมผัสวิถีแห่งซูโม่ ครั้งแรกในไทย! ระหว่าง 6-9 ก.ค.นี้ ณ พาร์ค พารากอน

สยามพารากอน โกลบอลเดสติเนชั่น จุดหมายปลายทางที่ทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ยกให้เป็นสถานที่อันดับหนึ่งในใจที่ต้องมาเยือน นำเสนอสุดยอดประสบการณ์เหนือความคาดหมายอีกครั้งในโอกาสฉลองครบรอบ 136 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตอันแน่นแฟ้นระหว่างไทยและญี่ปุ่น และครบรอบ 50 ปี มิตรภาพอาเซียนและญี่ปุ่น จึงร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ซูโม่ เอ็กซ์พีเรียนซ์ สำนักสืบทอดและเผยแพร่วัฒนธรรมซูโม่จากญี่ปุ่น และ เจแปน แอร์ไลน์ สายการบินแห่งชาติญี่ปุ่น ชวนสัมผัสจิตวิญญาณอันทรงพลังของกีฬาประจำชาติญี่ปุ่นที่สืบทอดมายาวนานกว่า 2,000 ปี กับการแสดงแข่งขันซูโม่ส่งตรงจากแดนอาทิตย์อุทัยครั้งแรกในประเทศไทย ในงาน “Siam Paragon The Wondrous Japan Heritage” (สยามพารากอน เดอะ วันดรัส เจแปน เฮอริเทจ) เปิดให้ชมฟรี ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคม ศกนี้ ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอนโดยในวันที่ 5 ก.ค.2566 คณะนักกีฬาซูโม่ได้เดินทางมาถึงยังประเทศไทยในฐานะทูตวัฒนธรรม ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยมีผู้บริหารสยามพารากอนให้การต้อนรับ อดีตนักกีฬาซูโม่มืออาชีพ ระดับขั้นสูง “โคมุสุบิ” และ นักกีฬาระดับ “มาคุชิตะ” โดย “ซูโม่” ถือเป็นกีฬาประจำชาติที่เก่าแก่ที่สุด และยังคงได้รับความนิยมอย่างมากจวบจนปัจจุบันภายในงาน “Siam Paragon The Wondrous Japan Heritage” ประกอบด้วยกิจกรรมหลากหลายได้แก่ การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมญี่ปุ่น อาทิ ศิลปะการต่อสู้ซูโม่ การแสดงกลองไทโกะ และระบำญี่ปุ่นจะจัดแสดงวันละ 2 รอบ ในเวลา 14.00 น. และ 17.00 น.นอกจากนี้ยังจัดกิจกรรมเวิร์คชอปต่างๆ ได้แก่ การพับกระดาษแบบโอริกามิ และ การปั้นตุ๊กตาดารุมะ อีกทั้งเพลิดเพลินกับอาหารและขนมญี่ปุ่นมากมาย, โปรโมชั่นทริปท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “Trip To Japan” จาก Japan Airlines นอกจากนี้ ยังมี กาชาปอง อาร์ตทอย คอลเลคชั่นซูโม่ และ โชเน็น จากฝีมือกลุ่มศิลปินไทยรุ่นใหม่ ในนามศาลาอันเตเชิญชวนผู้สนใจร่วมสัมผัสประสบการณ์ระดับเวิลด์คลาสที่หาชมได้ยาก โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ในงาน “Siam Paragon The Wondrous Japan Heritage” ระหว่างวันที่ 6-9 กรกฎาคมศกนี้ ณ พาร์คพารากอน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-610-8000 หรือ Facebook: Siam Paragon