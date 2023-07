“ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย” ปูพรมรุกมีเดียจีน คว้าสิทธิ์ Official Partners 2 App ยักษ์ใหญ่จีน “XiaoHongShu – DouYin” เปิดเส้นทางลัดธุรกิจไทยบุกแดนมังกร

เปิดเผยว่า หลังประสบความสำเร็จในการให้บริการดิจิทัล เอเจนซีครบวงจร ทั้งการวางแผนสื่อสารบนโลกโซเชียล มีเดีย การกำหนดคอนเทนต์ การเลือกใช้สื่อ การกำหนดโปรโมชั่น เพย์เม้นท์ การเลือกใช้ KOL และ KOC ฯลฯ แก่ผู้ประกอบการคนไทยและต้องการขยายตลาดในประเทศจีนในช่วงที่ผ่านมา หลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายและกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ ทำให้ธุรกิจต่างๆ กลับมาเดินหน้าได้อีกครั้ง จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยทั้งองค์กรขนาดใหญ่ และเอสเอ็มอี ในการรุกทำตลาดในจีนล่าสุดบริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการ (Official Partner) ของ 2 แอปพลิเคชั่นใหญ่ ได้แก่ซึ่งเป็น App หลักที่คนจีนใช้สำหรับเชื่อมต่อกับโลกวิดีโอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทาง การท่องเที่ยว ซื้อของหรือรีวิวจากการดูคลิปต่างๆ (ในประเทศจะมีการใช้ App ที่คุ้นเคยกันในชื่อ TikTok แต่ในเมืองจีนแผ่นดินใหญ่ทั้งหมดจะรู้จักในนาม Douyin มีการใช้งานที่เหมือนกันแต่แยก Server China and Non-China อย่างชัดเจน) ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ใช้งาน (Daily Active User) 600 ล้านยูสเซอร์ สำหรับเรื่องการท่องเที่ยว Douyin มีกลยุทธ์ในเรื่องของ "WALK, RUN, FLY” เพื่อช่วยเพิ่มการรับรู้ (Awareness) ให้กับคนที่ดูวิดีโอมากขึ้นเป็นแนวทางในการสร้างคอนเทนต์ และ การทำ Live-streamingเป็นบริษัทแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่เป็น Official Partners ของ Douyin และ เป็น 1 ใน 4 พาร์ทเนอร์ทั่วโลก จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการองค์กรขนาดใหญ่ และเอสเอ็มอีไทย จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน ในการนำเสนอสินค้าต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น “Douyin” บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด จะทำหน้าที่1. เปิด Official Account พร้อมทั้ง Verify Account2. Account Management ดูแล Account ให้ลูกค้าพร้อมคอนเทนต์ที่เข้าใจสินค้าไทยและเข้าใจพฤติกรรมของของจีนในการเสพคอนเทนต์และการเลือกซื้อ3. KOL ที่จะเป็นกลุ่มคนมีชื่อเสียงที่มีคนติดตามจำนวนมาก และ KOC (Key Opinion Consumer) ที่เป็นคอนซูเมอร์ตัวจริงเสียงจริงได้รับการรับรองโดย Douyin4. Media to Promote มีเดียเพื่อทำให้การลงคอนเทนต์ไปได้ไกลและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นในทุกรูปแบบภายใน App และต่อยอดเชื่อมโยงกับ App อื่นๆ​2. Red Little Book หรือ XiaoHongShu (เสี่ยว หง ชู) ซึ่งเป็น App ที่ได้รับความนิยมอย่างมากของชาวจีน ปัจจุบันมียอดผู้ใช้งาน (Daily Active User) มากกว่า 200 ล้านยูสเซอร์ และในเดือนสิงหาคม 2565 นี้จะมียอดดาวน์โหลดมากกว่า 500 ล้านดาวน์โหลดใน App Store และ Google Play ด้วยจุดเด่นเรื่องของการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างสูงในจีน สำหรับ influencer ที่เป็น KOC จะมาแชร์กัน และแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว สิ่งของที่ต้องซื้อ การใช้ชีวิตแบบ Local การ planning การเที่ยว การรีวิวต่างๆ ซึ่งใน App นี้เอง และประเทศไทยเป็นหนึ่งในเดสติเนชั่นที่ชาวจีน นิยมมาท่องเที่ยว​“บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด” เป็นบริษัทแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่เป็น Official Partners ของ XiaoHongShu และ เป็น 1 ใน 8 พาร์ทเนอร์ทั่วโลก จึงเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการองค์กรขนาดใหญ่ และเอสเอ็มอีไทย จะเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคชาวจีน ในการนำเสนอสินค้าต่างๆ ผ่านแอปพลิเคชั่น “XiaoHongShu” โดยบริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด จะทำหน้าที่1. เปิด Official Account พร้อมทั้ง Verify Account2. Account Management ดูแล Account ให้ลูกค้าพร้อมคอนเทนต์ที่เข้าใจสินค้าไทยและเข้าใจพฤติกรรมของของจีนในการเสพคอนเทนต์และการเลือกซื้อ3. KOL ที่จะเป็นกลุ่มคนมีชื่อเสียงที่มีคนติดตามจำนวนมาก และ KOC ที่เป็นคอนซูเมอร์ตัวจริงเสียงจริงได้รับการรับรองโดย XiaoHongShu4. Media to Promote มีเดียเพื่อทำให้การลงคอนเทนต์ไปได้ไกลและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นในทุกรูปแบบภายใน App และต่อยอดเชื่อมโยงกับ App อื่นๆนอกจากนี้บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด ยังเป็นพันธมิตรอย่างเป็นทางการในการให้บริการ “WeChat ” หรือ Weixin ซึ่งชาวจีนนิยมใช้ WeChat ซึ่งเป็น App ที่ใหญ่ที่สุดในจีน มีผู้ใช้งานมากกว่า 1.3 พันล้านยูสเซอร์ ถือเป็นแพลตฟอร์มหลัก และล่าสุดยังได้ให้บริการ “WeChat+” โดยการรวมกันของ WeChat + UnionPay เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่มีการใช้บัตรเครดิตนำเอา Data เข้ายิงให้ถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น“วันนี้บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด มีความพร้อมเต็มที่ในการให้บริการผู้ประกอบการไทยทั้งองค์กรขนาดใหญ่ และผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ที่ต้องการขยายตลาดไปยังผู้บริโภคชาวจีน ด้วยโซเชียล มีเดียครบวงจร รวมทั้งการเลือกคอนเทนต์ที่เหมาะสม ผ่านแพลตฟอร์มที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย การเลือกใช้ KOL หรือ KOC ที่ทำให้แบรนด์ได้รับการยอมรับและสร้างยอดขายได้ บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด จึงเป็นเหมือนเส้นทางลัดให้กับธุรกิจของไทยประสบความสำเร็จ โดยไม่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์”อย่างไรก็ดี กลุ่มลูกค้าที่บริษัท ดิจิลิ้งก์ ประเทศไทย จำกัด มองว่ามีศักยภาพ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภคชาวจีน และสามารถเข้าไปทำตลาดบนโซเชียล มีเดียของจีนได้นั้น ได้แก่ ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ (Tourist & Hospitality) อสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) สินค้าอุปโภคบริโภค (FMCG : Fast Moving Consumer Goods) และ แฟชั่นและรีเทล (Fashion & Retail) สำหรับการรุกทำตลาดในปีนี้คาดว่าจะมีผู้ประกอบการคนไทยสนใจเข้าร่วมทำตลาดบนโซเชียล มีเดียจีนจำนวนมาก ส่งผลให้บริษัทมีรายได้ราว 200 ล้านบาทติดต่อสอบถามข้อมูล nihao@digilinkthailand.comLine Offcial: @DigiLinkThailand