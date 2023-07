ร่วมเป็นสักขีพยาน ทีม eFootball อันดับ 1 ของประเทศไทย ในศึกชี้ชะตา #ETPL2023 รอบ #GRANDFINAL เข้าชมฟรี!

​นับถอยหลังเข้าสู่ศึกตัดสินการแข่งขันฟุตบอลอีสปอร์ต ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี!บทสรุปโฉมหน้า 6 ยอดทีมที่ฝ่าฟันสมรภูมิสุดคลั่ง จนคว้าตั๋วรอบสุดท้ายมาไว้ในมือ ประกอบด้วย #บุรีรัมย์ยูไนเต็ด #ขอนแก่นยูไนเต็ด #บีจีปทุมยูไนเต็ด #พีทีประจวบเอฟซี #นครราชสีมามาสด้าเอฟซี #การท่าเรือเอฟซี ร่วมลุ้นระทึกสัมผัสกติกาเดือดแบบฉบับ HIT EM UP #กดให้ยับ ส่งท้ายความมันในระบบ Double Elimination: Best of 3 รวมกว่า 11 แมตช์ ท่ามกลางบรรยากาศเสียงเชียร์กระหึ่มเต็มขอบสนาม พร้อมตัวละครลับที่จะมาพลิกเกมให้ทุกสถานการณ์เป็นไปได้! กับการลงฟาดแข้งศึกชี้ชะตาหาอันดับ 1 ของประเทศที่ได้ชูถ้วยแชมป์ #ETPL2023 พร้อมคว้าเงินรางวัลรวมกว่า 2,000,000 บาทไปครอง!!​ไม่พลาดวินาทีประวัติศาสตร์ พร้อมกันในวันเสาร์ที่ 8 กรกฎาคม และอาทิตย์ที่ 9 กรกฎาคม 2566 นี้ เริ่มตั้งแต่ 11.00 น. เป็นต้นไป ณ True 5G PRO HUB @Siam Discovery ชั้น 4 #เข้าชมฟรี! พร้อมกิจกรรมสุดพิเศษมากมายในงานติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมทาง FB: E-League Thailand