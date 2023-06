“บก.ลายจุด” ซัดผู้ใหญ่สอนเด็ก คิดนอกกรอบ พอทำจริงกลับด่า ‘เป็นพวกยุยงปลุกปั่น’

วันนี้ (26 มิ.ย.) นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด นักเคลื่อนไหวทางการเมือง ได้โพสต์พร้อมระบุข้อความว่า “เวลาผู้ใหญ่สอนเด็ก ให้คิดนอกกรอบ หรือ Think out of the box ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไร พูดกันอย่างเท่ๆ ว่าเป็นค่านิยมที่สังคมส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่คิดนอกกรอบ เพราะเมื่อคิดติดอยู่ในกรอบพบว่าแก้ปัญหาไม่ได้ มองไม่เห็นหนทางก้าวหน้าพอวันหนึ่งเด็กมันคิดนอกกรอบ ก็ไปด่าทอตำหนิว่าไม่มีระเบียบวินัย เป็นเด็กนิสัยเสีย ไม่เชื่อว่าเด็กคิดเองแต่ถูกป้อนความคิด ยุยงปลุกปั่น ป้ายสีอย่างกับว่าเด็กเป็นเชื้อโรคร้าย ต้องควบคุมต้องกำจัด ต้องเอาไปบำบัดพอสังคมเฆี่ยนตีเด็กที่คิดและทำนอกกรอบซะขนาดนี้ วันหลังคุณจะไปสั่งสอนให้เด็กคิดนอกกรอบได้อย่างไร Xทุกวันนี้ไม่มีคนกล้าพูดคำว่าคิดนอกกรอบแล้ว เพราะโดนผู้ใหญ่บางคนบอกว่าเป็นพวกยุยงปลุกปั่นเด็ก ประสาทแดรกกันไป”