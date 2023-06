MGRTOP7 : เลขที่ออก 151 | แคท-อาทิติยา ดาวบนบ่าเป็นเหตุ | ว่อนใบโหวตแยกปัตตานี

รวบตึงทุกเรื่องราว คัดข่าวเด็ด เบ็ดเสร็จในที่เดียว

ยังคงลุ้นด้วยใจระทึกสำหรับกรณีคุณสมบัติของนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 มิ.ย. นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยถึงการตรวจสอบคำร้องการถือหุ้นไอทีวี ซึ่งเป็นหุ้นสื่อของนายพิธา ว่า มีปัญหาทางเทคนิคที่ผู้ร้องมาร้องก่อนวันเลือกตั้ง 2 วัน ทั้งที่เรื่องคุณสมบัติต้องร้องภายใน 7 วันแต่เรื่องลักษณะต้องห้ามการลงสมัคร ส.ส. ทาง กกต.สามารถทำคดีอาญาตามมาตรา 151 ของ พ.ร.บ.เลือกตั้งได้ แต่คดีคุณสมบัติตามมาตรา 82 ยังทำไม่ได้ เพราะยังไม่เป็น ส.ส. ตอนนี้ยังเป็นอนาคตที่มาไม่ถึง ต้องประกาศผลให้เป็น ส.ส.ไปก่อนปรากฎว่าบรรดาแกนนำพรรคก้าวไกลออกมาโจมตี กกต. เช่น นายรังสิมันต์ โรม โฆษกพรรค กล่าวว่า มีความพยายามกลั่นแกล้งทางการเมือง ต้องการเตะตัดขาการจัดตั้งรัฐบาล เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นกับพรรคอนาคตใหม่ แต่เชื่อว่าการเมืองเปลี่ยนไปแล้ว ขณะที่พรรคเพื่อไทยมีรายงานว่า กรณีนายพิธาเป็นห่วงว่าจะกระทบกับการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาล แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรได้เพราะเป็นสิ่งที่พรรคก้าวไกลต้องจัดการเอง ภาวนาว่าขออย่าเป็นอุปสรรคในการจัดตั้งรัฐบาล ส่วนนายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. เชื่อว่าอาวุธหนักต่างๆ กำลังลำเลียงสู่สมรภูมิสนามรบ ไม่จบแค่มาตรา 151 แต่แพ้ชนะอยู่ที่ฝ่ายผู้วางแผนอนึ่ง เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. นายพิธาเปิดเผยว่า ได้โอนหุ้นบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) จำนวน 42,000 หุ้นให้กับทายาทอื่นไปแล้ว อ้างว่าไม่ได้หลีกหนีความผิด แต่เพื่อป้องกันปัญหาฟื้นคืนชีพความเป็นสื่อมวลชนให้กับไอทีวีเพื่อเล่นงานตนกลายเป็นที่วิจารณ์สนั่นวงการสีกากี เมื่อนักร้องลูกทุ่งสาว แคท-อาทิติยา เบ็ญจะปัก ซึ่งสวมหมวกอีกใบรองสารวัตรกลุ่มงานวิชาการและงานสารบรรณ สังกัดสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ โพสต์ภาพขณะที่พ่อแม่ประดับยศว่าที่ร้อยตำรวจเอกหญิงเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิต กลายเป็นที่วิจารณ์ว่าได้เลื่อนยศแบบก้าวกระโดดไม่ถึง 4 ปี จากสิบตำรวจตรีเป็นร้อยตำรวจเอกแบบข้ามหัวเพื่อนร่วมอาชีพ หลังเข้าหลักสูตรการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจและบุคคลที่บรรจุหรือโอนมาเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอส.) ทำให้นักการเมืองบางคนโจมตีว่ามีการใช้เส้นสายผ่านหลักสูตร กอส. เพราะมีนามสกุลดังอยู่ด้วยแม้เจ้าตัวจะยืนยันไม่เคยทำผิดกฎระเบียบ การเลื่อนยศเป็นไปตามกฎทุกขั้นตอน และไม่เคยเอาเวลาราชการไปเบียดบัง ขณะที่ พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าหลักสูตร กอส. เปิดรับผู้มีวุฒิปริญญาในสาขาวิชาที่ขาดแคลน และ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา มีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ แต่ก็ไม่อาจคลายความสงสัยแก่สังคม โดยเฉพาะตำรวจชั้นผู้น้อยได้ เรื่องนี้ แคท-อาทิติยา ตัดสินใจลบโพสต์ภาพพ่อแม่ประดับยศ พร้อมชี้แจงว่าไม่มีเจตนาโพสต์เพื่ออวดอ้างหรือกระทำสิ่งใดให้กระทบจิตใจข้าราชการตำรวจและทุกฝ่ายแต่อย่างใด สัญญาว่าจะตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถอนึ่ง ก่อนหน้านี้มีภาพถ่ายอดีตเจ้ากรมดุริยางค์ทหารบก มอบช่อดอกไม้ให้กับ ร.ต.อ.หญิง อาทิติยา แต่ได้รับการชี้แจงว่า แคท-อาทิติยา เคยเป็นพนักงานราชการเมื่อปี 2562 และลาออกไปสอบตำรวจเมื่อวันพุธที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมามีงานเปิดตัวองค์กรที่ชื่อว่า ขบวนนักศึกษาแห่งชาติ หรือ เปลาจาร์ บังซา (Pelajar Bangsa) นำโดย นายอิรฟาน อูมา ดำรงตำแหน่งประธานขบวนนักศึกษาแห่งชาติ ที่ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปรากฎว่าในระหว่างการเสวนาหัวข้อ “สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเอง (Self Determination) กับสันติภาพปาตานี” มีการแจกบัตรกระดาษระบุหัวข้อว่า "คุณเห็นด้วยกับ "สิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเอง" หรือไม่ ที่จะให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมาย" ระหว่าง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วยเรื่องนี้ทำให้ พล.ต.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 และโฆษก กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ระบุว่า กิจกรรมดังกล่าวมีหลายประเด็นที่ล่อแหลมหมิ่นเหม่ และอาจเข้าข่ายต่อการละเมิดหลักกฎหมาย ยืนยันว่าแม้จะสนับสนุนการแสดงออกทางการเมือง แต่การลงประชามติเพื่อแยกตัวเป็นเอกราชไม่สามารถทำได้ เพราะละเมิดกฎหมายและบูรณภาพแห่งดินแดน เป็นภัยต่อความมั่นคงแห่งรัฐ ขณะที่คณะทำงานสันติภาพชายแดนใต้ 8 พรรค ไม่เห็นด้วยแบ่งแยกรัฐปัตตานี เพราะอยู่นอกกรอบรัฐธรรมนูญ แต่ยังเปิดเสรีในการแสดงออกของประชาชน โดยมองไปถึงการกระจายอำนาจ ให้อำนาจอยู่กับท้องถิ่นมากขึ้นหลังคบหาดูใจกันเป็นเวลากว่า 12 ปี แฟนคลับทั้งสองต่างรอลุ้นว่าจะได้ร่วมหอลงโรงกันเมื่อไหร่ ในที่สุดคู่รักดาราอย่าง ณเดชน์ คูกิมิยะ และ ญาญ่า-อุรัสยา เสปอร์บันด์ นักแสดงสังกัดช่อง 3 ก็ได้ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานแล้วที่ Villa Pollio Felice ริมทะเลอ่าวเนเปิลส์ เมืองซอร์เรนโต ประเทศอิตาลี เมื่อเย็นวันที่ 5 มิ.ย. หลังไปร่วมงานแต่งเพื่อนที่ประเทศสวีเดน ก่อนจะมาเที่ยวต่อ โดยมีเพื่อนนักแสดงเป็นสักขีพยาน ได้แก่ หมาก-ปริญ สุภารัตน์ กับคิมเบอร์ลี่ แอน โวลเทมัส, มาร์กี้-ราศรี บาเล็นซิเอก้า กับป๊อก-ภัสสรกรณ์ จิราธิวัฒน์ พร้อมโชว์ภาพแหวนเพชร 5.5 กะรัตที่นิ้วนางข้างซ้าย และภาพจูบกันอย่างสุดโรแมนติกภายหลังญาญ่าเปิดเผยว่า เป็นทริปที่วางแผนมาตั้งแต่ปีที่แล้ว แต่ณเดชน์ออกอาการเมื่อเข้าประเทศอิตาลี กระทั่งตอนขอแต่งงานเจ้าตัวตื่นเต้นมาก ส่วนเรื่องงานแต่งฝ่ายชายได้คุยกับผู้ใหญ่สำหรับงานพิธีการต่างๆ ไว้แล้วแต่ยังไม่ใช่ปีนี้ สำหรับณเดชน์ วัย 31 ปี และญาญ่า วัย 30 ปี ถือเป็นคู่รักในจอและนอกจอ ทั้งคู่มีผลงานแสดงละครร่วมกันเรื่องแรก ดวงใจอัคนี ปี 2553 ตามมาด้วย เกมร้ายเกมรัก ปี 2554, ธรณีนี่นี้ใครครอง ปี 2555, รอยฝันตะวันเดือด ปี 2557, เล่ห์ลับสลับร่าง ปี 2560, นาคี 2 ปี 2561, ลิขิตรัก The Crown Princess ปี 2564 และลายกินรี ปี 2565 ขึ้นแท่นคู่รักขวัญใจแฟนคลับทั่วประเทศหลังเสร็จสิ้นคอนเสิร์ต BLACKPINK WORLD TOUR [BORN PINK] BANGKOK ENCORE ที่สนามราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 27-28 พ.ค. ที่ผ่านมา สมาชิกวงได้เดินทางกลับเกาหลีใต้เป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นลิซ่า ลลิษา มโนบาล สมาชิกวงชาวไทย ที่ขอใช้เวลาพักผ่อนอยู่กับเพื่อนๆ และครอบครัว ปรากฎว่าเมื่อวันที่ 31 พ.ค. ลิซ่าเดินทางไปไหว้พระที่วัดหน้าพระเมรุ จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมกับแต่งกายเรียบง่ายแบบไทยด้วยการนุ่งผ้าซิ่นสีน้ำเงิน พร้อมกับเพื่อนที่แต่งกายสไตล์เดียวกัน กลายเป็นที่สนใจว่าผ้าไทยประยุกต์มาจากไหน พร้อมเสียงชื่นชมจากแฟนคลับ และเห็นว่าผ้าถุงไทยต้องกลับมาฟีเวอร์อีกครั้งสำหรับผ้าถุงที่ลิซ่าสวมใส่ พบว่ามาจากร้านชานเรือน บ้านนาข่า อ.เมืองฯ จ.อุดรธานี เป็นผ้ามัดหมี่ย้อมครามหมักโคลน ชื่อ ลายขอนาค ผู้สื่อข่าวพูดคุยกับนางสุวิมล ไชยวงศ์ เจ้าของร้าน เปิดเผยว่า ขอออกตัวว่าร้านไม่ได้เกาะกระแสอยากดัง ผ้าลายขอนาคเป็นการมัดหมี่ด้วยมือจากนั้นนำไปย้อมครามและทอด้วยมือ ใช้เวลาทำนานร่วมเดือน และใช้ความชำนาญของช่าง ตอนนั้นได้ยินข่าวว่าลิซ่าจะไปทำบุญ อาจจะอยากใส่ผ้าถุง จึงทำไปให้หลายผืน ไม่คิดว่าจะใส่ รู้สึกดีที่รณรงค์ให้คนรุ่นใหม่ใส่ผ้าไทยไปวัด และดีใจที่ใส่ผ้ามัดหมี่ย้อมครามของคนอีสาน ลายดังกล่าวทำไว้ไม่เยอะประมาณ 4 ผืน มีคนสั่งซื้อหมดแล้วงานเข้าสำหรับยูทูบเบอร์หนุ่มลูกชายนักการเมืองดัง "ปลื้ม สุรบถ หลีกภัย" หรือ ปลื้ม VRZO เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. ตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายจากโปรเจกต์ Crypto Ronin NFT ได้รวมตัวกันเข้าแจ้งความกับตำรวจไซเบอร์ เพื่อเอาผิดกับบริษัท วีอาร์โซ และ นายสุรบถ โดยระบุว่า เมื่อช่วงปลายปี 2564 บริษัท วีอาร์โซ โฆษณาโปรเจคเกม NFT ชื่อว่า Crypto Ronin 8 โดยชักชวนให้นักลงทุนเข้าซื้อ ลักษณะเป็นเกม Play To Earn ที่เล่นแล้วได้เงิน อีกทั้งยังมีการนำคาแรกเตอร์คนดัง มาทำเป็นตัวละคร NFT ลงทุนไปกว่า 15 ล้านบาท แต่เมื่อครบกำหนดที่โปรเจกต์จะต้องเปิดตัวในเดือน ส.ค. 2565 กลับประกาศเลื่อนวันเปิดตัวเกมเหตุดังกล่าวทำให้นักลงทุนยังคงไม่สามารถเข้าไปเล่นเกมได้ อีกทั้งทีมงานของทางโปรเจกต์เกม ยังได้ทำการลบ Line Openchat ย้ายไป Discord ซึ่งจะใช้เป็นช่องทางในการพูดคุยกับนักลงทุน ซึ่งช่วงแรกยังสามารถติดต่อได้ตามปกติ แต่หลังจากนั้นก็ขาดการติดต่อไป อีกทั้ง Bitkub ได้ประกาศถอดโปรเจกต์ Crypto Ronin จากการเป็น Registered Project ออกไปเป็นที่เรียบร้อยอีกด้วย อย่างไรก็ตาม ภายหลังเป็นข่าว นายสุรบถ กล่าวว่า เรื่องนี้เป็นส่วนของทนายความ ขอยังไม่ให้สัมภาษณ์ คุยกับทางทนายความว่าจะให้เป็นทางทนายความดำเนินการ และไม่ตอบคำถาม โดยขออนุญาตไม่พูดอะไรดีกว่าวิวาทะเรื่องเศรษฐกิจไทยที่สนั่นโซเชียลฯ สัปดาห์นี้ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา ประธานเครือสหพัฒน์ แสดงความคิดเห็นยอมรับว่าเป็นห่วงนโยบายปรับขึ้นค่าแรง 450 บาท ของว่าที่รัฐบาลชุดใหม่ เนื่องจากหากค่าแรงพุ่งสูงอาจส่งผลให้นักลงทุนเบนเข็มย้ายการลงทุนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนาม เช่น อุตสาหกรรมเสื้อผ้า ที่ถึงแม้ไม่ได้ขึ้นค่าแรงก็มีการย้ายออกไปที่เวียดนามแล้ว อีกทั้งการขึ้นค่าแรงจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจในประเทศโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยว ส่วนนโยบายการทลายทุนผูกขาดและเก็บภาษีความมั่งคั่ง ไม่ได้เป็นเรื่องที่น่ากังวล เพราะเป็นแนวทางที่เหมือนกันทั้งโลกพร้อมกันนี้ ยังฝากไปถึงว่าที่รัฐบาลใหม่ คือ เร่งการพัฒนาเศรษฐกิจ ไม่ใช่เพียงแค่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ แต่ให้คนมีการศึกษา ให้คนมีงานทำ ส่วนการที่จะมีนายกรัฐมนตรีอายุน้อยที่สุดนั้น ทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลง เรื่องอายุจึงไม่เกี่ยว แต่เศรษฐกิจของประเทศต้องให้ความสำคัญและระวังภาวะเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลก ขณะที่การทำธุรกิจในยุคนี้ต้องรู้จักปรับตัว เอกชนก็สามารถปรับตัวเข้าได้กับทุกรัฐบาล ปัจจัยเสี่ยงอันดับแรกของการทำธุรกิจปีนี้ คือความมั่นคงของประเทศ ส่วนสถานการณ์การเมือง เข้าใจว่าเมืองไทยยังดีกว่าประเทศอื่น แต่ห่วงคนผู้นำประเทศบริหารไม่เป็นและทำให้เป็นเหมือนประเทศยูเครนวาทะดังกล่าวเป็นที่วิจารณ์ในกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคก้าวไกล และนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ขณะที่นายเศรษฐา ทวีสิน แคนดิเดตนายกฯ พรรคเพื่อไทยโต้ว่า ถ้าจะย้ายฐานการผลิตต้องมีองค์ประกอบอื่นด้วย เช่น เรื่องสนธิสัญญาหรือการเชิญเข้ามาลงทุน