ประเทศไทยไม่เหมือนเดิม! เปิดตัวขบวนการ นศ. 3 จว.ชายแดนใต้ ว่อนใบโหวตแยกปัตตานีเป็นรัฐเอกราช

"คุณเห็นด้วยกับ "สิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเอง" หรือไม่ ที่จะให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมาย"

วันนี้ (8 มิ.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันพุธที่ 7 มิ.ย.ที่ผ่านมามีงานเปิดตัวองค์กรที่ชื่อว่า ขบวนนักศึกษาแห่งชาติ หรือ เปลาจาร์ บังซา (Pelajar Bangsa) นำโดย นายอิรฟาน อูมา ดำรงตำแหน่งประธานขบวนนักศึกษาแห่งชาติ ที่ห้องประชุมศรีวังสา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โดยมีรายงานว่ากลุ่มดังกล่าวเป็นการกลับมารวมกลุ่มกันทำกิจกรรมของนักศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังจากสหพันธ์นิสิตนักศึกษานักเรียนและเยาวชนปาตานี หรือ เปอร์มาส (PerMAS) ยุติบทบาทองค์กรไปเมื่อวันที่ 8 พ.ย. 2564ภายในงานมีการแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ “สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเอง (Self Determination) กับสันติภาพปาตานี” โดย รศ.ดร.มารค ตามไท อาจารย์สาขาการสร้างสันติภาพ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่ โดยกล่าวว่า ความสำคัญของการทำความเข้าใจในหลักการ “การกำหนดอนาคตตนเอง” (Self-Determination) เป็นหลักการสำคัญของกฎหมายเกี่ยวกับการปกครองซึ่งเป็นพื้นฐานการพัฒนาประชาธิปไตย ถ้าหากไม่เข้าใจในตัวหลักการมันอาจจะสร้างความหวาดระแวงได้ขณะที่การเสวนาหัวข้อ “สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเอง (Self Determination) กับสันติภาพปาตานี” โดยมีและอย่างไรก็ตาม ภายในงานยังมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้กะทันหันนายฮากิม พงติกอ มองว่า สิทธิในการกำหนดชะตากรรมของตนเอง หรือ RSD (Right to Self-determination) เป็นสิทธิเสรีภาพในการที่จะเลือกมาเป็นหลักการการดำเนินประเด็นทางการเมือง ส่วนนายอาเต็ฟ โซ๊ะโก กล่าวว่า เมื่อเราถือหลักที่สอดคล้องกับ RSD เป็นกระบวนการที่ยอมรับตามหลักสากล นำไปสู่การประชามติ ซึ่งไม่ว่าผลของการประชามติจะออกมาอย่างไรเราก็ควรที่จะยอมรับ และจะไม่มีคำว่าแพ้เกิดขึ้นเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ประชาชนเลือกส่วน ผศ.ดร.วรวิทย์ บารู กล่าวว่า กระบวนยุติธรรมจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงหลายๆ ปัจจัย เพราะถ้าเราอยากได้ความเป็นธรรม เราก็ต้องเป็นที่จะให้ความเป็นธรรมนั้นแก่คนอื่น เพราะบางคนเรียกร้องถึงความเป็นธรรม แต่กลับอธรรมกับสิ่งที่ตนเองยึดถือหรือหลักศรัทธา นักศึกษา นักการเมือง และองค์กรภาคประชาสังคมมีสิทธิและเห็นควรที่จะผลักดันกระบวนการ RSD เพื่อเลือกที่จะกำหนดอนาคตตนเองเพราะเป็นเรื่องของวิชาการและเป็นที่ยอมรับตามหลักสากลอย่างไรก็ตาม ภายในงานพบว่ามีการแจกบัตรกระดาษระบุหัวข้อว่าโดยมีช่องลงคะแนนให้เลือกระหว่าง เห็นด้วย และ ไม่เห็นด้วย โดยระบุข้อความด้านล่างว่า "ให้กับชาวปาตานี : ผู้ที่ลงทะเบียนว่า "อาศัยอยู่ถาวรในพื้นที่ปาตานีหรือ จ.นราธิวาส, จ.ปัตตานี, จ.ยะลา และ จ.สงขลา (เฉพาะ อ.จะนะ, อ.นาทวี, อ.เทพา และ อ.สะบ้าย้อย)" กลายเป็นที่วิจารณ์ในโซเชียลมีเดียจำนวนมากนายกิตติธัช ชัยประสิทธิ์ นักวิชาการอิสระ และอาจารย์ด้านสถาปัตยกรรม สอนพิเศษด้านปรัชญาการเมือง โพสต์ภาพและข้อความผ่านเฟซบุ๊ก Kittitouch Chaiprasith โดยระบุว่า "คุณเห็นด้วยกับสิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองหรือไม่ ที่จะให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมาย?" อันนี้น่าจะชัดเจนนะครับว่าพวกเขากำลังทำอะไรกันอยู่"นายนริศโรจน์ เฟื่องระบิล อดีตเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงบัวโนสไอเรส ประเทศอาร์เจนตินา ได้แสดงความคิดเห็นว่า "นี่คือสิ่งที่ไอ้กันต้องการ ! อยากให้ไทยเป็นแบบ ยูโกสลาเวีย ! ดีใจแทน 14 ล้านเสียงที่อีกไม่นานอาจต้องขอวีซ่าไป ปัตตานี ไป สปป.ล้านนา ไป สปป.อีสาน !!!"นายอานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Arnond Sakworawich ว่า "กบฏแบ่งแยกดินแดนใช่หรือไม่? รัฐธรรมนูญมาตรา 1 เขียนเอาไว้ว่า ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้ การทำประชามติก่อตั้งรัฐปัตตานีนี้ เป็นการแบ่งแยกดินแดนหรือไม่?"อนึ่ง รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 1 ระบุว่า "ประเทศไทยเป็นราชอาณาจักรอันหนึ่งอันเดียว จะแบ่งแยกมิได้"