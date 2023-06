วิลเลรอย แอนด์ บอค เผย 4 เทรนด์หลัก กำหนดทิศทางการแต่งบ้านให้เป็นมากกว่าบ้าน

ผู้เชี่ยวชาญจาก วิลเลรอย แอนด์ บอค (Villeroy & Boch) หนึ่งในแบรนด์ผลิตภัณฑ์เซรามิกพรีเมียมชั้นนำระดับโลก สรุปเทรนด์ผู้บริโภค 4 เทรนด์หลัก ที่จะกำหนดทิศทางของกลุ่มสุขภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ (Bathroom & Wellness)และกลุ่มเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์ (Dining & Lifestyle) ในประเทศไทยวิลเลรอย แอนด์ บอค เฉลิมฉลองการครบรอบ 275 ปีในปีนี้ ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ว่าแบรนด์ได้ก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงสำคัญมากมายในประวัติศาสตร์ได้ให้ความเห็นว่า ปัจจัยต่าง ๆ อันเป็นผลกระทบจากการระบาดครั้งใหญ่ในระดับโลก ส่งผลให้เทรนด์ที่ขับเคลื่อนผู้บริโภคในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว“แม้ว่าการล็อกดาวน์จะจบลง แต่ผู้คนจำนวนมากก็ยังคงใช้เวลาอยู่ที่บ้านมากกว่าช่วงก่อนโรคระบาด ซึ่งการใช้เวลาอยู่บ้านมากขึ้นเป็นสิ่งที่กระตุ้นโดยตรงต่อผู้บริโภคในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงบ้าน โดยไม่ได้สนใจเฉพาะความสวยงามเพียงอย่างเดียวแต่ยังให้ความสำคัญกับการปรับปรุงคุณภาพในการใช้ชีวิตและความรู้สึกเมื่ออยู่บ้านอีกด้วย”“ห้องน้ำและห้องอาหารอาจไม่ใช่พื้นที่ที่เราใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดในบ้าน แต่ห้องเหล่านี้ต่างก็มีบทบาทสำคัญในชีวิตของเรา การตกแต่งโต๊ะอาหารให้สวยงามเพื่อเป็นพื้นที่หลักในการใช้เวลากับคนที่เรารักและอาจใช้เป็นโต๊ะประชุมงานในระหว่างมื้ออาหารที่แสนอร่อย หรือการตกแต่งห้องน้ำเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจหรือเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าผู้บริโภคกำลังให้ความสำคัญในการเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นบ้านที่มากกว่าบ้าน”กล่าวว่า​ “แน่นอนว่าผู้บริโภคในไทยยังคงให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ดีไซน์สวยและมีสไตล์​ แต่ในช่วงที่ผ่านมา เราพบว่าผู้บริโภคได้หันมาให้ความสนใจในผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบมาอย่างใส่ใจสิ่งแวดล้อมมากขึ้น ตัวอย่างเช่น ผู้บริโภคในตลาดสุขภัณฑ์หันมาให้ความสนใจในสุขภัณฑ์ประหยัดน้ำมากขึ้น ซึ่งเราให้ความสำคัญกับการศึกษาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่ช่วยในเรื่องของการประหยัดน้ำ นวัตกรรมเหล่านี้ช่วยลดปริมาณการใช้น้ำต่อหนึ่งครั้งได้มากโดย TwistFlush เทคโนโลยีสุขภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของ วิลเลรอย แอนด์ บอค สามารถช่วยลดการใช้น้ำในครัวเรือนได้กว่า 19,700 ลิตรต่อปี!“ผู้บริโภคไทยยังต้องการการรับประกันว่าผลิตภัณฑ์ที่พวกเขาเลือกซื้อนั้นถูกผลิตโดยกรรมวิธีที่ยั่งยืนและมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ผู้บริโภคกำลังให้ความสำคัญกับความตระหนักรู้และความรับผิดชอบต่อโลก”“การรับรู้รสชาติในประเทศไทยค่อย ๆ เปลี่ยนไปในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา คนไทยเปิดใจต่อรสชาติและอาหารใหม่ ๆ มากขึ้น แนวโน้มที่เพิ่มขึ้นของอาหารฟิวชันระหว่างตะวันตกและตะวันออก เห็นได้ชัดจากการนำเทรนด์อาหารจากต่างประเทศมาผสมผสานกับวัฒนธรรมอาหารของไทย ซึ่งมีความโดดเด่นอยู่แล้วในด้านหน้าตาและการจัดวาง รวมถึงการทานในรูปแบบที่มีการแบ่งปันประสบการณ์ ซึ่งดึงให้ผู้คนได้มีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น“การคลี่คลายลงของการระบาดใหญ่ยังกระตุ้นให้ผู้คนอยากกลับมาติดต่อกันมากขึ้น เหตุการณ์นี้เป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นและเป็นการเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม และการออกแบบจานอาหารใหม่ ๆ ที่จะช่วยตกแต่งมื้ออาหารให้โดดเด่น ‘เราดื่มด่ำด้วยตาก่อนด้วยปาก’ ประโยคนี้เป็นวลียอดฮิตในวงการอาหารและดูเหมือนจะเป็นเรื่องจริงจากพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน ทำให้ผู้บริโภคจะหันมามองหาเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ช่วยเพิ่มความสร้างสรรค์และแปลกใหม่ในมื้ออาหารของพวกเขามากขึ้น”“สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนคือการที่ผู้บริโภคไทยที่มีความพิถีพิถันในการเลือกให้ความสำคัญกับมรดกทางความคิดและวัฒนธรรมที่ตกทอดมา ประวัติศาสตร์ และคุณภาพในแบรนด์ที่พวกเขาเลือกซื้อ พวกเขาชื่นชมและเชื่อถือในชื่อเสียงของแบรนด์ทีอยู่มาพร้อมกับความเชียวชาญอันยาวนาน เพราะผู้บริโภคไทยนั้นต้องการอยู่ในจุดสมดุลระหว่างสไตล์และนวัตกรรม“เราสามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ด้วยการนำเสนอทั้งมรดกและงานฝีมืออันทรงคุณค่า ผ่านผลิตภัณฑ์ที่สร้างความประหลาดใจ สร้างความสุข และดึงดูดสายตาผู้คน คอลเลกชัน La Boule จากกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้บนโต๊ะอาหารและสินค้าไลฟ์สไตล์ของเรา เป็นตัวอย่างที่ยอดเยี่ยม คอลเลกชันนี้ได้รับรางวัล Red Dot Design Award ประจำปี 2020 และ Good Design Award ประจำปี 2021 สำหรับการออกแบบและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยม ในหมวดการออกแบบผลิตภัณฑ์”: “การใช้งานพื้นฐานของห้องน้ำนั้นไม่เคยเปลี่ยนแปลงมามากกว่าร้อยปี แต่เราได้ค้นพบวิธีใหม่ ๆ ในการสร้างนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมสิ่งจำเป็นเหล่านั้น ผู้คนต้องการสร้างสรรค์ห้องน้ำของพวกเขาให้กลายเป็นโอเอซิสแห่งความสมบูรณ์ นวัตกรรมจะช่วยให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่ขนาดเล็กของคุณให้สามารถเติมเต็มทุกความต้องการของคุณและทุกคนครอบครัวในการใช้งานห้องน้ำ ทั้งการมีอ่างอาบน้ำเพื่อความผ่อนคลาย อ่างล้างหน้าเพื่อชำระล้างและชั้นวางของ ผ่านการออกแบบเพื่อการประหยัดพื้นที่ได้ เรามีประสบการณ์ในการผลิตสุขภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพที่มีคุณภาพสูงเป็นเวลากว่า 275 ปี และเราได้ใช้ความรู้และความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาเพื่อค้นหาวิธีที่จะก้าวข้ามขีดจำกัดความเป็นไปได้ต่าง ๆ”: “ประสบการณ์ที่เราสั่งสมมาอย่างยาวนานนี้ ทำให้เราเข้าใจศักยภาพของวัสดุเซรามิกอย่างลึกซึ้ง ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์และการออกแบบที่ช่วยสร้างบ้านที่มากกว่าบ้านให้กับผู้คนทั่วทุกมุมโลก”โชว์รูมของ วิลเลรอย แอนด์ บอค ตั้งอยู่ที่ถนนพระราม 9 ลูกค้าสามารถเข้าชมผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิด จากกลุ่มผลิตภัณฑ์สุขภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ วิลเลรอย แอนด์ บอค คือหนึ่งในแบรนด์ชั้นนำระดับโลกสำหรับผลิตภัณฑ์เซรามิก โดยเป็นธุรกิจครอบครัวที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1748 และมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเมืองเมทท์ลาค (Mettlach) ประเทศเยอรมนี ทั้งยังเป็นตัวแทนของนวัตกรรม ประเพณี และสไตล์ที่โดดเด่น ในฐานะแบรนด์ไลฟ์สไตล์ที่มีชื่อเสียง วิลเลรอย แอนด์ บอค นำเสนอผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Bathroom & Wellness และ Dining & Lifestyle และมีการดำเนินงานอยู่ใน 125 ประเทศทั่วโลก