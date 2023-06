เพจหมอแชร์! รับภาระงาน-ประชุมเยอะ จนเคย‘รถคว่ำ’ วอน"คืนหมอให้คนไข้"

วันนี้ (4 มิ.ย.) เพจ”สหภาพแพทย์ผู้ปฎิบัติงาน” ได้ออกมาเผยเรื่องราว โดยระขุข้อความว่า “สวัสดีค่ะ มีเรื่องส่วนตัวอยากแชร์ประสบการณ์ค่ะ1 ดิฉันสู้ทนเรียนจบเป็น staff แผนกหนึ่ง! ณ รพ. แห่งหนึ่งค่ะ2 ภาระงาน- ตรวจผู้ป่วย ในเวลาราชการ- อยู่เวร นอกเวลาราชการ ประมาณเดือนละ9-15 เวร (แล้วแต่เดือนมีวันหยุดมากหรือน้อย)- มีสัปดาห์ที่ได้หยุดพักจริงๆ 1/2-1 weekend- ลงเวรดึก 8.30 น. ต้องประชุมต่อ , สอนต่อ ปวดและเวียนศีรษะไปหมด ไม่สมกับผู้หญิงวัย 30 เลยค่ะ- สอนนักศึกษาแพทย์- conferences พยาบาล- เก็บข้อมูลตัวชี้วัดที่ สปสช. กำหนด ซึ่งเยอะมาก ละเอียดมาก แล้วเอามาทำ present ทำทั้ง ppt. Excel- เข้าร่วมประชุม ของ หน่วยงานอื่น ด้วย (ซึ่งเป็นอีกองค์กรที่ต้องดำเนินงานด้วยกัน)- เคยลงเวรไป ไม่ได้นอน แล้วตอนเช้าต้องขับรถไปประชุมต่างจังหวัด รถคว่ำ เข้า รพ.ทั้งๆ ที่หลายสถานการณ์ Online conference ได้แต่ไม่ทำ! ไม่รู้ว่าต้องจัด onsite เพื่อประโยชน์อะไรกันแน่ค่ะ- ภาระงานอื่นมากเกิน กินเวลาตรวจรักษาผู้ป่วย และสอน intern 1 ซึ่งควรได้รับการเพิ่มพูนทักษะอย่างเต็มที่- ดิฉันไม่เคยรับประทานอาหารเช้า! ตั้งแต่เรียนจบเฉพาะทางมา- น้ำหนักลด จาก 42 เหลือ 36.5 กก.และความทุกข์อื่นๆอีกมาก- เพื่อนดิฉันลาออกไป คนนึงแล้ว รู้สึกท้อแท้มาก- รพ. เอกชนติดต่อให้ลาออกมาอยู่เอกชนแล้วแต่คิดว่ายังอยากพัฒนา รพ. ของตัวเองให้ได้ดีกว่านี้ได้จึงปฏิเสธ รพ. เอกชนไปพื้นหลัง- ไม่เดือดร้อนหากไม่ได้เป็นข้าราชการ เพราะ พ่อและแม่เป็นข้าราชการทั้งคู่ ดูแลตัวเองได้ค่ะ- ทั้งครอบครัวไม่มีใครมีภาระอะไรเลย>> แต่ตอนนี้รู้สึกว่าใช้ชีวิตเหมือนเร่งวันตายมากๆและขณะที่พิมพ์ก็ไม่มีหวังที่จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ไม่รู้ว่าที่พิมพ์ไป จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้าง- เห็นคำขวัญที่ว่า คืนครูให้นักเรียนแล้วรู้สึกสะท้อนใจค่ะอยากให้คืนหมอให้คนไข้บ้าง- เวลาพักผ่อน1 วัน คือต้องรีบพัก รีบใช้ ก่อนจะไม่มีเวลาอีกแล้วถ้าเป็นไปได้- อยากให้ลดการเก็บข้อมูลที่ซ้ำซ้อนและไม่จำเป็น- keep emergency room for emergency patientsNot everything room!- อยากให้ทางกระทรวงเห็นคนที่ลำบาก และกำลังจะตายค่ะรูปภาพที่ลง ไม่ใช่อุบัติเหตุหลังลงเวรนะคะ บ้านอยู่ใกล้ รพ. ค่ะ แต่เป็นหลังลงเวร แล้วต้องไปประชุมต่อ ที่ระยอง ลงทะเบียนเริ่มงาน 8.00-8.30 น. จะไปยังไงให้ทัน ยังไม่รู้เลยค่ะ ไม่มีคนแทน ตารางแน่นไปหมด ไม่คิดเลยว่าจะรอดมาได้ค่ะ"#ลดชั่วโมงการทำงานแพทย์”