กระแสคราฟต์ไทยแรงต่อเนื่อง​ ทัวร์ริสต์แห่ร่วม “เพลิน Craft 2023”

ปักหมุดปลุก Passion เอาใจคนรักงานอาร์ตณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต นักท่องเที่ยวไทย - เทศ ตบเท้าเข้าร่วมแห่ซื้อของฝากของขวัญ สร้างเงินสะพัด 2 วันมากกว่า 1.6 ล้านบาทเปิดเผยว่า จากเป้าหมายของการสนับสนุนหัตถกรรมไทยที่มีเอกลักษณ์ให้เป็นที่รู้จักทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงการเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้สร้างสรรค์งานหัตกรรมไทยให้เข้มแข็ง มีรายได้และสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน ขณะนี้ sacit ได้สานต่อกิจกรรมเพื่อเป็นอีกหนึ่งเวทีสร้างการรับรู้ และกระตุ้นเศรษฐกิจหมุนเวียนในกลุ่มสินค้าหัตถกรรมไทยโดยในปีนี้ sacit เดินหน้าจัดกิจกรรมดังกล่าวภายใต้แนวคิด Craft at First Crush คราฟต์ไทยใครๆ ก็ชอบ ที่ถ่ายทอดถึงความรู้สึกของการตกหลุมรักในงานคราฟต์ ความรักในสิ่งที่ทำ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งใจความสำคัญของการสร้างสรรค์หัตถกรรมไทยที่ประณีตและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคม - กรกฎาคม 2566อย่างไรก็ดี ปัจจุบันได้เริ่มจัดระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม – 5 มิถุนายน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต ซึ่งตลอด 2 วันแรกของการจัดงาน พบว่ามีนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติ โดยฉพาะจีน และยุโรป เลือกซื้อสินค้าภายในงานเพื่อเป็นของฝากของขวัญ อีกทั้งยังเห็นเทรนด์ใหม่ที่เกิดขึ้นในกลุ่มนักท่องเที่ยว มีการถ่ายทอดสด (Live) ผ่านสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆ จำหน่ายสินค้าให้แก่กลุ่มผู้คนที่รักงานคราฟต์ไทย แต่ไม่สามารถเดินทางมาร่วมงานดังกล่าวได้ขณะที่ภาพรวมของการจัดงานพบรายการสินค้ายอดนิยมจากนักท่องเที่ยว อาทิ B.K.Y. บ้านคุณยาย ที่ผลิตสินค้าจากผ้าฝ้ายทอ ทำมาตัดต่อแปรูปเป็นเสื้อ ชุดเดรส กางเกง กระเป๋า หมวก และของฝากของที่ระลึก รวมไปถึงวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ใยกัญชงทรายทอง, สินค้าผ้าครามแปรรูป 2 อ้ายน้อง, ร้านบุษกรผ้าฝ้าย และผลิตภัณฑ์ถูกใจสายรักษ์โลก จากร้าน Her hemp แฟชั่นเสื้อผ้าใยกันชงทอมือ เป็นต้นกล่าวด้วยว่า นักท่องเที่ยวทั้งไทย และต่างชาติที่เข้าร่วมกิจกรรมและเลือกซื้อสินค้าภายในงานขณะนี้สะสมรวมกว่า 2,500 คน สร้างเงินสะพัดภายในงานแล้วกว่า 1.6 ล้านบาท โดยไฮไลต์ภายในงานนี้ไม่เพียงสินค้าประเภทเสื้อผ้าเครื่องนุ่มห่มที่มีดีไซน์ร่วมสมัยตอบตอบโจทย์คนรักงานคราฟต์ แต่ยังมีสินค้าไลฟ์สไตล์ ของตกแต่งบ้าน เครื่องประดับ เครื่องปั้นดินเผา เครื่องหนัง และงานฝีมือประเภทต่างๆ ที่ถูกคัดสรรคุณภาพจากหลากหลายจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศมาจัดแสดงและจำหน่ายมากกว่า 40 ร้านค้าอีกทั้งภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop งานคราฟต์ที่จะผลัดเปลี่ยนมาให้ร่วมสนุกในแต่ละวัน รวมไปถึงการแสดงและกิจกรรมบนเวทีจากศิลปินดาราชื่อดังจะมาร่วมสร้างความบันเทิงครบรส พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตกหลุมรักงานคราฟต์ โดย sacit ขอเชิญชวนคนรักงานคราฟต์ไทย หรือผู้ที่ต้องการหาไอเดียใหม่ๆ ต่อยอดอาชีพเข้าร่วมงานครั้งนี้ ที่จะจัดต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 5 มิ.ย.2566ขณะเดียวกัน ยังจะมีการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีกำหนดจัดครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22 – 28 มิถุนายน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พระราม 2, ครั้งที่ 3 วันที่ 30 มิถุนายน – 6 กรกฎาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาบีช และครั้งที่ 4 วันที่ 24 – 30 กรกฎาคม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ดโดย sacit คาดการณ์ว่าการจัดงานในครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้รักงานคราฟต์เข้าร่วมไม่ต่ำกว่า 15,000 คน และสร้างเงินสะพัดภายในงานไม่น้อยกว่า 15 ล้านบาท และสิ่งสำคัญจะสามารถตอกย้ำให้หัตถกรรมไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนจากการสืบสาน สร้างสรรค์ และส่งเสริมผลงานให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สอดรับต่อไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ในทุกยุคสมัย แสดงให้เห็นถึงคุณค่าของงานคราฟต์ไทยที่ใครๆ ก็ชอบทั้งนี้ คนรักงานคราฟต์ไทย หรือผู้ที่ต้องการหาไอเดียใหม่ๆ ต่อยอดอาชีพ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่