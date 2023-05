สยามพิวรรธน์ปลุกสำนึกรักษ์โลก สร้างการมีส่วนร่วมในระดับโลก ยกทัพกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มิ.ย.-ก.ค. 2566 นี้

กลุ่มบริษัทสยามพิวรรธน์ ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจค้าปลีกชั้นนำ เจ้าของและผู้บริหาร สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ หนึ่งในพันธมิตรเจ้าของไอคอนสยาม ไอซีเอส และสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ตอกย้ำจุดยืนองค์กรต้นแบบด้านการขับเคลื่อนธุรกิจสู่ความยั่งยืน เดินหน้าจัดกิจกรรมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เชิญชวนคนไทยตระหนักและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรักษ์โลกนางสาวนราทิพย์ รัตตประดิษฐ์ ประธานบริหารสายงานปฏิบัติการ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด เปิดเผยว่า สยามพิวรรธน์ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความยั่งยืน โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งเป้าร่วมฟื้นฟู และส่งต่อโลกที่น่าอยู่ให้กับทุกชีวิต ตลอดระยะเวลาการดำเนินการที่ผ่านมาเราได้บรรจุการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมให้เข้าไปอยู่ในกระบวนการดำเนินธุรกิจ เช่น แนวคิด Smart Building ที่มุ่งอนุรักษ์พลังงาน เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์การค้าของสยามพิวรรธน์ โครงการบริหารจัดการขยะแบบครบวงจรภายใต้ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste ซึ่งต่อยอดไปสู่การสร้าง Recycle Collection Center จุดรับขยะแบบไดรฟ์ทรูแห่งแรกของประเทศไทย พร้อมยกระดับการสร้าง Eco Community ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งสนับสนุนโครงการปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในกรุงเทพมหานคร และเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลกตรงกับวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกปี สยามพิวรรธน์ได้เตรียมกิจกรรมไฮไลต์ดังนี้ การแข่งขันกีฬาเก็บขยะครั้งแรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและได้ยกระดับสู่การมีส่วนร่วมระดับโลก โดยสยามพิวรรธน์จับมือกับ “จี ยู ครีเอทีฟ” เชิญชวนคนรักษ์โลกร่วมแข่งขันกีฬาเก็บขยะ ในงาน SPOGOMI WORLD CUP 2023 Thailand Stage” เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันระดับโลก โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566 ณ พาร์ค พารากอน สยามพารากอน ผู้สนใจสามารถสมัครร่วมแข่งขันโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้ ถึง 18 มิถุนายน 2566 รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.gyucreative.com/spogomi-thailand/cโดยการแข่งขันกีฬาเก็บขยะระดับโลก SPOGOMI WORLD CUP 2023 จะจัดเป็นครั้งแรกของโลกในเดือนพฤศจิกยน 2566 ประเทศญี่ปุ่น ถือเป็นกิจกรรมสร้างสรรค์ที่สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องของขยะ เช่น การช่วยกันลดปริมาณขยะ การแยกขยะอย่างถูกต้อง และยังเป็นการเปลี่ยนเรื่องขยะให้กลายเป็นกิจกรรมกีฬาที่มีทั้งความสนุก และสร้างประโยชน์ ซึ่งเป็นแรงจูงใจให้คนทุกเพศ ทุกวัยสามารถเข้าถึงการมีส่วนร่วมในการช่วยกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อคืนความสมดุลให้ธรรมชาติ และทำให้โลกน่าอยู่ยิ่งขึ้นนิทรรศการ “Earth Discovery "No Pollution is the Solution” โดยสยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ตอกย้ำความเป็นผู้นำในการสร้างสังคมที่ยั่งยืน และเป็นต้นแบบการสร้างองค์ความรู้ด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จัดงานนิทรรศการเพื่อสร้างการตระหนักรู้ในเรื่อง Decarbonization เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยการลดก๊าซคาร์บอน พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์มากมายตลอดเดือนมิถุนายนโครงการนำขยะพลาสติกมารีไซเคิล โดย ECOTOPIA ร่วมกับแบรนด์ Earthology ผู้ผลิตสินค้า Fashion Lifestyle ที่ผลิตจากขวดพลาสติก ร่วมกันผลิตสินค้า Collection Concept Decarbonization เช่น หมวก กระเป๋าผ้า เสื้อ โดยใช้วัสดุพลาสติกที่สยามพิวรรธน์รวบรวมจากพนักงานและขยะในศูนย์การค้า นำไปสู่กระบวนการอัปไซคลิ่งผลิตเป็นสินค้าต่อไปกิจกรรม Workshop โดย ECOTOPIA ร่วมกับพันธมิตร แสนสิริ จัดเวิร์กชอปในวันที่ 7 มิถุนายน 2566 โดย ลุงรีย์ ชารีย์ บุญญวินิจ ผู้ก่อตั้งฟาร์มลุงรีย์ และ HASS เครื่องย่อยเศษอาหารซึ่งสามารนำมาใช้เป็นปุ๋ย มาสอนการปลูกผักและเก็บเกี่ยวพืชง่ายๆ ได้ที่คอนโดฯ หรือที่พัก เพื่อปรับวิถีชีวิตให้ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนให้น้อยที่สุดโครงการเปลี่ยนขยะกระป๋องเป็นบุญ โดยผนึกกำลังกับ บริษัท ไทย เบเวอร์เรจ แคน จำกัด และภาคีเครือข่าย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ “เปลี่ยนขยะเป็นบุญ” (เมื่อคุณหมุนเวียน) ส่งต่อกระป๋องอะลูมิเนียมที่ใช้แล้วมอบให้แก่มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปลี่ยนขยะเป็นมูลค่าสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ โดยไทย เบเวอร์เรจ แคน ร่วมสนับสนุนถังบีบอัดกระป๋องอะลูมิเนียม (Can Crusher) จำนวน 3 ถัง จัดวาง ณ บริเวณประตูทางเข้า-ออก 3 จุด คือ ทางเชื่อม BTS เข้าสยามพารากอนฝั่งสตาร์โดม ทางเชื่อมลานพาร์คพารากอน เข้าสยามเซ็นเตอร์ และทางเชื่อมลานพลาซาจากสยามเซ็นเตอร์ เข้าสยามดิสคัฟเวอรี่ เพื่อให้คนไทยหัวใจสีเขียวเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2566RCC Double Point สยามพิวรรธน์ตอบแทนคนไทยหัวใจสีเขียว ด้วยแคมเปญพิเศษเพิ่มมูลค่าขยะให้แก่ลูกค้าทุกท่านที่นำขยะที่ผ่านการคัดแยกและทำความสะอาดจากบ้านมาฝากไว้กับ Recycle Collection Center (RCC) โดยมอบ VIZ Coins x 2 แบบพิเศษสุดๆ เพื่อนำไปสะสมและแลกเป็นสิทธิประโยชน์ผ่าน ONESIAM SuperApp ตั้งแต่วันที่ 1-30 มิถุนายน 2566การใช้พลังงานสะอาด ด้วยการร่วมมือกับพันธมิตรติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า และเตรียมเปิดให้บริการเพิ่มในเดือนมิถุนายนนี้ รวมถึงการนำนวัตกรรมโซลาร์รูฟท็อปมาติดตั้งที่ไอคอนสยาม สามารถผลิตไฟฟ้าได้มากกว่า 1 ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง/ปี ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้มากถึง 550 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี และการพัฒนาโซลาร์รูฟท็อปบนพื้นที่หลังคาแนวราบขนาดกว่า 20,000 ตารางเมตร ของสยาม พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต กรุงเทพ ให้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเป้าหมายองค์กรในการลดการปล่อยคาร์บอนและร่วมสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) ให้กับโลกของเรานอกจากนี้ สยามพิวรรธน์ได้ยกระดับโครงการ Siam Piwat 360° Waste Journey to Zero Waste และเตรียมขยายผลเพื่อต่อยอดแนวคิดการบริหารจัดการขยะไปสู่พื้นที่โดยรอบ ได้แก่ วัด โรงเรียน และชุมชน รวมถึงการผนึกพันธมิตรในพื้นที่ปทุมวัน เพื่อร่วมกันพัฒนาโมเดลของการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมกลางใจเมือง จากการดำเนินงานตั้งแต่ปี 2558 กิจกรรมต่างๆ ของกลุ่มสยามพิวรรธน์ ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งสิ้น 18,309 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ 1,064,466 ต้น“กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น ถือเป็นสิ่งยืนยันว่าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในภารกิจรักษ์โลกได้หลายหลากรูปแบบ โดยสยามพิวรรธน์พร้อมที่จะสนับสนุน สร้างสรรค์พื้นที่และโอกาสให้ทุกคนได้แสดงออกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สะท้อนแนวคิดขององค์กรที่เป็นต้นแบบด้านความยั่งยืน ร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม สร้างผลกระทบเชิงบวกให้ทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง” นางสาวนราทิพย์กล่าวเสริม