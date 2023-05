“PEA” ยันของจริง ใบปลิว LINE Official Account PEA Next

จากกรณี มีภาพใบปลิวที่แนบติดมากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเพื่อประชาสัมพันธ์ LINE Official Account: PEA Next เพื่อทำธุรกรรมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จนทำให้ชาวเน็ตเกิดความไม่แน่ใจว่าเป็นของกลุ่มมิจฉาชีพหรือไม่นั้นล่าสุด วันนี้ (30 พ.ค.) มีรายงานว่า “การไฟฟ้าแห่งภูมิภาค” นั้น ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแล้ว โดยได้ระบุข้อความว่า“ตามที่มีภาพใบปลิวที่แนบติดมากับใบแจ้งค่าไฟฟ้าเพื่อประชาสัมพันธ์ LINE Official Account: PEA Next เพื่อทำธุรกรรมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค นั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขอเรียนชี้แจงว่าใบปลิวดังกล่าว และ LINE Official Account: PEA Next เป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จริง ซึ่งพัฒนาขี้นและใช้งานในพื้นที่ภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง สระบุรี ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด นครปฐม สมุทรสาคร สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และ ราชบุรี (อำเภอบ้านโป่ง) โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือลูกค้า ต้องลงทะเบียนเข้าใช้งานด้วยหมายเลขผู้ใชไฟฟ้า และหมายเลขอุปกรณ์มิเตอร์ เพื่อใช้บริการตรวจสอบค่าไฟฟ้า สร้าง QR Code เพื่อชำระค่าไฟฟ้า และรับบริการแจ้งข้อความอัตโนมัติต่างๆ อาทิ แจ้งเตือนค่าไฟฟ้าเกินกําหนดชําระเงิน แจ้งเตือนสถานที่ใช้ไฟฟ้าเข้าสู่กระบวนงานงดจ่ายกระแสไฟฟ้า แจ้งผลยันยืนการชําระค่าไฟฟ้า แจ้งค่าไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมดเป็นการทํางานบนระบบงานอัตโนมัติไม่มีการใช้พนักงานหรือกลุ่มบุคคลสื่อสารติดต่อกับลูกค้า2. ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือลูกค้า ต้องดำเนินการตรวจสอบหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า และยอดค่าไฟฟ้าค้างชำระที่แสดงบน QR Code3. ผู้ใช้ไฟฟ้าหรือลูกค้า ต้องนำ QR Code สแกนเพื่อชำระค่าไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน ของธนาคารพาณิชย์ต่างๆ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะมีการตรวจสอบความถูกต้องระหว่างข้อมูลที่ QR Code กับระบบฐานข้อมูลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอีกชั้นหนึ่งทั้งนี้ QR Code ที่ใช้ชำระค่าไฟฟ้าเป็นไปตามรูปแบบของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งจะเชื่อมโยงไปยังบัญชีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคด้วยเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์ชี้แจงให้ประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริง และขอขอบคุณที่ให้โอกาสกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ด้วยดีเสมอมา