ทีทีบี แนะธุรกิจที่มีบริษัทลูก ใช้ตัวช่วยทางการเงิน “ทีทีบี บิสสิเนสวัน” บริหารจัดการเงินและงานให้มีประสิทธิภาพ พร้อมความปลอดภัยสูงสุด

แม้ว่าในปัจจุบันทุกบริษัทจะมีการใช้อินเทอร์เน็ต หรือโมบายแบงก์กิ้ง มาคอยช่วยการบริหารงาน และการเงินให้กับเจ้าของธุรกิจ ผู้บริหารระดับสูง และพนักงานมากมาย แต่นักการบัญชี ผู้บริหารทางการเงิน หรือแม้กระทั่งผู้บริหารระดับสูง ก็ยังต้องเข้าหลายระบบเพื่อทำธุรกรรมการเงินให้ได้ครบ ต้องใช้หลาย Username และ Password จนอาจเกิดความสับสน ยิ่งเป็นองค์กรขนาดใหญ่ มีบริษัทในเครือหลายบริษัท ย่อมมีความซับซ้อนของการบริหารเงิน ไม่ว่าจะเป็นการมีหลายบัญชี ในหลายระบบ ทำให้ยากที่จะมองเห็นภาพรวมของการเงินบริษัท รวมไปถึงการมีผู้ทำรายการ และผู้อนุมัติรายการหลายขั้น หลายแผนกทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ขอแนะนำ “ทีทีบี บิสสิเนสวัน” (ttb business one) ธนาคารดิจิทัลเพื่อโลกธุรกิจ ผู้ช่วยทางการเงินเสริมความแข็งแกร่งให้ทุกประเภทธุรกิจ ช่วยให้บริษัทขนาดกลางและใหญ่ ที่มีบริษัทในเครือมากมาย บริหารการเงินได้ง่ายขึ้น เพราะสามารถบริหารจัดการทุกอย่างได้ในที่เดียว ใช้ได้ทั้งอินเทอร์เน็ตและโมบายแบงก์กิ้ง ซึ่งจะช่วยให้เจ้าของธุรกิจ หรือผู้บริหารระดับสูง สามารถควบคุมธุรกิจได้จากที่เดียว ทำได้ทุกธุรกรรมหลัก ๆ ไม่ว่าจะเป็นธุรกรรมในประเทศ ทั้งรับและจ่าย รวมถึงการจ่ายเงินเดือนพนักงาน การโอนเงินไปต่างประเทศ ดูวงเงินสินเชื่อ และรายละเอียดของทุกบัญชีที่บริษัทมีกับธนาคาร นอกจากนั้นยังสามารถเข้าได้จากทุกอุปกรณ์ ทั้งสมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์ ทำให้การทำธุรกรรมทุกอย่างมีความสะดวก ทำได้ทุกที่ ทุกเวลาttb business one จึงเป็นตัวช่วยในการควบคุมบริษัทที่มีหลายกลุ่มธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะสามารถเห็นทั้งภาพรวมและรายบริษัทจากระบบเดียว พร้อมความปลอดภัยสูงสุด ด้วยฟีเจอร์ที่ตอบโจทย์• สามารถ Log on เข้าทุกบริษัทในเครือ โดยใช้ Username เดียวกัน ทำให้ไม่ต้องจำหลาย Username และหลาย Password• มี Dashboard ที่ทำให้สามารถมองเห็นภาพรวมทางการเงินของทุก ๆ บริษัทในเครือ ได้อย่างง่ายดาย ทำให้สามารถโยกเงินอัตโนมัติ ระหว่างบัญชีหลัก และบัญชีย่อยที่ผูกกันอยู่ได้อย่างคล่องตัว อีกทั้งยังมีความปลอดภัยสูง• อนุมัติรายการแบบที่ซับซ้อนมากขึ้นได้ โดยนอกจากจะสามารถแยก Role ระหว่าง Viewer / Maker / Checker / Authorizer แล้ว ยังมี Function ที่เรียกว่า Sequential Approval (การมีผู้อนุมัติหลายคน) โดยบริษัทสามารถกำหนดลำดับการอนุมัติก่อนหลังได้ นอกจากนั้นยังสามารถกำหนด และควบคุมรายชื่อผู้รับเงินทั้งภายใน และต่างประเทศได้• มีการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งาน เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง User ที่เป็นผู้อนุมัติของบริษัท หรือกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของบริษัททุกครั้ง จึงทำให้เจ้าของกิจการ หรือผู้บริหารที่ดูแลเรื่องการเงิน สามารถมั่นใจและจัดการทั้งธุรกิจการเงินได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลูกค้าธุรกิจที่สนใจ ttb business one บนอินเทอร์เน็ตและโมบายแอปพลิเคชัน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ttbbank.com/pr-bizone-ltm หรือติดต่อได้ที่เจ้าหน้าที่บริหารความสัมพันธ์ธุรกิจ ทีทีบี หรือ ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ ทีเอ็มบีธนชาต 0 2643 7000 ในวันทำการธนาคาร วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08:00–20:00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดธนาคาร)