รร.ฮาร์ดร็อค พัทยา จัดแคมเปญ pride month ครั้งแรก ได้ “ปันจีน่า ฮีลส์”เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์

วันที่ 30 พฤษภาคม 2566: โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยาและฮาร์ดร็อค คาเฟ่ พัทยา จัดแคมเปญ Pride month เป็นครั้งแรก เพื่อสนับสนุนและเป็นกระบอกเสียงให้กลุ่ม LGBTQIA+ ในประเทศไทยไปพร้อมกับเครือฮาร์ดร็อคทั่วโลก โดยปีนี้ “คุณปันจีน่า ฮีลส์” หรือที่รู้จักในนาม “ปันปัน” ให้เกียรติเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์โรงแรมฮาร์ดร็อค พัทยา ร่วมกับเครือฮาร์ดร็อคทั่วโลกภายใต้คอนเซ็ป “LOVE OUT LOUD” มีการออกแบบห้องพักโดยได้รับแรงบันดาลใจในการดีไซน์จากคุณปันปัน เป็นสไตล์ที่สดใสสวยงาม ในธีม “เรนโบว์” แคมเปญนี้ยังจัดขึ้นทำตามคติพจน์ของโรงแรมฮาร์ดร็อค LOVE ALL SERVE ALL และ ALL IS ONE ในการให้การสนับสนุนกลุ่ม LGBTQIA+ ในประเทศไทยและทั่วโลกทั้งนี้ทางเราได้รับเกียรติจากคุณปันปัน ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในประเทศไทย,เอเชียและในอีกหลายประเทศทั่วโลก ในฐานะ Dragrace Thailand และ Dragrace UK vs The world คุณปันปันจะมาช่วยโปรโมทแคมเปญนี้และช่วยเป็นกระบอกเสียงให้กับความหลากหลายและความเท่าเทียมเพื่อกลุ่ม LGBTQIA+สำหรับท่านที่ต้องการพัก ห้องเรนโบว์ สามารถจองห้องพักได้ตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคมนี้ และเข้าพักอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนจนถึง 31 กรกฎาคม 2566 โดย 20% ของรายได้จากการจำหน่ายห้องเรนโบว์, อาหารและเครื่องดื่ม และ เรนโบว์ชีสเค้กจากฮาร์ดร็อคคาเฟ่ พัทยา จะสมทบทุนสนับสนุนสมาคมฟ้าสีรุ้งแห่งประเทศไทยในการตรวจโรคเอดส์ฟรี (www.rsat.info)ต้องการจองห้องเรนโบว์สามารถโทรจองได้ตรงได้ที่เบอร์ 038-428-755 หรือส่ง email rooms.pattaya@hardrockhotels.netต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อนบนภัส จันทร์แก้วMarketing Communications ManagerE-mail: nobnapat.c@hardrockhotels.netHard Rock Hotel Pattaya & Hard Rock Cafe Pattaya429 Moo 9 Pattaya Beach Road, Chonburi 20150Tel: +66 38 428755Fax: +66 38 421673Website: http://pattaya.hardrockhotels.net