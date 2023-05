โลกยุค (ว่าที่) “นายกฯ พิธา” สงครามเคาะประตูบ้าน “วิโรจน์ ก้าวไกล” อย่าโชว์โง่

“ท่านผู้ชมครับพรรคก้าวไกลไม่ว่าจะเป็นนายพิธานายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือที่ปรึกษาหรือช่อ-พรรณิการ์หรือปิยบุตรนั้นท่านผู้ชมสังเกตสิประท้วงประเทศต่างๆที่มีปัญหากับสหรัฐอเมริกาทั้งสิ้นแต่มันไม่เคยประท้วงอเมริกาเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งๆที่อเมริกาสร้างสงครามทั่วโลกฆ่าคนอิรักตายกันเป็นล้านๆคนเข้าไปปฏิวัติในลิเบียฆ่านายกัดดาฟีซึ่งประชาชนชาวลิเบียซาบซึ้งถึงคุณงามความดีที่นายกัดดาฟีได้ทำให้ไม่เคยประท้วงอิสราเอลซึ่งรังแกชาวปาเลสไตน์ไม่เคยทำ”

















“อเมริกาใช้กงสุลอเมริกาที่เมืองเฉิงตู เป็นแหล่งดักฟังโทรศัพท์ เป็นแหล่งแทรกซึมเข้าไปในประเทศจีน เพราะติดกับเสฉวนคือทิเบต ข้างๆ ทิเบตขึ้นไปคือซินเจียง-อุยกูร์ จีนอยากจะปิดสถานกงสุลที่เฉิงตูใจแทบขาด แต่กลัวว่าผิดมารยาททางการทูต เพราะไม่มีเรื่องให้ปิด แต่โชคดีของจีนที่นายทรัมป์บ้ามันอาละวาดใส่จีน ในยุคที่มันเป็นประธานาธิบดี แล้วมันปิดกงสุลจีนที่เมืองฮูสตัน จีนเลยได้โอกาสปิดสถานกงสุลของอเมริกาที่เมืองเฉิงตู ทำให้อเมริกาหูหนวกตาบอด มองอะไรไม่เห็นเลย ดักฟังอะไรก็ดักฟังไม่ได้ ในที่สุดก็เลยมีการตกลงกันว่าถ้าอย่างนั้นต้องใช้เชียงใหม่ ทำไมถึงต้องเป็นเชียงใหม่ ? เพราะเชียงใหม่นั้นไปทางตะวันตกนิดเดียวคือพม่า ขึ้นไปข้างบนก็คือจีน แล้วมีความเป็นไปได้สูงที่จะเชื่อมระหว่างกงสุลอเมริกาที่เชียงใหม่ กับสำนักงานนาโต 2 ที่ญี่ปุ่น เชื่อมเข้าหากัน”









“สหรัฐฯ คือ ขุมกำลังของอินโดแปซิฟิก ภูมิภาคซึ่งเชื่อมโยงจากชายฝั่งแปซิฟิกของสหรัฐฯ ไปถึงมหาสมุทรอินเดีย ซึ่งมีประชากรมากกว่าครึ่งโลก, ระบบเศรษฐกิจประมาณ 2 ใน 3 ของโลก และกำลังทางทหารที่ยิ่งใหญ่ 7 อันดับต้นของโลก โดยภูมิภาคนี้สนับสนุนงานของชาวอเมริกันประมาณ 3 ล้านคน และเป็นแหล่งเงินลงทุนทางตรงของสหรัฐฯ คิดเป็นมูลค่า 8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐฯ



“นอกจากนี้ในอนาคตอีกหลายปีข้างหน้า ภูมิภาคนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของโลกมากกว่า 2 ใน 3 และอิทธิพลก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และมีความสำคัญต่อสหรัฐอเมริกา”

“

“รัสเซียกับราชวงศ์ไทยผูกพันกันมาตั้งแต่รัชกาลที่ 5 ขนาดไทยไปด่าแม่รัสเซียตามคำสั่งของอเมริกา โดยนายเฮ้าเลี่ยนดอน รัสเซียยังอุตส่าห์พูดบอกว่าเข้าใจประเทศไทยดี”





“ไสม้าเข้ามา ผม สนธิ ลิ้มทองกุล พร้อมเสมอ”





ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคมที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ ได้กล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญ 2 เรื่องเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ที่สะท้อนสงครามภูมิรัฐศาสตร์การเมืองโลกนั่นคือการประชุม G7ที่เมืองฮิโรชิมา ประเทศญี่ปุ่น และการประชุมจีน-เอเชียกลางที่เมืองซีอาน ประเทศจีนการประชุมสุดยอดผู้นำโลก 2 วงนี้ ไม่เพียงเป็นการช่วงชิงพื้นที่สื่อที่ปรากฏต่อสายตาชาวโลก แต่ยังช่วงชิงพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางอำนาจของแต่ละฝ่ายด้วย และมีนัยสำคัญต่อภูมิรัฐศาสตร์โลกหลายประการนายสนธิ กล่าวว่า ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง วันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา จากข้อมูลข้อเท็จจริง และสัญญาณหลาย ๆ อย่างทำให้ตนต้องกล่าวเตือนไปว่าสัญญาณสงครามในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก นั้นชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ และหากไทยไม่ระมัดระวัง คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัว ก็เตรียมตัวถูกม้วนเข้าสู่กระแสของความขัดแย้ง และสงครามครั้งใหญ่นี้ได้เลย อย่างที่เคยบอกว่า อย่าให้ประเทศไทยเป็นยูเครน 2โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาแกนนำพรรคก้าวไกล ไม่ว่าจะเป็นนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, นายปิยบุตร แสงกนกกุล, ช่อ พรรณิการ์ วานิชรวมถึงนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ที่ปวารณาตัวว่าเป็นผลผลิตจากการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและสนิทสนมพูดคุยกับทูตและบุคลากรทางการทูตของสหรัฐอเมริกาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาอย่างนายพิธาก็เคยพูดชัดเจนว่าทำงานกับอดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย อย่างนายราล์ฟ บอยซ์ และได้พยายามนำเสนอมาตลอดว่า ถ้าเป็นนายกฯ นโยบายต่างประเทศของเขาคือ“เลิกเป็นไผ่ลู่ลม”และเปลี่ยนเป็น“ยืนหลังตรง”ซึ่งที่คำว่า“ยืนหลังตรง”ของนายพิธา แท้จริงแล้วก็คือ การเดินตามก้นฝรั่ง อย่างสหรัฐอเมริกานั่นเอง พิสูจน์ได้จากความพยายามในการผลักดันให้ไทยเข้าแทรกแซงการเมืองภายในประเทศเพื่อนบ้านอย่างพม่าให้ได้ยกตัวอย่างก็คือวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายพิธาเคยโพสต์แสดงความเห็นเรื่องพม่าโดยตบท้ายว่านอกจากนี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม 2566 นายพิธาก็ทวีตเรื่องพม่าอีก โดยอ้างว่าเรื่องภัยพิบัติจากไซโคลนโมคา ให้นานาชาติรีบเปิดทางให้ส่งความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนในให้ชาวพม่านายพิธาบอกว่านายสนธิกล่าวนายสนธิ กล่าวต่อว่า แต่พวก“ด้อมส้ม เด็กอมมือ” พอเห็นข้อความของนายพิธาก็เข้าไปปรบมือเชียร์กันลั่นว่า เป็นผู้นำที่มีวิสัยทัศน์จิตใจดี เหมาะแล้วสำหรับว่าที่นายกฯ คนหนุ่ม ทั้ง ๆ ที่จริงแล้ว นัยและความระหว่างบรรทัด ในการเรียกร้องให้มีการส่งความช่วยเหลือ(โดยที่รัฐบาลทหารพม่าไม่ได้ร้องขอ) ของนายพิธานั้นจริง ๆ ก็คือ การเรียกร้องให้ต่างชาติเข้าแทรกแซงกิจการภายในของพม่าอย่างเปิดเผยนั่นเองทั้ง ๆ ที่ในปัจจุบันชาติตะวันตก ก็ใช้ประเทศไทยเป็นฐานอย่างลับๆ ผ่านทั้งทางภาคเหนือ และภาคตะวันตกของเราไม่ว่าจะเป็น เชียงใหม่ แม่สอด กาญจนบุรี ฯลฯ เพื่อเข้าไปสนับสนุนกองกำลังของชนกลุ่มน้อย และกลุ่มกบฏติดอาวุธ ในพม่าเพื่อสู้รบกับรัฐบาลทหารพม่าอยู่แล้ววันที่ 13 กมภาพันธ์ 2566 เพจข่าวฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารพม่าเผยแพร่ภาพพิธีปิดการฝึกหลักสูตรรบพิเศษให้แก่กำลังพล PDF ในพื้นที่รัฐกะเหรี่ยง ระบุชัดครูฝึกเป็นอดีต “นาวิกโยธิน” จากกองทัพสหรัฐฯวันที่ 6 มีนาคม 2566 - กระทรวงมหาดไทยและตรวจคนเข้าเมือง รัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) หรือรัฐบาลเงาที่ตั้งขึ้นโดยพรรค NLD ได้เผยแพร่ภาพชุดการฝึกพลแม่นปืน สังกัดหน่วยปฏิบัติการพิเศษ (S.O.F. Snipers) ของกองกำลังติดอาวุธฝ่ายต่อต้าน (PDF) ณ สถานที่แห่งหนึ่งไม่ห่างจากชายแดนทางภาคตะวันตกของประเทศไทย โดยระบุชัด ครูฝึกสไนเปอร์เหล่านี้คือนาวิกโยธินจากกองทัพสหรัฐอเมริกามกราคม 2565(หรือปีครึ่งที่แล้ว) องค์กร Free Burma Rangers ของอดีตทหารหน่วยรบพิเศษสหรัฐอเมริกา ที่อ้างมาตลอดว่ามีบทบาทให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่กลุ่มชาติพันธุ์ในพม่า แต่แท้จริงแล้วเป็นภารกิจฝึกชาวบ้านให้จับอาวุธสู้รบ โดย เพจ Free Burma Rangers ได้เผยแพร่ภาพชุดกิจกรรมล่าสุด เป็นภาพของเหล่าผู้ที่เพิ่งสำเร็จการฝึกในหลักสูตรผู้นำและการบรรเทาทุกข์ ซึ่งล้วนเป็นกลุ่มคนหนุ่มสาว ทั้งชาวพม่าและชาติพันธุ์ต่างๆ โดย Free Burma Rangers ระบุว่า ผู้เข้ารับการฝึกรุ่นนี้มีจำนวนมากที่สุดในประวัติการณ์ที่องค์กร NGO ซึ่งมักอ้างภารกิจหลักด้านมนุษยธรรมแห่งนี้เคยฝึกให้มาก่อนอย่างไรก็ตาม จากภาพที่ปรากฏ ดูเหมือนเป็นการฝึกรบ ฝึกการใช้อาวุธ และการดำรงชีพในป่า ซึ่งเป็นภารกิจทางทหารมากกว่าภารกิจด้านมนุษยธรรมในโพสต์ให้รายละเอียดว่า กลุ่มผู้ที่เพิ่งสำเร็จการฝึกเมื่อ วันที่ 3 มกราคม 2565 ประกอบด้วย ทหารป่า (Rangers) 198 นาย ในนี้เป็น ทหารใหม่ 32 ทีม และอีก 30 ทีม เป็นผู้ที่มาเข้ารับการฝึกเพิ่มเติม ทั้งหมดเป็นคนจาก 9 ชาติพันธุ์ ได้แก่ ชาวพม่า อารกัน คะฉิ่น กะเหรี่ยง กะเหรี่ยงแดง ปะโอ โป ไทใหญ่ และทวาย หลังเสร็จสิ้นการฝึก คนเหล่านี้จะลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจให้ความช่วยเหลือประชาชนใน 3 จุด ซึ่งกำลังมีการสู้รบกันอย่างหนักกับกองทัพพม่าอยู่ในขณะนี้สำหรับ Free Burma Rangers เป็นองค์กรเอกชน (NGO) ที่ถูกตั้งขึ้นเมื่อประมาณปี 2550 โดยอ้างภารกิจให้ความช่วยเหลือแก่ผู้คนในพม่า ที่ได้รับผลกระทบจากสงครามโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ โดยการส่งอาสาสมัครเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับชาวบ้านในรัฐชาติพันธุ์ต่างๆ เน้นที่ รัฐกะเหรี่ยง และ กะยา (กะเหรี่ยงแดง) ซึ่งมีพื้นที่ติดกับชายแดนภาคตะวันตกของประเทศไทย เป็นระยะทางยาวตั้งแต่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ลงไปจนถึงระนองล่าสุด The Irrawaddy ตีข่าว “กองทัพพม่า” สั่งเฝ้าระวังชายแดน หลังรู้ผล "ก้าวไกล" ชนะเลือกตั้งในไทยวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 - ที่ผ่านมา The Irrawaddy สำนักข่าวที่ให้การสนับสนุนรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติ (NUG) หรือฝ่ายนางอองซาน ซูจีน ก็นำเสนอข่าวว่า พล.อ.อาวุโส โซวิน ผู้ที่มีอำนาจสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของเมียนมา รองจาก พล.อ.อาวุโส มิน อ่องหล่าย ได้มีคำสั่งถึงกำลังพลในกองทัพพม่าให้เฝ้าระวังสถานการณ์บริเวณชายแดนเมียนมา-ไทย อย่างใกล้ชิด หลังรู้ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทยว่าพรรคก้าวไกลเป็นพรรคที่มีคะแนนเสียงมาเป็นอันดับหนึ่ง และกำลังเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่อยู่ในขณะนี้โดย ปัจจุบัน พล.อ.อาวุโส โซวิน เป็นรองประธานสภาบริหารแห่งรัฐ (SAC) และรองนายกรัฐมนตรี เมียนมา และยังรั้งตำแหน่งรองผู้บัญชาการทหารสูงสุด กองทัพพม่า อยู่ด้วย โดยผู้ที่ดำรงตำแหน่งเหนือจากเขาทั้ง 3 ตำแหน่ง คือ พล.อ.อาวุโส มินอ่องหล่ายทั้งนี้ ตามข่าวของ The Irrawaddy ได้อ้างเนื้อความในคำสั่งของ พล.อ.อาวุโส โซวิน ซึ่งระบุชัดเจนว่าอย่างไรก็ตาม The Irrawaddy อธิบายคำว่า “ผู้ก่อการร้าย” ในเนื้อความของ พล.อ.อาวุโส โซวิน ว่าหมายถึงกองกำลังฝ่ายต่อต้านรัฐบาลทหารที่เคลื่อนไหวอยู่บริเวณชายแดนในเนื้อข่าวของ The Irrawaddy ยังให้ข้อมูลอีกว่า ความวิตกกังวลของ พล.อ.อาวุโส โซวิน มาจากคำพูดของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล ที่ได้ออกมากล่าวถึงสถานการณ์ในเมียนมาหลายครั้ง หลังรู้ผลเบื้องต้นของการเลือกตั้งไม่แต่เพียงเรื่องพม่า พรรคอนาคตใหม่ มาถึงก้าวไกล เดินเรื่องต่างประเทศไปในแนวทางเดียวกัน หรือ สอดคล้องกับสหรัฐอเมริกา และชาติตะวันตกมาตลอด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องฮ่องกง ไต้หวัน ซินเกียง ทิเบต ปัญหาข้อพิพาททะเลจีนใต้ อิหร่านย้อนไปเมื่อ 4 ปีที่แล้ว วันที่ 6 เมษายน 2562 ที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ไปรับทราบข้อกล่าวหากระทำผิด ม.116 ตามหมายเรียกข้อกล่าวหา มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ยุยงปลุกปั่น และมาตรา 189 ช่วยเหลือหรือให้ที่พำนักผู้ต้องหากรณีช่วยนายรังสิมันต์ โรม นักกิจกรรมทางการเมืองหลบหนีระหว่างการชุมนุมประท้วง คสช. เมื่อปี 2558 นายธนาธรก็มีการเชิญ ตัวแทนขององค์การสหประชาชาติ สหภาพยุโรป และตัวแทนจากสถานทูต 12 ประเทศ ยกตัวอย่างเช่น สหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ แคนาดา สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เบลเยียม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นชาติสมาชิกกลุ่ม Five Eyes และนาโต้ มาร่วมสังเกตการณ์ด้วยต่อมา เมื่อตุลาคม 2562 นายธนาธร พบกับโจชัว หว่อง แกนนำม็อบฮ่องกงต่อต้าน รัฐบาลปักกิ่ง ที่ฮ่องกง พร้อมระบุว่า ม็อบฮ่องกงเป็นแรงบันดาลใจในการก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ จนทำให้สถานทูตจีนในไทยต้องออกมาแถลงการณ์แสดงจุดยืนคัดค้านวันที่ 25 กรกฎาคม 2565 นายพิธา หัวหน้าพรรคก้าวไกล ออกแถลงการณ์ประณามรัฐบาลทหารพม่าในช่วงเดือนตุลาคม 2563 ม็อบคณะราษฎรที่ทางบุคลากรของพรรคก้าวไกลสนับสนุน โบกธงเรียกร้องเอกราชในฮ่องกง, ไต้หวัน, ทิเบต และ เตอร์กิสถานตะวันออก (ซินเกียง)ต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2566 นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า อดีตหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ทวิตสนับสนุนม็อบอิหร่านในการต่อต้านรัฐบาล ตามการชี้นำของ Freedom House NGO ในความควบคุมของรัฐบาลวอชิงตัน ดี.ซี จนทำให้สถานทูตอิหร่านประจำประเทศไทยต้องออกมาตอบโต้นายสนธิ กล่าวนายสนธิ กล่าวอีกว่า ตนเคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่า ยูเครนนั้น ที่เปลี่ยนแปลงการปกครองและถูกปฏิวัติโดย CIA และกลุ่มหัวรุนแรง พวกนีโอนาซีในยูเครน เพื่อล้มล้างรัฐบาลที่มาจากโปรรัสเซีย ตอนนั้นมีรัฐบาลเป็นรัฐบาลผสมอยู่ร่วมกัน แต่เขาไม่พอใจที่มีรัฐบาลจากพรรคการเมืองโปรรัสเซียขึ้นมาเป็นประธานาธิบดี แล้วตัวพวกเขาเป็นนายกรัฐมนตรี ก็เลยหาเรื่องประท้วง มีการปฏิวัติส้มคนที่ยืนยันเรื่องนี้คือ นางวิคตอเรีย นูแลนด์ (Victoria Nuland) Under Secretary ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ที่พูดอย่างภูมิใจในการให้สัมภาษณ์กับสื่อตะวันตกว่า การเปลี่ยนแปลงในยูเครนยุคนั้นที่ผลักดันเอาคนโปรอเมริกาขึ้นมา ต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงนายเซเลนสกีนั้น เป็นฝีมือของเธอกับ CIAนายสนธิ กล่าวอีกว่า ได้เคยเตือนแล้วว่าถ้านายพิธา พรรคก้าวไกล ยังเดินไปในแนวทางเดิม คือตามก้นอเมริกาและตะวันตก ซึ่งพวกนี้ไม่สนใจใยดีหรอกว่าประเทศไทยจะเป็นอย่างไร สถาบันกษัตริย์จะเป็นอย่างไร ถ้าสถาบันกษัตริย์เอากับมัน มันก็เทิดทูน แต่ถ้าสถาบันกษัตริย์วางตัวเป็นกลางและมีแนวโน้มที่จะเตือนสติคนไทยไม่ให้ก้าวสู่สงคราม มันก็ต้องหาทางล้มสถาบันกษัตริย์ นี่คืออเมริกา สถาบันหลักของชาติจะเป็นอย่างไร สถาบันกษัตริย์ถ้าอยู่แล้วดีกับมัน มันก็ปล่อยให้อยู่ ถ้าไม่ส่งผลดี มันก็พร้อมจะล้ม แล้วมันล้มอย่างไร ? มันก็ใช้พรรคก้าวไกล พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ และอีกหลายๆ คน ปิยบุตร แสงกนกกุล พรรณิการ์ (ช่อ) วานิช ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ มีพ่วงแถมเข้ามาคือ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร คนล่าสุดสถานการณ์การเมืองเมืองไทยนั้นมีความสุ่มเสี่ยง ทิศทางกำลังเริ่มไปในทางยูเครนแล้วทีละนิดๆ ถ้าเราถูกดึงเข้าไปพัวพันกับสงครามแล้ว ถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นมา พวกคุณและติ่งส้มทั้งหลาย ไม่สนใจความจริงที่มีหนึ่งเดียว สนใจคำโกหกพกลม พวกคุณประกาศเป็นรัฐบาลและเป็นนายกรัฐมนตรี จะกลายเป็นเครื่องมือให้เขาบรรลุเป้าหมายโดยปริยาย ซึ่งเมื่อถึงเวลานั้น คุณบอกว่าคุณมีนโยบายต่างประเทศแบบยืนหลังตรง จะกลับลำเอาคืนก็ไม่ทัน เพราะสถาบันล้มไปแล้ว สงครามเกิดขึ้นแล้ว ประชาชนล้มตายไปแล้ว ประเทศชาติก็ล่มสลายไปแล้วนายสนธิ กล่าวว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีสมาชิกพรรคก้าวไกลที่เรียกว่า “พวกตัวตึง” ชอบแสดงท่าทีก้าวร้าว นึกว่าตัวเองเป็นเจ้าแห่งเกรียนคีย์บอร์ด แต่อ่อนด้อยทางปัญญา ขาดความรู้ความเข้าใจ ประสบการณ์ทั้งด้านการเมือง การทูต การด้านต่างประเทศ ยกตัวอย่างเช่น นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ออกมาโชว์โง่ บอกว่าที่ปั่นกันเรื่องการแทรกแซงการเมืองไทยของสหรัฐอเมริกานั้นเป็นแค่อุปทานหมู่รวมถึงปล่อยข่าวไปยังสื่อ และ Influencer หลายคนบอกว่า“สหรัฐฯ ไม่ยอมขายเครื่องบินขับไล่ F-35 ให้ไทยดังนั้น เรื่องที่บอกว่าอเมริกาจะมาตั้งฐานทัพในไทยก็คงไม่มีมูลความจริง”วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ว่าที่ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล โพสต์เฟซบุ๊ก รัวๆ ด้วยข้อความเหล่านี้ดูเหมือนนายวิโรจน์ กำลังพยายามจะโน้มน้าวให้คนเชื่อว่าเรื่องที่พรรคก้าวไกลจะเปิดทางให้อเมริกาเข้ามาแทรกแซงประเทศไทยนั้นไม่ใช่เรื่องจริง ขณะเดียวกันนายวิโรจน์ก็แถไปว่า ที่มีอยู่ในไทยตอนนี้มีแต่ “ทุนจีนสีเทา”นายสนธิ กล่าวว่า นายวิโรจน์จะเอา 2 เรื่องมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ การที่ทุนจีนสีเทาเข้ามาครอบงำประเทศไทย ต้องถามว่า ใครเปิดประตูให้ทุนจีนสีเทาเข้ามา ใครรับเงิน ใครเอื้อประโยชน์ที่ “ทุนจีนสีเทา” เข้ามาได้เพราะเขารู้ว่า นักการเมืองไทย ตำรวจไทย ข้าราชการไทยซื้อได้ เอาเงินยัดได้ ไม่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลจีน เพราะถ้าคนของเราแข็งเขาก็เข้ามาไม่ได้ แล้วที่สำคัญจีนเขาไม่ได้เข้ามาแทรกแซงการเมือง-การเลือกตั้งของไทย ไม่ได้ปล่อยให้ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายบริหาร หรือนักการทูตของเขามาเดินสายแทรกแซงนักการเมือง หรือ การเลือกตั้งของไทยไม่เหมือนกับกรณีสหรัฐอเมริกา ที่รอยเท้า กับ หลักฐานในการแทรกแซงการเมืองไทย การเลือกตั้งไทยนั้นเต็มไปหมดเลยนายวิโรจน์น่าจะเป็นคนที่มีสติปัญญา เรียนสูง จบวิศวฯ จบปริญญาเอก ดุษฎีบัณฑิต นิด้า จบปริญญาโทจุฬาฯ ทำงานมาสิบกว่าปีนายสนธิ กล่าวต่อ ว่า ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเร็ว ๆ นี้ นอกจากจะมีการประชุม G7 ที่ฮิโรชิมา ญี่ปุ่น ซึ่งประเด็นหลักคือเรื่องยูเครน และการปิดล้อมจีน โดยอาศัยความร่วมมือจากนานาประเทศ รวมถึง กรณีนาโต้กำลังจะไปเปิดสำนักงานภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกที่ญี่ปุ่นแล้ว ทั้ง ๆ ที่นาโต้ (NATO) มันย่อมาจากNorth Atlantic Treaty Organization หรือ องค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือคือ ประเทศในแถบตอนเหนือของมหาสมุทรแอตแลนติกเท่านั้น แต่วันนี้มันมาจุ้นจ้านในเอเชีย ตั้งสำนักงานในญี่ปุ่นแล้วสำหรับ สหรัฐฯ นั้น เขาเล่นเกมหมากรุกของเขาด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Strategy)ที่มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่สุดคือ การปิดล้อมจีน โดยคำที่เขาใช้บ่อย ๆ ก็คือ“อินโด-แปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้าง” ซึ่งไทยนั้นมีความสำคัญมาก หรืออาจจะเรียกได้ว่าเชิงภูมิรัฐศาสตร์ และเชิงการทหารแล้ว ประเทศไทยนั้นมีความสำคัญที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็ว่าได้ทั้งนี้ใน รายการ คุยทุกเรื่องกับสนธิ Ep.54 เดือนตุลาคม 2563 เคยเอาเอกสารมาเปิดเผยให้ดูแล้วว่า 2 หน่วยงานหลักในสหรัฐฯ คือ กระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ (เพนตากอน) และกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้จัดทำรายงาน มีการกำหนดประเทศเป้าหมายด้วยว่าประเทศที่สหรัฐให้ความสำคัญอย่างยิ่งในการดำเนินยุทธศาสตร์ คือประเทศในกลุ่มใดบ้างโดยสหรัฐจำแนกพันธมิตรออกเป็น 4 กลุ่มดังนี้1. กลุ่มประเทศที่ต้องให้ความสำคัญสูงสุด ได้แก่ ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ และประเทศไทย2. กลุ่มที่ต้องกระชับความสัมพันธ์ ได้แก่ สิงคโปร์ ไต้หวัน นิวซีแลนด์ มองโกเลีย3. กลุ่มที่ต้องสร้างและขยายความร่วมมือในมหาสมุทรอินเดียและเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ได้แก่ อินเดีย ศรีลังกา มัลดีฟ บังกลาเทศ เนปาล เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย4. กลุ่มที่สหรัฐต้องเข้าไปร่วมวางพื้นฐานความสัมพันธ์ ได้แก่ บรูไน สปป.ลาว และกัมพูชา โดยพันธมิตรของสหรัฐในการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์กับอินโด-แปซิฟิก คือ สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส และแคนาดานอกจากนี้เมื่อเจาะลึกรายประเทศ รายงานฉบับดังกล่าวของเพนตากอนในหน้าที่ 29-30 ยัง ระบุชัดเจนถึงตำแหน่งแห่งที่ของประเทศไทยด้วยว่า เป็น “จุดยุทธศาสตร์สำคัญ” ของภูมิภาคอินโด-แปซิฟิกต่อมา เดือนกุมภาพันธ์ 2565 ยังมีการเผยแพร่เอกสารสำคัญของทางทำเนียบขาว ซึ่งระบุ ข้อความสำคัญที่ระบุถึงบทบาทของประเทศไทยในแผนการของสหรัฐฯ ที่กำลังจะดำเนินการต่อต้านจีนเอกสารชิ้นนี้มีความยาว 19 หน้า ใช้ชื่อว่า“ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก ของสหรัฐฯ (Indo-Pacific Strategy of The United States)” เผยแพร่โดยทำเนียบขาว ในเดือนกุมภาพันธ์ 2565ในหน้าที่ 3 ของเอกสารดังกล่าว หัวข้อ“The Indo-Pacific’s Promise (คำมั่นสัญญาเกี่ยวกับอินโด-แปซิฟิก)” ระบุว่าในรายงานดังกล่าวหน้าที่ 4 ย่อหน้าที่ 2 ยังระบุข้อความสำคัญข้อความหนึ่งไว้ด้วยว่าขณะที่ ในย่อหน้าต่อมายังกล่าวด้วยว่า“หลังการสิ้นสุดของสงครามเย็น หลังผ่านการพิจารณาแล้วสหรัฐอเมริกาจึงปฏิเสธความคิดที่จะการถอนกำลังทหาร (Military Presence) ออกจากภูมิภาคนี้ เพราะทราบดีว่าภูมิภาคนี้จะทวีความสำคัญในเชิงยุทธศาสตร์เพิ่มขึ้นในศตวรรษที่ 21”นอกจากนี้ในหน้าที่ 9 หัวข้อที่ 2 เรื่องBuild Connections within and beyond the regionยังระบุถึงประเทศไทยด้วยว่า เป็น 1 ใน 5 ประเทศพันธมิตรใกล้ชิดที่มีสนธิสัญญาหน้าที่ 13 ในหัวข้อที่ 4 หัวข้อBolster Indo-Pacific Security หรือแปลว่าสนับสนุนความมั่นคงของอินโด-แปซิฟิกก็ยังยืนยันความสำคัญของไทยอีกด้วยว่าวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายดมิทรี เมดเวเดฟ รองประธานสภาความมั่นคงรัสเซีย อดีตประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีรัสเซีย และคนสนิทของนายวลาดิเมียร์ ปูติน ได้เดินทางมาเยือนลาวแบบเงียบ ๆนายสนธิ กล่าวนายสนธิ กล่าวอีกว่า เรื่องสหรัฐฯ ไม่อนุมัติให้ขายเครื่องบิน F-35 ให้กองทัพอากาศไทยนั้น จริง ๆ แล้ว ต้องถือเป็นเรื่องมงคล เพราะถ้าหากติดตามข่าวอย่างใกล้ก็จะทราบดีว่า เครื่องบินรุ่นนี้นั้นเกิดอุบัติเหตุตก หรือขัดข้องบ่อยที่สุด อิสราเอลซื้อ F-35 ไป 2 ฝูง ยังสั่งว่า 1 ฝูง ไม่ให้ใช้ เพราะมีปัญหาทางเทคนิคมากนายสนธิ กล่าวว่า ถ้าถามว่าสถาบันกษัตริย์สนิทสนมกับประเทศไหนมาก ประเทศจีน สมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประกอบพระราชพิธีทรงผนวชให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 เมื่อครั้งยังเป็นรัชทายาทอยู่ในขณะนั้น พระองค์ท่านเชิญนายเติ้ง เสี่ยว ผิง ผู้นำต่างประเทศคนเดียวมาในงาน และอยู่ด้วย 4-5 วัน สนทนากันนานนายสนธิ กล่าวย้ำว่าจากประเด็นปัญหาเรื่องสหรัฐฯ และชาติตะวันตก กำลังแทรกแซงการเมืองของไทย และภูมิภาคนี้ ถ้าทางพรรคก้าวไกลรวมถึงนายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อยากถกเถียงเรื่องนี้ อยากดีเบตเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ ช่วยเบิกเนตรให้ใครหลายคน และที่สำคัญ อาจจะช่วยป้องกันสงครามมิให้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้ อยากให้มัดรวมกันมาเลย ทั้งนายพิธา, นายวิโรจน์, นายชูวิทย์หรือจะเอาไอติม พริษฐ์ วัชรสินธุกับฟูอาดี้ พิศสุวรรณ (ลูกชายนายสุรินทร์ พิศสุวรรณ) มาด้วยก็ได้นายสนธิ กล่าว