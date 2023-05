TK Park ร่วมกับ PlanToys ชวนมาล้อมวงเล่นไปด้วยกัน ในงาน “Play Matters: Circle of Play” เปิดพื้นที่เล่นหลากกิจกรรมให้ทุกวัยได้มาเติมเต็มความสนุกเพราะการเล่นให้อะไรมากกว่าที่คิด!

กลับมาอีกครั้งกับ “Play Matters” จัดโดย TK Park ร่วมกับ PlanToys และเพื่อนๆ เพลย์ธมิตรอีกมากมาย ครั้งนี้เป็นการเน้นย้ำว่าเรื่องเล่นนั้นสำคัญต่อทุกคน ทุกช่วงวัย ปีนี้ทีมผู้จัดงาน Play Matters จึงชวนทุกคนมาล้อมวงเล่นด้วยกัน ภายใต้แนวคิด “Circle of Play” ขยายวงเล่นให้กว้างขึ้น พร้อมนำทัพกิจกรรมมากมายเพื่อให้ทุกคนร่วมสนุกกันได้ไม่ว่าจะเป็นเด็ก วัยรุ่น วัยทำงาน ผู้ใหญ่หรือวัย SA (Silver Age) โดยเนรมิตพื้นที่ของ TK Park บนชั้น 8 เซ็นทรัลเวิลด์ ให้กลายเป็นสนามแห่งความสนุกสนาน และเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มา “ลองเล่น” และเปิดมุมมองการเล่นแบบใหม่ๆ ที่มีมากกว่าความสนุก เพราะการเล่นให้อะไรมากกว่าที่คิด โดย “Play Matters: Circle of Play” จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-25 มิถุนายน 2566 นี้นายกิตติรัตน์ ปิติพานิช ผู้อำนวยการสถาบันอุทยานการเรียนรู้ หรือ ทีเคพาร์ค ได้กล่าวว่า “การเรียนรู้ไม่ได้หมายความเพียงแค่การอ่านและเขียนเท่านั้น แต่การเล่นก็เป็นวิธีหนึ่งในการเสริมสร้างทักษะความรู้ ซึ่งช่วยเสริมสร้าง IQ และ EQ และไม่เพียงแต่มีความสนุกเท่านั้น ยังช่วยให้ฝึกการคิด รู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม และการเข้าสังคม ส่งเสริมให้พัฒนาการด้านต่างๆ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม โดยเฉพาะในยุคปัจจุบันการเล่นไม่ได้เป็นเรื่องของเด็กเท่านั้นแต่เป็นเรื่องของทุกวัย ตามเทรนด์และความชอบความถนัดของแต่ละบุคคล ดังนั้น TK Park จึงได้จัดกิจกรรม “Play Matters: Circle of Play” ร่วมกับแปลนทอยส์และเพลย์ธมิตรอีกนับสิบราย เพื่อเนรมิตพื้นที่อุทยานการเรียนรู้ให้กลายเป็น “พื้นที่เล่น” เพื่อช่วยกระตุ้นการเรียนรู้ เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ ส่งเสริมให้เกิดแรงบันดาลใจ และจะนำไปสู่การเกิดไอเดียสร้างสรรค์งานใหม่ๆให้กับสังคม“สำหรับแนวคิดหลักของ “Play Matters: Circle of Play” ปีนี้ เราได้ขยายกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขึ้น ตั้งแต่เด็กไปจนถึงวัยทำงาน มีธีมย่อยของกิจกรรม อาทิ Play Together l ชวนกันเล่น เปิดพื้นที่ให้เด็กและครอบครัวมาปลดปล่อยพลังและจินตนาการด้วยการล้อมวงเล่นด้วยกัน Just Play l แค่เล่น ไม่ว่าจะมาเป็นคู่หรือเป็นกลุ่ม ไม่จำเป็นต้องคิดมาก มาเล่นกับเทรนด์ฮิตติดกระแส Play Now l เล่นเถอะ ชวนมนุษย์งานมาเล่นให้ฮีลใจ เปิดโลกใบใหม่ เติมความสดใสในชีวิต และ Keep Playing l เล่นไปเรื่อย หากใครมีเวลาว่าง มาเปิดใจร่วมเล่นสนุกกับเรา แล้วมาค้นพบสิ่งใหม่ๆ และท้าทายในการเล่นและเรียนรู้อย่างไม่สิ้นสุด” ผอ.ทีเคพาร์ค เชิญชวนด้าน นายโกสินทร์ วิระพรสวรรค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แปลน ครีเอชั่นส์ จำกัด ผู้ผลิตของเล่นไม้ PlanToys กล่าวว่า “แปลนทอยส์เชื่อว่า 'การเล่น' เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยพัฒนาชีวิตได้ทุกช่วงวัย ด้วยเหตุนี้เราได้ส่งผ่านความเชื่อของเราไปยังของเล่นและกิจกรรมที่ออกแบบมา และเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงการเล่นไปสู่สังคมอย่างกว้างขวางขึ้น เราจึงมีการร่วมมือกับ TK Park องค์กรที่เชื่อในความสำคัญของการเล่นเช่นเดียวกับเรา ในการจัดงาน 'Play Matter: Circle of Play' เพื่อให้ทุกคน ทุกวัย ไม่ว่าจะอยู่ในสภาวะใดๆ ก็สามารถมาร่วมเล่นและสนุกได้ด้วยกัน โดยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่ากิจกรรมที่เราจัดร่วมกับ TK Park จะช่วยส่งเสริมให้ทุกครอบครัวเห็นความสำคัญของการเล่นและอยากเล่นในทุกๆ วัน”กิจกรรมในงาน “Play Matters : Circle of Play” จะมาล้อมวงเล่นด้วยกันตลอดเดือนมิถุนายนนี้ โดยจะแบ่งออกตามความสนใจของทุกช่วงวัย และเป็นกิจกรรมการเล่นที่อยูในกระแส เสริมสร้างทั้ง EQ และ IQ จะมาเล่นเดี่ยว มาเป็นกลุ่ม หรือมากับครอบครัว ก็สามารถล้อมวงร่วมเล่น แถมได้รับทักษะความรู้ใหม่ๆ ไปพัฒนาต่อยอดทางความคิดแบบไม่จำกัดอีกด้วย อาทิ•​ท่องป่าแห่งการเล่นไปกับ Forest of Playลานสานฝัน ของ TK Park จะถูกเนรมิตให้เป็นป่าแห่งการเล่นใจกลางเมือง หรือ “Forest of Play” เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เข้ามา “ล้อมวงเล่น” ไปด้วยกัน และสนุกสนานกับการปลดปล่อยพลังแห่งการสำรวจเรียนรู้ ผ่านพื้นที่เล่นที่ออกแบบมาใหม่ล่าสุด ซึ่งจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการเด็กในด้านต่างๆ ทั้งร่างกาย สติปัญญา ภาษา อารมณ์และการเข้าสังคม ผ่านการเล่นอย่างอิสระ กิจกรรมนี้เหมาะสำหรับเด็กอายุตั้งแต่ 1-6 ปี และจะเปิดให้เล่นรอบละ 60 นาที/15 คน ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 มิถุนายน 2566 นี้•​SMART Playground: จุดประกายความเป็น Innovator รุ่นเยาว์!KX SMART Play สร้างสรรค์พื้นที่เล่น “SMART Playground” ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะ 4Cs ซึ่งเป็นทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 เตรียมความพร้อมสู่ยุคแห่งดิจิทัลด้วยทักษะการใช้เทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ พบกับสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งที่เตรียมไว้ให้มาลองเล่น อาทิ เสริมสร้างทักษะการต่อวงจรไฟฟ้าสุดเจ๋งให้เป็นเครื่องจ่ายแอลกอฮอล์ เรียนรู้การทำงานของวงจรไฟฟ้ากับชุดสิ่งประดิษฐ์ตุ๊กตากลไก เรียนรู้หลักการมอเตอร์มาต่อยอดความเป็นนักประดิษฐ์ชิ้นงานสุดเจ๋งจากจินตนาการ กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เหมาะสำหรับน้องๆ อายุ 4-6 ปี ใช้เวลาเล่น 30 นาที/คน•​Maker Club: คลับของนักประดิษฐ์รุ่นเล็กพบกับคลับของนักประดิษฐ์รุ่นเล็กที่รวมตัวกันเพื่อสร้างสรรค์ผลงานของตัวเอง ตั้งแต่ขั้นตอนออกแบบ วางแผน ลงมือประดิษฐ์และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าระหว่างการทำงาน โดยมีพี่ๆ จาก PlanToys ช่วยกระตุ้นกระบวนการคิด ช่วยสร้างทักษะแห่งนวัตกรรมให้กับเด็กๆ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้เพื่อเข้าใจและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติอย่างลงตัว ผ่านความสนใจ ความถนัด และความสามารถของตนเอง ด้วยการสร้างสรรค์ผลงานประดิษฐ์ง่ายๆ เพื่อช่วยเหลือโลกของเรา กิจกรรมเหมาะสำหรับเด็กอายุ 3-12 ปี เปิดรับสมัครทุกวัน 2 รอบ โดย 1 รอบรับสูงสุด 12 คน ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 200 บาทต่อคน ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 มิถุนายน 2566 นี้•​TK Board Game Workshop: เปลี่ยนบอร์ดเกมโปรดเป็นการเรียนรู้แบบทรงพลังเปิดประสบการณ์เล่น เรียนรู้ผ่านบอร์ดเกม ในหัวข้อ “Playful Learning: เปลี่ยนบอร์ดเกมโปรดเป็นการเรียนรู้ แบบทรงพลัง” โดย คุณวรุตม์ นิมิตยนต์ (เทอร์โบ) ผู้อำนวยการสถาบันบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้และอุปนายกสมาคมบอร์ดเกม เป้าหมายคือการทำความเข้าใจประสบการณ์การเล่นบอร์ดเกม และเข้าถึงปัจจัยในเกมที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ และเรียนรู้เครื่องมือพื้นฐานและทักษะที่จำเป็น รวมถึงประเมินการเรียนรู้ที่ได้รับจากการเล่นบอร์ดเกมแบบง่ายๆ กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 4 และ 25 มิถุนายน 2566 เปิดรับสมัคร 2 รุ่น รุ่นละ 24 คน ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 599 บาท/คน•​Turning Trash to Treasured Art : เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลายเป็นงานศิลป์สุดเจ๋งชวนทุกคนมาสนุกกับการเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง กับเวิร์กชอปศิลปะสุดสร้างสรรค์ โดย วิชชุลดา ศิลปินสาย Social Activist ที่มีความตั้งใจที่จะกระตุ้นสังคมด้วยศิลปะ จะชวนผู้ที่สนใจมาเล่น คิด และดีไซน์ ปรับมุมมอง เปลี่ยนการใช้ชีวิต หันมาใช้ทรัพยากรรอบตัวให้คุ้มค่าสูงสุด มุ่งสู่การเป็น Zero Waste ผ่านกระบวนการ Rethink-Reduce-Reuse กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 เปิดรับสมัคร 2 คอร์ส สำหรับผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป ค่าเข้าร่วมกิจกรรม 179 บาท/คน•​Playmore ปลุกพลังความสนุกผ่านขนมยิ่งเล่น ยิ่งอร่อย Playmore แบรนด์ขนมดัง ชวนมาเสริมความคิด สร้างแรงบันดาลใจ ในกิจกรรม “Let’s Play City” ปลุกความครีเอทีฟผ่านการ “เล่น” อย่างไม่มีขีดจำกัดสำหรับทุกวัย กับเวิร์กชอป “สร้างเมืองในจินตนาการ” ด้วยขนม ที่ทั้งสนุก สร้างสรรค์ไอเดีย และที่สำคัญ เมืองนี้กินได้ ! อีกทั้งยังมีกิจกรรม “แชะ แชร์ โชว์” ที่ชวนถ่ายรูปสุดครีเอทในบูธ และได้รับขนมสนุกๆ จาก Playmore กลับไปอร่อยที่บ้านกันได้เลย ตั้งแต่วันที่ 3 - 25 มิถุนายน 2566 นี้•​มือใหม่หัด Sport Stacking: เรียงแก้ว ฝึกสมอง ประลองความเร็วรู้หรือไม่เด็กๆ ทั่วโลกต่างชื่นชอบสแต็ค กีฬาเรียงแก้ว ถึงขั้นมีการแข่งขันสแต็คระดับโลกเป็นประจำทุกปี TK Park จึงร่วมมือ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และสมาคมสแต็คประเทศไทย (TSSA - Thailand Sport Stacking Association) เปิดเวิร์กชอป “มือใหม่หัด Sport Stacking” ชวนกันมาทำความรู้จักสแต็ค กีฬาเรียงแก้วที่ช่วยฝึกสมอง พัฒนาทักษะและความฉลาดทางอารมณ์ เสริมสร้างพัฒนาการทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นกีฬาที่วัยไหนๆ ก็เล่นได้ กิจกรรมจัดขึ้นวันที่ 22 และ 25 มิถุนายน 2565 เปิดรับสมัคร 4 รอบ รอบละ 20 คน•​Better Aging Cafeอย่าปล่อยให้อายุเป็นอุปสรรคในการเล่น เปิดพื้นที่เล่นสำหรับวัยซ่า 50+ (SA-Silver Ag) ชวนมาล้อมวงเล่นของเล่นไม้จาก PlanToys ที่เล่นได้ตั้งแต่เด็ก ผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยซ่า อย่างเกม Mandala, Storytelling Dice, Balancing Cactus, Build a Face, Mood Dominos, Math Bingo, Beaver Tumble, Massage Roller ที่นอกจากความสนุกสนาน เกมเหล่านี้ยังช่วยกระตุ้นทักษะที่สำคัญต่อการบริหารสมอง ทั้งในด้านความจำ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้สมาธิ มาเปิดใจให้รู้ว่า “โตแล้วก็ยังเล่นได้เรื่อยๆ” กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 10 มิถุนายน 2566 เปิดรับสมัคร 3 รอบ รอบละ 12 คน ใช้เวลาเล่น 90 นาทีผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง www.tkpark.or.th และ www.facebook.com/tkparkclubสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line : @TKPark หรือ โทร 089-811-3788 (คุณมิน/คุณน้ำ)