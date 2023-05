ททท.เปิดตัวโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี New Chapters” Phase II ติดอาวุธผู้ประกอบการไทย

โครงการ “เจ้าบ้านที่ดี New Chapters” Phase II ต่อยอดติดอาวุธทางการตลาดและเสริมทักษะความรู้แก่ผู้ประกอบการ ไทยต่อเนื่อง พร้อมจับมือแพลตฟอร์มพันธมิตรบริการท่องเที่ยวออนไลน์นําเสนอดีลส่วนลดท่องเที่ยวสุดพิเศษ เฉพาะผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก ร้านอาหาร คาเฟ่ สปา และชุมชนท่องเที่ยวกว่า 1,000 แห่ง ที่ผ่านการอบรมหลักสูตร “เจ้าบ้านที่ดี” เพื่อส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวใน 3 ดี ได้แก่ บริการดี ประสบการณ์ดี และคุ้มค่าดี ให้นักท่องเที่ยว สอดรับปีท่องเที่ยวไทย 2566นายอภิชัย ฉัตรเฉลิมกิจ รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว ททท. กล่าวว่า จากความสำเร็จของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ “เจ้าบ้านที่ดี New Chapters” เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ซึ่งผลตอบรับดีเกินคาดมีผู้สมัครสนใจเข้าร่วมอบรมเกินกว่าจำนวนวนที่กําหนด ททท.จึงต่อยอดจัดกิจกรรมอบรมโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี New Chapters” Phase II โดยขยายผลให้ผู้ประกอบการสามารถลงทะเบียนผ่านระบบ E-Learning เพื่อมุ่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาห่วงโซ่อุปทาน (Shape supply) อย่างต่อเนื่องโดยครั้งนี้ ททท.ได้จัดสรรหลักสูตรสร้างความตระหนักรู้ถึงบทบาทและความสำคัญของการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กระตุ้นจิตสำนึกในการดูแลรักษาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการดูแลนักท่องเที่ยวและสร้างความประทับใจ เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่มีแนวโน้มฟื้นตัวเพิ่มขึ้นสะท้อนความพร้อมสูงสุดในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี NEW CHAPTERS สู่การท่องเที่ยว NEXT NORMAL อย่างยั่งยืน รวมทั้งได้ดำเนินการจัดทำตราสัญลักษณ์มอบให้แก่ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรฯทุกราย ซึ่งผู้ที่ได้รับตราสัญลักษณ์จะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด และประชาสัมพันธ์ที่ ททท.จัดขึ้น ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย กับแพลตฟอร์มพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น Traveloka, Wongnai, Gowabi, Local alike และ PPT Blue Card ที่มาร่วมมอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์ให้แก่นักท่องเที่ยวและสมาชิกผู้ที่ถือบัตรและเลือกซื้อสินค้าและบริการจากผู้ประกอบการภายในโครงการฯ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการติดอาวุธทางการตลาดและเสริมทักษะความรู้แก่ผู้ประกอบการไทย เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางการตลาด และเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบประสบการณ์ท่องเที่ยวใน 3 ดี ได้แก่ Service ดี ประสบการณ์ดี และคุ้มค่าดี ให้นักท่องเที่ยว สอดรับปีท่องเที่ยวไทย 2566 ควบคู่ไปกับยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน (High value and sustainability)ทั้งนี้ ในการจัดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “เจ้าบ้านที่ดี New Chapters” Phase II จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2566 ณ ลานแฟชั่นฮอลล์ สยามพารากอน ชั้น 1 และระบบ Live Steaming ผ่าน Facebook : เจ้าบ้านที่ดี New Chapters นําเสนอโครงการฯ ภายใต้แนวคิด “ผนึกกําลังเจ้าบ้าน สร้างประสบการณ์ท่องเที่ยว” ภายในงานพบกับกิจกรรมเสวนาเทรนด์ ตลาดท่องเที่ยว ต่อยอดความรู้ โดย ผศ.ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตเดช ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และคุณสุทธิพงษ์ สุริยะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ขาบสไตล์ จำกัด นักพัฒนาสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมการแสดงสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยว โดยมีผู้ประกอบการ โรงแรมที่พัก รีสอร์ต สปา และผู้ประกอบการท่องเที่ยวโดยชุมชน พร้อมมอบส่วนลดโปรโมชันสุดพิเศษ และ ดีลพิเศษจากแพลตฟอร์มบริการท่องเที่ยวออนไลน์อย่าง Traveloka Wongnai และ Gowabi จากผู้ประกอบการกว่า 400 ราย รวมทั้ง ททท.ได้ร่วมกับ PTT Blue Card มอบส่วนลด On Top แก่สมาชิกผู้ถือบัตรที่มีการเลือกซื้อสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวจากผู้ประกอบการในโครงการฯ ด้วย