เริ่มแล้ว! “Wedding Fair 2023” ดึงแบรนด์ดังเนรมิตฝันงานแต่ง มั่นใจเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 50 ล้านบาท

นางเปรมพร สายแสงจันทร์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.ซี. แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด เปิดเผยว่า ปัจจุบันธุรกิจการแต่งงานของไทยมีมูลค่าอยู่ราว 30,000 ล้านบาทต่อปี มีคู่สมรสที่จดทะเบียนสมรสจำนวนมากกว่าปีละ 300,000 คน โดย 80 – 90% ของคู่รักเป็นกลุ่มที่มีการจัดงานแต่งงาน โดยจะใช้เงินเฉลี่ยที่ 500,000 – 1,000,000 บาทต่อครั้ง สะท้อนให้เห็นความต้องการสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในระดับสูง ซึ่ง เอ็น.ซี.ซี.ฯ ได้เห็นถึงศักยภาพของตลาดธุรกิจแต่งงาน จึงได้จัดงาน Wedding Fair ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีร โดยในปีนี้ได้กลับมาจัดงานที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เป็นครั้งแรกหลักปิดปรับปรุงศูนย์ฯ เป็นระยะเวลากว่า 3 ปีสำหรับงาน “Wedding Fair 2023” งานแสดงสินค้า และบริการด้านงานวิวาห์ครบวงจร ได้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 - 21 พ.ค. 2566 เวลา 11.00 - 21.00 น. ฮอลล์ 8 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยภายในงานได้รวบรวมผู้ประกอบการมืออาชีพแถวหน้าของวงการจาก แบรนด์ชั้นนำ อาทิ การ์ดและของชำร่วย แหวนหมั้น และเครื่องประดับเพชร โรงแรมและห้องจัดเลี้ยง ชุดเจ้าสาว เจ้าบ่าว บริการวางแผนการจัดการงานแต่งงาน (Wedding planner) บริการอาหารเครื่องดื่ม (Catering) สถานที่ท่องเที่ยวฮันนีมูน สถานเสริมความงาม ช่างแต่งหน้า ช่างภาพ งานวิดีโอ และอื่นๆ อีกมากมาย ในราคาโปรโมชั่นพิเศษทั้งงาน ซึ่งจะช่วยเนรมิตรงานวิวาห์ให้กับคู่รักได้ทุกแบบทุกสไตล์ คาดว่าตลอดการจัดงานจะมีผู้ร่วมงาน 5,000 คู่ เงินสะพัดกว่า 50 ล้านบาทสำหรับไฮไลท์ภายในงาน ที่มาพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษเฉพาะในงานเท่านั้น อาทิ การเปิดตัวชุดคอลเลคชั่นใหม่ล่าสุด จาก MILAN WEDDING, จัดงานวิวาห์ งานสวย พิธีครบ งบไม่บานปลาย จาก ibis ในเริ่มต้นราคา 149,000 บาท, จัดทำการ์ดแต่งงานพร้อมของชำร่วย ราคา 35 บาท จาก MANITAWEDDING, การวางแผนครอบครัว ตรวจก่อนแต่งงาน เตรียมพร้อมมีบุตร เพื่อการตั้งครรภ์ที่สมบูรณ์ โดย คลินิกซูพีเรีย เอ.อาร์.ที. จัดโปรโมชั่นพิเศษลดกว่า 30%“ภายในงานเรายังมีการเดินแบบชุดวิวาห์จาก 9 ห้องเสื้อชั้นนำของไทย ได้แก่ Myried Grand Monde, Whizvbridal, Rinrata, De’butante The Bridal Couture, Silhouette, Adam & Eve, Vows by Wasawat, Ohmmoro, Theater และ At Love Marry พร้อมเครื่องประดับเพชรจาก Gem Peace by Chuchai แสดงแบบโดยนางแบบชั้นนำ อาทิ แนท อนิพรณ์, น้ำตาล ชลิตา, มิเรียม ศรพรหมมาศ และเหล่านางแบบ The Face เป็นต้น รวมถึงการแสดงสุดพิเศษจากดารานักแสดงชื่อดัง นุนิว ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์” นางเปรมพร กล่าวนอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้การเตรียมพร้อมจัดงานวิวาห์โดยผู้เชี่ยวชาญพิเศษ อาทิ หัวข้อ "เตรียมความพร้อมก่อนตั้งครรภ์" โดย พญ. ศศิกาญจน์ ตั้งทัศนา ,หัวข้อ "เทคนิคนับวันไข่ตก นับยังไงให้ตั้งท้อง" และ "ตรวจก่อนท้อง พร้อมให้จริงก่อนมีลูก" กับ พญ.ปรวัน ตั้งธรรม ,หัวข้อ "สาระสัมพันธ์สำคัญของคนอยากมีลูก" กับ พญ. นิศารัตน์ สุนทราภาพร้อมทั้งมีกิจกรรมเวิร์คช้อป อาทิ ทำสเปรย์น้ำหอมสำหรับพรมหมอนคู่รัก , ทำ Herbrium เก็บดอกไม้ในขวด , การจัดดอกไม้ Flower Posy in a Jar , แต่งหน้าด้วยตัวเอง "Natural Look ออกงานได้สวยเช้าถึงเย็น" และ “ม้วน มัด ถัก เกล่า ให้หรูดูแพง” กับพี่ปิง เมคอัพ และ "ทริกการเลือกชุดให้เหมาะกับรูปร่าง" กับ ปิยภัสร์ ค้ำชู ผู้เชี่ยวชาญด้านชุดแต่งงานสำหรับคู่รักที่สนใจและกำลังมองหามืออาชีพสำหรับวันสำคัญ และกิจกรรมดีๆ อีกมากมายที่จะเตรียมพร้อมสู่การเป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ สามารถเข้าชมงาน Wedding Fair 2023 ได้ตั้งแต่วันที่ 18 -21 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 11.00 – 21.00 น. Hall 8 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2229-3504 และ 3564 เว็บไซต์ https://www.thaiweddingfair.com/ และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ https://www.facebook.com/Weddingfairbyneo