สมาคมท่องเที่ยวเขาใหญ่ จับมือ ททท. ร่วมสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทิศการท่องเที่ยวเขาใหญ่ ในปี 2566 “ต่อ เติม เสริมกำลัง” (talk , Share & Dinner) Chapter 2 GREEN ACTIVITIES 4+1

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2566ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา ,นายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ และสมาชิกสมาคม ฯ ร่วมสัมมนา ทิศทางการท่องเที่ยวเขาใหญ่ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ทิศทางการท่องเที่ยวเขาใหญ่ในปี 2566 และในอนาคต พร้อมเปิดแผนกิจกรรมสมาคมฯประจำไตรมาส 2-3 ปี 2566 " Green Activites 4+1" และวางแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะแบบองค์รวมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย”โครงการอาบป่า@เขาใหญ่” ร่วมกับทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรมป่าไม้ และมหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดนครราชสีมาและภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม อาทิ ชมรมฮักเขาใหญ่ ฯลฯ ณ ร้านอาหารอิ่มเอม ต.หนองน้ำแดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา พร้อมทั้งLet's Go Green ชวนกัน "หิ้วปิ่นโต" นำอาหาร & เครื่องดื่มมา "แบ่งปัน" กัน ภายใต้คอนเซ็ปท์ " ปิ่นโต go around "