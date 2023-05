ครั้งแรก! ของการรังสรรค์เจลาโต้สุดพิเศษ จาก กะทิอัมพวา และน้ำมะพร้าวโคโค่แม็ก ร่วมกับสุดยอดนักทำเจลาโต้ระดับโลก จากการแข่งขัน Gelato Festival World Masters

เอเซียติคฯ ชูคอนเซ็ปต์ “Sharing Coconut Culture with The World” ถ่ายทอดและแบ่งปันวัฒนธรรมจากมะพร้าวไปสู่ทั่วโลก เปิดประสบการณ์เจลาโต้สุดพิเศษ รังสรรค์เมนูเอ็กซ์คลูซีฟร่วมกับสุดยอดนักทำเจลาโต้ระดับโลก จากการแข่งขัน Gelato Festival World Masters คุณนานา - มารีน่า จงเลิศเจษฎาวงศ์ จนออกมาเป็นเจลาโต้ 2 รสชาติพิเศษ “กล้วยบวดชีกับคาราเมลแบบไทย และ Cold brew coffee sorbetto” ที่ผลิตจากกะทิอัมพวา (Ampawa) และเครื่องดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% โคโค่แม็ก (Cocomax) ภายใต้แนวคิด From Local to Global นำเสนอไอเดีย ความแปลกใหม่ จากผลิตภัณฑ์ไทยสู่เมนูระดับโลก ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมไฮไลท์ที่กำลังจะเกิดขึ้นที่บูธเอเซียติคฯ ภายในงาน THAIFEX - Anuga 2023 ระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค. 2566 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทอง อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 นอกจากนี้ยังมีอีกไฮไลท์พิเศษให้ผู้ร่วมงานได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์ Chef Table ด้วยเมนูสุดพิเศษที่รังสรรค์เพื่องานนี้โดยเฉพาะ จาก Iron Chef Thailand ระดับตำนานของประเทศคุณณัฐพล วิสุทธิไกรสีห์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซียติค อุตสาหกรรมเกษตร จำกัด กล่าวว่า “ปีนี้ เอเซียติคฯ ดำเนินธุรกิจมาครบ 30 ปี เรามีความเชี่ยวชาญในการเป็นผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์มะพร้าวครบวงจรไปกว่า 70 ประเทศทั่วโลก ภายใต้แบรนด์กะทิอัมพวา (Ampawa) และน้ำมะพร้าวโคโค่แม็ก (Cocomax) พร้อมตอกย้ำคอนเซ็ปต์ Sharing Coconut Culture with The World คือการถ่ายทอดและแบ่งปันวัฒนธรรมมะพร้าวไปสู่ทั่วโลก พร้อมบริหารจัดการเพื่อใช้ทุกส่วนของมะพร้าวให้คุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นในเรื่องของผลิตภัณฑ์คุณภาพชั้นเยี่ยมที่คัดสรรวัตถุดิบมะพร้าวพันธุ์ดี ในขวด PET ซึ่งเป็นรายแรกของประเทศไทย ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยและเทคโนโลยีการบรรจุเย็นภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ (Cold Aseptic Filling Technology) รวมถึงการเป็นการเป็นผู้ริเริ่มและบุกเบิกตลาดน้ำมะพร้าว 100% เพื่อตอบรับเทรนด์เพื่อสุขภาพ โดยย้อนไปเมื่อ 30 ปีที่แล้ว เรามีจุดกำเนิดกันที่อัมพวา ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดน 3 น้ำ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็มรวมกัน เป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ทั้งดิน น้ำ สภาพอากาศ เหมาะแก่การปลูกมะพร้าว จึงถูกจัดว่าเป็นหนึ่งในแหล่งปลูกมะพร้าวที่มีรสชาติดีที่สุดในโลก”สำหรับเมนูเจลาโต้สุดพิเศษนี้ เป็นการร่วมรังสรรค์กับสุดยอดนักทำเจลาโต้ระดับโลก จากการแข่งขัน Gelato Festival World Masters คุณนานา - มารีน่า จงเลิศเจษฎาวงศ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเมนูไฮไลท์ที่กำลังจะจัดเตรียมขึ้น เพื่อมอบเป็นโอกาสพิเศษให้คนไทยได้ ลิ้มลองผลิตภัณฑ์ไทยสู่เมนูระดับโลก ที่บูธเอเซียติคฯ ภายในงาน THAIFEX - Anuga Asia ระหว่างวันที่ 23-27 พ.ค. 2566 ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้า อิมแพ็ค อารีน่า เมืองทอง อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 3 ภายใต้ธีม From Local to Global ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ Sharing coconut culture with the world โดยมีโปรดักส์ไฮไลท์ที่ทำให้ได้เจลาโต้รสชาติพิเศษ 2 โปรดักส์ด้วยกัน คือ “อัมพวา” กะทิ 100% คุณภาพชั้นเยี่ยมที่คัดสรรวัตถุดิบมะพร้าวพันธุ์ดี เป็นกะทิที่ขาว ข้น หอม มัน เหมือนกะทิคั้นสด และได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ การันตีได้จากรางวัลระดับ International อย่าง Flavor of the year จากประเทศฝรั่งเศส อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ก็คือ “โคโค่แม็ก” (Cocomax) น้ำมะพร้าวแท้ 100% ไม่เติมน้ำตาล ตอบรับเทรนด์สุขภาพ สามารถดื่มได้ทุกที่อย่างสะดวกสบาย และมั่นใจในเรื่องของความสะอาดปลอดภัยรสชาติความหวานที่ทุกท่านได้สัมผัส มาจากน้ำมะพร้าวธรรมชาติแท้ 100% พร้อมมียอดขายอันดับ 1 ในประเทศไทยกว่า 7 ปีซ้อนในตลาดน้ำมะพร้าวพรีเมียม และได้รับรางวัล Flavor of the Year ปี 2022 จากฝรั่งเศส เป็นการการันตีในระดับโลกว่า โคโค่แม็กน้ำมะพร้าวแท้ 100% จากประเทศไทยเป็นผลิตภัณฑ์ได้รับการยอมรับในเรื่องรสชาติ”คุณนานา - มารีน่า จงเลิศเจษฎาวงศ์ สุดยอดนักทำเจลาโต้ระดับโลก จากการแข่งขัน Gelato Festival World Masters กล่าวถึงเจลาโต้สุดพิเศษนี้ว่า “เจลาโต้ทั้ง 2 รสชาติ เป็นเมนูพิเศษที่คิดค้น และรังสรรค์ร่วมกับทาง เอเซียติคฯ นับว่าเป็นโอกาสพิเศษ และเป็นครั้งแรกที่คนไทยจะได้ลิ้มลองรสชาติสุดละมุนนี้ โดยเมนูแรกคือ ‘กล้วยบวดชีกับคาราเมลแบบไทย’ แรงบันดาลใจมาจากขนมไทยกล้วยบวดชี เนื้อเจลาโต้เป็นเนื้อกะทิหอมมัน มีรสชาติของกล้วย เพิ่มความสนุกด้วยกล้วยน้ำว้าตากแห้ง จากพิษณุโลก เคล้ากับคาราเมลไทยจากกะทิอัมพวา จบท้ายด้วยท็อปปิ้งด้วย คาราเมลไทย กล้วยเชื่อม และกล้วยฉาบ สำหรับเมนูที่ 2 มีชื่อว่า ‘Cold brew coffee sorbetto’ รังสรรค์จากเมล็ดกาแฟ อราบิก้าไทย คั่วกลาง จากแม่ฮ่องสอน สกัดเย็นในน้ำมะพร้าวโคโค่แม็ก เพิ่มความหวานด้วยน้ำตาลมะพร้าว แช่เย็นจัดแล้วนำมาปั่นเป็นเจลาโต้เนื้อเนียน ท็อปปิ้งด้วยใบเตยคาเวียร์ วุ้นมะพร้าว และเมล็ดกาแฟ”ร่วมถ่ายทอดและแบ่งปันวัฒนธรรมจากมะพร้าวไปสู่ทั่วโลก Sharing Coconut Culture with The World ติดตามความอร่อย และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค กะทิอัมพวา และ Cocomax Thailand