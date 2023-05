เปิดตัวครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่ในมหกรรมการเงินกรุงเทพฯ Money Expo ครั้งที่ 23 ทัดเทียมสถาบันการเงินชั้นนำ กับ JUST ผู้ให้บริการทางการเงินแบบครบวงจร

นำทัพโดยบริการสินเชื่อ ครบวงจร ให้บริการสินเชื่อที่หลากหลาย ด้วยเงื่อนไขในการอนุมัติที่ง่ายกว่าทุกที่ ไม่ว่าจะเป็น​- สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการ SME วงเงินสูงสุดมากกว่า 5,000,000 บาท ผ่อนจ่ายสบายกระเป๋า สูงสุด 7 ปี พิเศษ หากทำประกันคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ รับส่วนลดค่าธรรมเนียมทันที 0.5%- สินเชื่อรถแลกเงิน อนุมัติไว ไม่เช็กเครดิตบูโร แบล็คลิสต์ สลิปเงินเดือน อาชีพไหนก็ขอสินเชื่อได้ หากทำสัญญาในงานนี้ รับทันทีวงเงินแบบจัดเต็ม สูงสุด 150% รับหมดทุกประเภทรถ พร้อมดันจบทุกเคส​- สินเชื่อเช่า-ซื้อ (จัดไฟแนนซ์รถยนต์) จัดหมดทุกค่าย ทุกราคา ดาวน์ 0 บาท ผ่อน 0% นาน 6 เดือน แถมฟรีประกันอีกเพียบตามมาด้วย JUST LAND โฉนดแลกเงิน บริการจำนอง ขายฝากโฉนดที่ดินครบวงจร ไม่เช็กเครดิตบูโร ไม่ต้องมีคนค้ำ วงเงินสูงสุดมากกว่า 5,000,000 บาท รับหมดทั้งบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล ทำนิติกรรมปลอดภัย ถูกกฎหมาย ณ สำนักงานกรมที่ดินนอกจากนี้ หากใครกำลังมองหาการลงทุนรูปแบบใหม่ ที่ทำให้คุณเหมือนเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ผ่านระบบ P2P สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ฟรี กับ JUST INVEST เสริมความครบวงจรด้วย JUST CAR แพลตฟอร์มตัวกลางซื้อ-ขายรถยนต์ การันตีความพึงพอใจในราคา พิเศษ! หากรถสวย สภาพดี มีบวกเพิ่มจากราคาขายอีกสูงสุด 30,000 บาท*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดหากคุณกำลังมองหาสินเชื่อที่อนุมัติง่ายกว่าทุกที่ พร้อมโปรโมชันสุดพิเศษ งานนี้ห้ามพลาด!! “Money Expo 2023” บูธ JUST (F3) ณ IMPACT Challenger Hall 2-3 เมืองทองธานี เริ่มตั้งแต่วันที่ 11-14 พฤษภาคม 2566 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : JUST LOAN ครบเครื่องเรื่องเงิน, Website : https://justcar.co.th/just , Line : @justloan หรือโทร 02-114-3928