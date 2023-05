ซูเปอร์สปอร์ต จัดโครงการ’ให้ชีวิตใหม่กับรองเท้าคู่เก่า’ ส่งต่อรองเท้าให้กับเยาวชนผู้ด้อยโอกาสในไทย

ซูเปอร์สปอร์ต ในเครือเซ็นทรัลรีเทล ร้านค้ากีฬาอันดับหนึ่งของประเทศไทย จัดโครงการ “Let's Donate! Give Your Shoes A New Life” ให้ชีวิตใหม่กับรองเท้าคู่เก่า ครั้งที่ 10 ด้วยการบริจาครองเท้าที่ไม่ใช้แล้ว หรือร่วมบริจาคเงิน 100 บาท ที่ซูเปอร์สปอร์ต ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2566 เพื่อเปิดโอกาสให้ลูกค้าทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเยาวชนผู้ด้อยโอกาสและส่งเสริมแนวทางการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน พร้อมรับส่วนลดเมื่อซื้อรองเท้าคู่ใหม่จากซูเปอร์สปอร์ตเออร์ลินดา เพชรพิสิฐ รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ซี อาร์ ซี สปอร์ต จำกัด ในเครือเซ็นทรัลรีเทล กล่าวว่า “ซูเปอร์สปอร์ตเชื่อมั่นว่า สุขภาพที่ดีจะสร้างพลังให้กับทุกคน โดยเฉพาะกับกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ ขณะที่พันธกิจของเรามุ่งเน้นไปที่การสนับสนุนการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนและส่งเสริมวิถีชีวิตที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการ “Let's Donate! Give Your Shoes A New Life” ได้เข้ามาเติมเต็มความมุ่งมั่นทั้งสองด้าน เป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับกลุ่มคนที่ยังขาดแคลน โดยซูเปอร์สปอร์ตเองได้สนับสนุนให้เกิดโครงการการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างมีคุณค่า ในขณะเดียวกันลูกค้าที่ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิประโยชน์และส่วนลดต่างๆ ที่จะเสริมสร้างแอคทีฟไลฟ์สไตล์ต่อไป เราภูมิใจที่โครงการนี้ได้เปิดตัวขึ้นและเป็นส่วนหนึ่งของการฉลองครบรอบ 26 ปีของซูเปอร์สปอร์ตในปีนี้”รองเท้าคู่เก่าที่รวบรวมได้จากการบริจาคจะถูกส่งมอบให้กับ “เซ็นทรัล ทำ” โครงการพัฒนาสังคมที่ก่อตั้งโดยกลุ่มเซ็นทรัล เพื่อเด็กด้อยโอกาสในถิ่นทุรกันดาร ส่วนรายได้จะนำไปมอบให้กับโครงการ “Million Gifts Million Smiles” และกิจกรรมเพื่อสังคมอื่นๆ สำหรับเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมบริจาครองเท้าหรือร่วมสมทบทุน สามารถแลกรับส่วนลดสูงสุด 1,000 บาท สำหรับซื้อรองเท้ากีฬาคู่ใหม่ในครั้งต่อไปที่ซูเปอร์สปอร์ต ทุกสาขา โดยมีเกณฑ์การมอบส่วนลด ดังนี้ รับส่วนลด 500 บาท สำหรับการซื้อรองเท้ากีฬาคู่ใหม่ที่มีราคาระหว่าง 2,500 – 3,999 บาท และรับส่วนลด 1,000 บาท สำหรับการซื้อรองเท้ากีฬาคู่ใหม่ที่มีราคาตั้งแต่ 4,000 บาทขึ้นไปร่วมสนับสนุนเยาวชนผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้พวกเขามีชีวิตที่ดีขึ้น พร้อมรับส่วนลดสำหรับการซื้อรองเท้ากีฬาครั้งต่อไป สามารถติดตามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติมได้ที่ซูเปอร์สปอร์ตทุกสาขา หรือทางเว็บไซต์ www.supersports.co.th