พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท ประกาศความพร้อมสนามกอล์ฟคุณภาพ เปิดปฏิทินการแข่งขันกอล์ฟ 2 รายการ สุดยิ่งใหญ่ประจำปี

อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จัดงานแถลงข่าวในรายการแข่งกอล์ฟสมัครเล่นประจำปี 2566 ต่อยอดความยิ่งใหญ่ของสนามกอล์ฟ พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท ที่ได้มีการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 13โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจากประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท ประธานแถลงข่าว พร้อมด้วยผู้แทนบริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยเครื่องดื่มตราช้างผู้จัดการทั่วไป แผนกกอล์ฟ พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท และBrand Development Executive บริษัท โอซูก้า นิวทราซูติคอล (ประเทศไทย) จำกัด หรือ เครื่องดื่ม ไอออนดริ๊งก์ โพคารี่สเวท ร่วมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 ที่ผ่านมากล่าวถึงที่มา และวิสัยทัศน์ของการจัดการแข่งขันกอล์ฟในปีนี้ว่า “พัฒนา สปอร์ต รีสอร์ท เป็นสนามกอล์ฟ ขนาด 27 หลุม ที่มีความพร้อมสมบูรณ์ในทุก ๆ ด้าน ไม่เพียงแต่ตัวสนามกอล์ฟเอง ยังรวมไปถึง คลับเฮาส์, โรงแรม, ร้านอาหาร และยังมีโซนเปิดใหม่ ชื่อ “Fame District” ประกอบไปด้วยคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นที่โดดเด่นเรื่องเครื่องดื่ม และเมนูชาเขียว, ร้านอาหารไทยสไตล์ดั้งเดิม, สปอร์ตบาร์ ให้นักกีฬาได้มาเปิดประสบการณ์ที่นี่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ บนพื้นที่กว่า 1,200 ไร่ ที่มีความตั้งใจสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นจุดหมายสำหรับครอบครัวที่รักกีฬาที่จะได้มาพักผ่อน พร้อมทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพ ซึ่งวิสัยทัศน์นี้ก็ได้เป็นแนวทางให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านใช้ดำเนินแนวทางทางธุรกิจ เพื่อสร้างจุดมุ่งหมายของการกีฬาแห่งใหม่หวังให้เป็น World Class Sport Resort Destinationสำหรับปีนี้เราได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของนักกอล์ฟในทุกช่วงอายุ และเพื่อให้เกิดการพัฒนากีฬากอล์ฟอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดรายการแข่งกอล์ฟสมัครเล่น 2 รายการใหญ่ของปี ได้แก่ “พัฒนา กอล์ฟ ชาเลนจ์ อเมเจอร์ โอเพ่น 2023” และ “ช้าง ซีเนียร์ กอล์ฟ ชาเลนจ์ 2023”โดยเครื่องดื่มตราช้าง ผู้สนับสนุนหลัก กล่าวว่า “เครื่องดื่มตราช้าง” ได้ให้การสนับสนุนกีฬากอล์ฟไทยมากว่า 15 ปี มีเป้าหมายในการพัฒนาแบบทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับเยาวชน จนถึงระดับอาชีพ พร้อมสร้างความยั่งยืนให้กับวงการกอล์ฟไทยผ่านการปลุกปั้นตั้งแต่ระดับเยาวชนในการแข่งขันหลากหลายรายการ เพื่อให้นักกอล์ฟเยาวชนทั่วประเทศได้มีเวทีในการพัฒนาฝีมือ พร้อมต่อยอดด้วยการจัดอบรมพัฒนาทักษะกอล์ฟ ตั้งแต่พื้นฐานไปจนถึงการเข้าแคมป์มาตรฐานสากล ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี ที่ผ่านมา เรามีนักกอล์ฟเยาวชนที่เติบโตไปเป็นโปรกอล์ฟหลากหลายคน ไม่ว่าจะเป็น โปรกัญจน์ เจริญกุล, โปรเรย์ อมรินทร์ กรัยวิเชียร และ โปรฟีเวอร์ นิติธร ทิพย์พงษ์ ที่ได้คว้าแชมป์ Asian Tour 2 รายการในปีที่ผ่านมา ซึ่งล้วนเป็นผลผลิตจากความมุ่งมั่น และความตั้งใจในการสร้าง พัฒนา พร้อมผลักดันเยาวชนไทยสู่เวทีโลกนอกจากนี้ยังจัดการแข่งขัน รวมถึงการสนับสนุนการแข่งขันกอล์ฟ Amateur หลากหลายรายการ สำหรับการแข่งขัน พัฒนา กอล์ฟ ชาเลนจ์ อเมเจอร์ โอเพ่น 2023 เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์ที่ “ช้าง” สนับสนุนมาอย่างยาวนาน ซึ่งปีนี้ก้าวสู่ปีที่ 13 รวมถึงการแข่งขัน “ช้าง ซีเนียร์ กอล์ฟ ชาเลนจ์ 2023” ถือเป็นอีกรายการแข่งกอล์ฟ สมัครเล่นผู้ที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป ได้ลงแข่งขันเพื่อชิงรางวัลมากมายสุดท้ายนี้ ทาง“ช้าง”ก็ขอเชิญชวนให้นักกอล์ฟมือสมัครเล่นทั่วประเทศไทย มาลงแข่งขันชิงรางวัลต่าง ๆ เพื่อสร้างมิตรภาพ ความสนุกสนาน และสีสันให้แก่วงการกอล์ฟในปีนี้”กล่าวถึง การจัดแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นปี 2023 ทั้ง 2 รายการดังนี้เป็นการพัฒนาต่อยอดมาจากการแข่งขันกอล์ฟรายการ พัฒนา กอล์ฟ ชาเลนจ์ ที่จัดต่อเนื่องมาแล้ว 12 ปี ในปีที่ 13 นี้ เราจึงยกระดับความเข้มข้นของการแข่งขัน และรูปแบบของสนาม โดยจะมีการเพิ่มเงินรางวัลสำหรับผู้ชนะที่มีมูลค่ารวมสูงถึง 1,000,000 บาท โดยทัวร์นาเม้นท์กอล์ฟรูปแบบซีรี่ส์ที่จัดเป็นซิกเนเจอร์ของ สนามพัฒนา ภายใต้สโลแกนผนึกกำลังกับ บริษัท ช้างอินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด โดยเครื่องดื่มตราช้าง พันธมิตรและผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการด้วยดีมาตลอด 12 ปี และ เครื่องดื่ม ไอออนดริ๊งก์ โพคารี่สเวท“พัฒนากอล์ฟชาเลนจ์ อเมเจอร์ โอเพ่น 2023” เป็นการแข่งขันกอล์ฟสมัครเล่นทั่วไป ประเภทบุคคล ราคาค่าสมัคร ท่านละ 2,500 บาท รวมค่ากรีนฟรี แคดดี้ รถกอล์ฟ และอาหาร สมัครได้ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ อายุ 21 ปีขึ้นไป รูปแบบการแข่งขันเป็นแบบ One day tour มีทั้งหมด 4 รอบ คิดคะแนนแบบ Stableford และคิดแต้มต่อด้วย 36 system ผู้ชนะลำดับ 1-5 ของแต่ละ Class ( A, B, C & Ladies ) จะได้รับเงินรางวัลดังนี้ที่ 1 เงินรางวัล 10,000 บาทที่ 2 เงินรางวัล 7,500 บาทที่ 3 เงินรางวัล 6,000 บาทที่ 4 เงินรางวัล 5,000 บาทที่ 5 เงินรางวัล 4,000 บาทผู้ชนะของแต่ละ Class ทั้ง 4 รอบ รวม 16 คน จะได้รับเชิญเข้าไปแข่งในรายการสุดท้าย The Chairman Trophy (โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น) เป็นการแข่งขันแบบ Match Play 2 วัน เพื่อไปชิงเงินรางวัล และได้จารึกชื่อบนถ้วยเกียรติยศ โดยรางวัลการแข่งขันรอบสุดท้าย มีดังนี้ที่ 1 เงินรางวัล 30,000 บาทที่ 2 เงินรางวัล 15,000 บาทที่ 3 เงินรางวัล 10,000 บาทที่ 4 เงินรางวัล 5,000 บาทรางวัลชนะเลิศ ผู้ที่ทำคะแนนได้ดีที่สุด Overall Low Gross จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมบัตรสมาชิก 1 ปี จากทางสนามกอล์ฟพัฒนา มูลค่า 55,000 บาท และมีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกอล์ฟอาวุโสอาชีพของสมาคม กอล์ฟอาวุโสอาชีพแห่งประเทศไทย เรียกได้ว่าเป็นโอกาสครั้งสำคัญที่จะทำให้ได้ใกล้ชิดนักกอล์ฟมืออาชีพระดับตำนานเลยทีเดียวทั้งนี้ผู้ชนะลำดับที่ 1 ในแต่ละ Flight A, B, และ C จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมบัตรสมาชิก 6 เดือน จากทางสนามกอล์ฟพัฒนา มูลค่า 30,000 บาทสมัครรายการแข่งขันกอล์ฟ คลิก https://bit.ly/44A763J สอบถามโปรโมชั่น และข้อมูลเพิ่มเติมPSR Smart Service: 038-318-999Email: reservation@pattana.co.th หรือ golfbooking@pattana.co.th Website: www.pattana.co.th Facebook: www.facebook.com/PattanaSports Instagram: www.instagram.com/pattanasportsresort