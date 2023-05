เครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าโต้เดือด งัดหลักฐานชี้ชัดบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ทำให้คนสูบบุหรี่เพิ่ม

นายอาสา ศาลิคุปต ตัวแทนเครือข่ายผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า กลุ่มลาขาดควันยาสูบ (ECST) และเพจ “บุหรี่ไฟฟ้าคืออะไร” ซึ่งมีผู้ติดตามกว่า 100,000 คน กล่าวว่า “ข้อมูลจากสถาบันสถิติแห่งชาติของอังกฤษระบุว่าอัตราการสูบบุหรี่ในผู้ใหญ่ที่อายุมากกว่า 18 ปีในอังกฤษในปี 2021 ลดลงต่ำสุดในประวัติการณ์ที่ 13.3% เท่านั้น ซึ่งตัวเลขที่ลดลงจาก 14% ในปีก่อนหน้านั้นมาจากการที่รัฐบาลสนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า ชี้ชัดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้ทำให้มีอัตราการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ ในระดับโลกมีกว่า 73 ประเทศที่อนุญาตให้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นสินค้าถูกกฎหมายผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างอิมพีเรียลคอลเลจก็ออกมายืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้าสามารถช่วยลดหรือเลิกบุหรี่มวนได้และก่อให้เกิดผลดีต่อสาธารณสุขโดยรวม แต่การที่เครือข่ายแพทย์ต่อต้านบุหรี่ออกมาด้อยค่ามาตรการแจกบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อให้คนเลิกสูบบุหรี่แสดงถึงอคติของเอ็นจีโอกลุ่มนี้ที่ไม่ยอมรับในหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆ และยังคงวนเวียนอยู่ในโลกที่ไม่ยอมรับความจริง”นายอาสาอธิบายว่า “นอกจากประเทศอังกฤษแล้ว ยังมีอีกหลายประเทศที่พิจารณาหลักฐานงานวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ทดแทนการสูบบุหรี่และหาแนวทางควบคุมได้อย่างเหมาะสม จนสามารถทำให้อัตราการสูบบุหรี่ในประเทศลดลงได้จริง เช่น ประเทศนิวซีแลนด์ที่เป็นที่ทราบกันดีว่าสนับสนุนให้ผู้สูบบุหรี่เปลี่ยนไปใช้บุหรี่ไฟฟ้าแทนนั้นสามารถลดอัตราการสูบบุหรี่จาก 9.4% ในปี 2021 เหลือเพียง 8% ในปี 2022 เช่นเดียวกับที่สวีเดนที่ทุกวันนี้อัตราการสูบบุหรี่ลดลงจาก 15% เหลือเพียง 5.6% ภายใน 15 ปี และมีสถิติผู้ป่วยมะเร็งต่ำกว่าประเทศอื่นๆ ในสหภาพยุโรปถึง 41% เนื่องจากประเทศเหล่านั้นยังคงมีอัตราการสูบบุหรี่สูงอยู่แม้ว่าจะมีการขึ้นภาษีบุหรี่อย่างสม่ำเสมอ”ขณะที่นายมาริษ กรัณยวัฒน์ ตัวแทนเครือข่ายฯ อีกรายกล่าวเสริมว่า ขณะที่อัตราการสูบบุหรี่ของประเทศไทยลดลงเพียงแค่ 4% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา คนไทยที่สูบบุหรี่เกือบ 10 ล้านคนและคนรอบข้างพวกเขาเหล่านี้ยังคงได้รับอันตรายจากควันบุหรี่ แต่เครือข่ายแพทย์เอ็นจีโอกลับยืนกรานไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องที่ย้อนแย้งมากทั้งๆ ที่จะสามารถช่วยชีวิตคนไทยได้จำนวนมาก นอกจากนั้นกลุ่มนักวิชาการเอ็นจีโอนี้ยังได้รับโอกาสให้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประชุมที่แสดงจุดยืนของประเทศในเรื่องของอุตสาหกรรมยาสูบอย่างการประชุมประเทศภาคีสมาชิกกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลกครั้งที่ 10 หรือ FCTC COP10 ที่ประเทศปานามาอีกด้วย ซึ่งในฐานะประชาชนชาวไทยและผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้า มองว่าประเทศไทยควรส่งตัวแทนที่มีมุมมองหลากหลายไปเข้าร่วมการประชุม และไม่ให้เอ็นจีโอหรือนักวิชาการที่มีบทบาททับซ้อนเข้าร่วมการประชุมเพื่อให้ประเทศไทยมีแนวทางการควบคุมยาสูบที่เป็นสากลและมีประสิทธิภาพกว่านี้ มิใช่ผูกขาดการตัดสินใจไว้ที่คนที่ต่อต้านยาสูบเพียงกลุ่มเดียวทำให้นโยบายควบคุมยาสูบของไทยมีความสุดโต่งและมองจากมุมสุขภาพเพียงด้านเดียวโดยไม่คำนึงถึงมิติอื่นๆ ทั้งที่ปัญหายาสูบนั้นมีความซับซ้อน จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนกระบวนการและการกำหนดผู้เข้าร่วมประชุม FCTC COP10 ให้มีความโปร่งใส มีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดท่าทีที่เป็นกลาง เช่นเดียวกับที่ประเทศไทยดำเนินการในเรื่อง COP26 ที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ”Bangkok Post ( https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisu5bdlsL-AhU1mlYBHR4oBLAQFnoECBgQAw&url=https%3A%2F%2Fwww.bangkokpost.com%2Fopinion%2Fopinion%2F2501641%2Fvape-issue-has-no-easy-fix&usg=AOvVaw30cbeNFmEy4fCuOYHELusQ Alan R Boobis from Imperial College London in E-cigarette Summit 2022The Guardian ( New Zealand smoking rates fall to lowest on record, but vaping on the rise | Smoking | The Guardian