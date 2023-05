“Saturday I’m in Love” นวนิยายแนวอีโรติก บันทึกชีวิต “หมอนวด” ในต่างแดน เปิดอีกมุมมอง สะท้อนผ่านฉากชีวิตที่หลากหลาย

สำหรับหนอนหนังสือ การจะหาหนังสือดีๆ ที่ตรงใจไว้อ่านสักเล่ม คงไม่ยากเท่าไหร่นัก ปัจจุบันมีนวนิยาย ทั้งที่เป็นรูปเล่ม และ E-Book มากมาย ให้ได้เลือกตามความนิยมชมชอบและแนวความชอบแบบส่วนตัว แวดวงคนรักหนังสือย่อมรู้กันดีอีกหนึ่งงานวรรณกรรมที่น่าจับตาและเป็นกระแสในแวดวงนักเขียนและนักอ่านมาอย่างต่อเนื่อง "Saturday I’m in Love” นวนิยายรัก แนวอีโรติก ผลงานเขียนจากประสบการณ์จริงของ ‘น้ำผึ้ง บัวเจริญ’ ที่นำเอาบันทึกชีวิตของ “หมอนวด” ซึ่งเธอได้เข้าไปใช้ชีวิตคุลกคลีกับหญิงไทยที่ทำอาชีพนี้และทดลองใช้ชีวิตโดยประกอบอาชีพ หมอนวด เป็นงานเสริม เมื่อครั้งเดินทางไปเรียนต่อที่เมืองเมลเบิร์น ออสเตรเลีย โดยร้อยเรียงเป็นเรื่องราวในรูปแบบนวนิยาย อิโรติก ถ่ายทอดผ่าน “มิ้ม” ตัวเดินเรื่องหลัก ทำหน้าที่พาผู้อ่านเดินทางไปพร้อมกับเส้นเวลาที่เกิดขึ้นจริง ทุกแง่มุม ชวนให้ผู้อ่านได้ร่วมสัมผัสถึงทุกอณู ความรู้สึก ห้วงอารมณ์ เปิดมุมมองใหม่ ๆ หลากหลายแง่มุม ให้กับใครหลาย ๆ คน ได้ท่องโลกไปกับ ประสบการณ์การเดินทาง วิถีการใช้ชีวิต ความสัมพันธ์ มุมมอง แง่คิด ต่าง ๆ ของผู้ประพันธ์บันทึกชีวิตในต่างแดน “Saturday I’m in Love” ไม่เพียงนำเสนอศาสตร์และศิลปะบำบัดอย่าง “นวดไทย”และชีวิตเบื้องหลังกลิ่นน้ำมันหอมระเหยของหมอนวด แต่นวนิยายยังอบอวลไปด้วย แรงปรารถนา ความรัก และบทเรียนในความสัมพันธ์ระหว่างหญิงไทย และชายต่างชาติ รวมไปถึงการนำเสนอสิ่งใหม่ที่แตกต่าง ท้าทายผู้อ่าน เนื้อหา ครอบคลุมมิติของการใช้ชีวิตที่ลึกซึ้ง มากไปกว่านั้น ผู้เขียนมีความหวังอยากชวนให้ผู้อ่านได้หยุดและตั้งคำถาม และได้ใช้ช่วงเวลาในการอ่าน หันกลับมาพูดคุยกับตนเองว่ารู้จักและเข้าใจตนเองดีหรือยัง ใช้ชีวิตกับการทำงานมานานแค่ไหนแล้ว ออกเดินทางครั้งสุดท้ายเมื่อใด เคยกังวลจนไม่กล้าออกไปใช้ชีวิตไหม ชีวิตมีความเป็นไปได้มากมาย รวมถึง เราเข้าใจเงื่อนไขแวดล้อมชีวิตดีพอที่จะเต้นระบำไปกับมันไหมสิ่งซึ่งได้รับเสียงชื่นชมเป็นอย่างมากและถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลน์ของนวนิยาย คือ ลีลาการประพันธ์ ที่มีการบรรยายฉากรักอีโรติกที่งดงาม ตลอดจนการฉายภาพฉากชีวิต ของผู้คน บรรยากาศ บ้านเมือง ที่เมลเบิร์น ที่ผู้ประพันธ์ได้แทรกซึมไว้ตลอดเรื่อง ยิ่งทำให้ผู้อ่านดื่มด่ำและเข้าถึงเนื้อหาอย่างใกล้ชิดสุดท้ายแล้ว “Saturday I’m in Love” นวนิยายเล่มนี้ “มิ้ม” อาจเป็นเงาสะท้อนของ “คุณ” ผู้ที่เติบโตภายใต้บริบทสังคมไทย มนุษย์เงินเดือน หมอนวด เด็กเสิร์ฟ คนล้างจาน คนที่อยู่ไกลบ้าน คนที่อยากเปลี่ยนประเทศ นักเรียน นักศึกษา คนที่กำลังตามหาความฝัน คนที่เศร้า รัก ถูกรัก ผิดหวัง คนที่ติดอยู่กับมายาคติบางอย่าง ท่ามกลางการใช้ชีวิตที่ดิ้นรน ซึ่งสุดแล้วแต่ผู้อ่านแต่ละท่านจะตีความอย่างไร นี่คือความงดงามของหนังสือ ที่พร้อมทำหน้าที่มอบความหมายในทางหนึ่งทางใดให้กับผู้อ่านอย่างดีที่สุดสำหรับผู้ที่สนใจ ‘Saturday I’m in Love' ตอนนี้มีวางจำหน่ายในร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ และร้านหนังสืออิสระส่วนหนอนหนังสือท่านไหนที่อ่านแล้ว ชวนเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากหนังสือได้ที่เพจ Honey Talks