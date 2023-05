อิ่มเอมใจ! เผยภาพสุนัขจร 6 ตัว จากไทยบินลัดฟ้าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไกลถึงอเมริกา

เมื่อวันที่ 2 พ.ค. เพจ "มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย, ประเทศไทย (Soi Dog - in Thai)" เผยภาพบรรยากาศที่ทำเอาคนรักสัตว์รู้สึกอิ่มเอมใจ ซึ่งเป็นภาพสุนัขจร 6 ตัว จากไทยบินลัดฟ้าไปเริ่มต้นชีวิตใหม่ไกลถึงสหรัฐอเมริกา โดยทางเพจระบุข้อความว่า "สุนัขจรผู้โชคดีทั้งหกตัวเดินทางสู่ชีวิตใหม่ในอเมริกาด้วยความช่วยเหลือจาก Wings of Rescueน้องธอร์ น้องเทเรสล่า น้องดีป็อบ น้องดาดอส น้องอีเมก และน้องมาสเตอร์อาร์ต คือสุนัขจรจัดจากประเทศไทยทั้งหกตัวที่มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย (ซอยด็อก) ได้ให้การช่วยเหลือจากข้างถนน ในวันที่น้องๆ เหล่านี้เข้ามารับการรักษาที่มูลนิธิฯ คงไม่มีสุนัขตัวใดคาดคิดว่าในวันหนึ่งพวกเขาจะได้เดินทางด้วยเครื่องบินส่วนตัวไปยังบ้านใหม่ในสหรัฐอเมริกาเที่ยวบินพิเศษนี้ดำเนินการโดย Wings of Rescue หน่วยงานไม่แสวงหาผลกำไรซึ่งช่วยเหลือสุนัขจากศูนย์พักพิงและพื้นที่เสี่ยงภัยในการเดินทางด้วยเครื่องบินและนักบินอาสาสมัคร พร้อมกับคำโปรยที่หางเครื่องว่า let the fur fly!Wings of Rescue ได้สนับสนุนการขนส่งสุนัขเหล่านี้จากกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.ไปยังชิคาโก สุนัขเหล่านี้ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีตลอดการเดินทาง น้องดาดอสยังได้นั่งโดยสารในห้องนักบิน โอกาสพิเศษที่มีไม่บ่อยนักแก่สัตว์จรจัดที่เคยใช้ชีวิตข้างถนนเหล่านี้หลังจากการเดินทางสิ้นสุดลง สุนัขทั้ง 6 จึงได้พบกับเจ้าหน้าที่จาก @AliveRescue หน่วยงานพันธมิตรระหว่างประเทศของซอยด็อกที่มาให้การต้อนรับและดูแลสุนัขเหล่านี้เป็นการชั่วคราวก่อนเดินทางสู่บ้านใหม่ ขอขอบคุณหน่วยงานเหล่านี้ที่ร่วมมือกับเราในการมอบโอกาสให้สัตว์จรจัดจากประเทศไทยได้มีชีวิตใหม่อันอบอุ่นในบ้านของตัวเอง"