"จูเนียร์เมขลา" ร่วมงานแฟชั่นโชว์ครบรอบ 10 ปี HirunBangkok

กิจกรรมต่อเนื่องจากกองประกวด จูเนียร์เมขลา โดยคุณทิพยา คชเสนา ผู้อำนวยการโครงการจูเนียร์เมขลา และประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง แห่งประเทศไทย ตลอดระยะเวลา กว่า 1 ปี กองประกวดจูเนียร์เมขลาได้ประกาศตัวในวงการประกวดเด็กและเยาวชนอย่างเป็นทางการ ในโครงการจูเนียร์เมขลา และยังคงผลักดันน้องๆ เด็กๆ ในวงการฯ อย่างต่อเนื่อง ให้ได้รับประโยชน์ ความรู้ และโอกาสสูงสุด ในการต่อยอดและเพิ่มศักยภาพของน้องๆ เอง​เป็นอีกครั้งที่ในโครงการจูเนียร์เมขลาได้ร่วมงานแฟชั่นโชว์ครบรอบ 10 ปี Hirun Bangkok ในวันที่ 30 เมษายน 66 เวลา 18.00-22.00 น.ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโนโวเทลสยาม ซึ่งเด็กๆ ได้ร่วมโชว์ในงานนี้ด้วยกันทั้ง 3 โชว์-1. Amazing junior Show 2. medley Junior show 3. Fahion Show Theme Galaxy และมีน้องจากโครงการฯ เข้าร่วมแสดง เช่น น้องอาเธอร์ ภูภูมิ เศรษฐศิริรัตน ตำแหน่งแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิง, น้องตะวัน ภูตะวัน ตั้นเส้ง ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 รุ่น Junior Boy STAR OF RUNWAY, น้องชาร์ลอตต์ กุลภัทรา ประจักษ์ทิพย์ 4th Runner Up Award - People’s Choice Award - Best Costume Award, น้องจอมขวัญ ธารทอง อุไรธรากุล ตำแหน่งชนะเลิศ รุ่น Mini Junior Girl - Best Personality, น้องพั้นช์ พสุดา ตั้งไพบูลย์วรรณ ตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 4 รุ่น junior girl, น้องปันโกะ นวสรณ์ จิรภูมิมินทร์ - Best Shining Star Award - Best Relationship, น้องพราว พราวนรี อุไรธรากุล - Best Healthy Beautiful Skin- Best Favorite Of The Media, น้องวิน วรวัฒน์ แย้มเหมือน ตำแหน่งขวัญใจสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย, น้องเวียร์ วรวิชญ์ แย้มเหมือน - Best Favorite Of The Media, น้องไบรท์ คณิศร วิสุทธนะ ผู้เข้ารอบ 10 คนสุดท้าย เป็นต้น​โดยกิจกรรมที่ร่วมแสดงได้สอดคล้องกับงาน Hirun Bangkok ซึ่งเฉลิมฉลองครบรอบ 10 ปี ที่สร้างแบรนด์มาจากความลงตัวของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่รักการออกแบบและตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อตอบสนองลูกค้าที่ต้องการตัดชุดในโอกาสพิเพิศษต่างๆ เช่นงานแต่งงาน, งานเปิดตัวสินค้า, งานปาร์ตี้ไปจนถึงชุดเพื่อการประกวดนางงาม ด้วยประสบการณ์ในการจัดทำโชว์มาแล้วมากกว่า 5 ครั้ง