เซเว่น อีเลฟเว่น จับมือ จส. 100 พาผู้ป่วยสมองเสื่อมอัลไซเมอร์กลับบ้าน

นายวิชัย จันทร์จริยากุล กรรมการผู้จัดการ (ร่วม) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดเผยว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ร่วมกับบริษัท แปซิฟิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (จส.100) สมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และพันธมิตรต่างๆ ในการเผยแพร่สัญลักษณ์ดอก Forget Me Not ตัวแทนของผู้ป่วยอัลไซเมอร์ให้เป็นที่ตระหนักรู้ในสังคม และล่าสุดมีการให้ความรู้ทำความเข้าใจกับพนักงานร้าน 6,105 สาขาทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล ในการดูแลผู้ป่วยเบื้องต้น เพื่อเป็นจุดรองรับประสานส่งต่อกรณีพบผู้ป่วยอัลไซเมอร์พลัดหลงได้กลับคืนสู่ครอบครัวอย่างปลอดภัย“ขณะนี้ ร้านเซเว่นฯ 6,105 สาขาในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล มีความพร้อมในการเป็นจุดประสานงานรับส่งต่อผู้ป่วย กรณีประชาชนพบเห็นผู้ป่วยพลัดหลงซึ่งสามารถสังเกตได้จากเข็มกลัดรูปดอก Forget Me Not ที่เสื้อ สามารถนำผู้ป่วยมาที่ร้าน ซึ่งพนักงานของเราจะช่วยดูแลเบื้องต้น และประสานกับ จส.100 ให้ญาติ หรือเจ้าหน้าที่มารับตัวต่อไป”ปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงวัย โดยมีผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมเกือบ 1 ล้านคน และมีจำนวนเพิ่มขึ้นเกือบ 1 แสนคนทุกๆ ปี ซึ่งโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ จำเป็นต้องใช้ความเข้าใจ และมีระบบรองรับด้านสวัสดิภาพ ความเป็นอยู่ ความปลอดภัยที่ดี เพื่อให้ผู้ป่วยยังสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขได้ในสังคม“เซเว่น อีเลฟเว่น ในฐานะร้านสะดวกซื้อที่อยู่เคียงข้างชุมชนและสังคม เรามีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ตามปณิธานองค์กรร่วมสร้างสรรค์และแบ่งปันโอกาสต่อกัน ที่ยึดมั่นมาโดยตลอด การเข้ามาช่วยดูแลผู้ป่วยอัลไซเมอร์ไม่เพียงแต่เป็นการให้โอกาสผู้ป่วยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ขณะเดียวกัน ยังช่วยลดความกังวลใจของผู้ดูแลหากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด โดยพนักงานของเราพร้อมที่จะให้การดูแลผู้ป่วยด้วยความเต็มใจและเข้าใจ เช่นเดียวกับที่เราให้บริการลูกค้า และช่วยดูแลชุมชนโดยรอบร้าน” นายวิชัย กล่าวเสริมทั้งนี้ ประชาชนทั่วไปหากพบผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมอัลไซเมอร์ติดเข็มกลัดสัญลักษณ์ Forget Me Not พลัดหลง สามารถสแกน QR Code บนเข็มกลัดดังกล่าวได้ด้วยตัวเองเช่นกัน ซึ่งจะปรากฏเป็นหมายเลขโทรศัพท์ตรงของ จส. 100 ให้สามารถเชื่อมต่อได้ทันที เพื่อแจ้งหมายเลขที่ระบุไว้บนเข็มกลัดในการประสานแจ้งญาติ หรือเจ้าหน้าที่ให้มารับตัว