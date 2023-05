นักการตลาดต้องไม่พลาด! “Marketing Oops! Summit 2023” งานสัมมนา AI Marketing, MarTech & Customer Experience ยิ่งใหญ่แห่งปี

Marketing Oops! สื่อธุรกิจ การตลาด และความคิดสร้างสรรค์ จัดงานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่แห่งปี “Marketing Oops! Summit 2023” ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ณ Royal Paragon Hall ชั้น 5 สยามพารากอน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “AI Readiness • CX • Loyalty+ • MarTech • Experiences” รวมสุดยอด Global Speakers และ Top Executives จากองค์กรแถวหน้าระดับโลกและในประเทศไทย มาร่วมอัปเดตทิศทางในปัจจุบัน และอนาคตของ Business & Marketing Transformation พร้อมเข้าถึงเทรนด์โลก เช่น AI, Customer Experience, AI CRM, Future Retail, Web 3, Intelligence Data, Future 100 Trends ของโลกด้วยความมุ่งหวังจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อธุรกิจในทุกอุตสาหกรรม ผู้บริหาร นักการตลาด นักโฆษณาร่วมเรียนรู้ และเตรียมความพร้อมรับมือกับเทรนด์ใหม่ที่กำลังจะเกิดขึ้น เพื่อทรานส์ฟอร์มองค์กรก้าวสู่ยุคใหม่ โดยไฮไลต์ในงานจะได้พบกับ- Global Speakers และ Top Executive Speakers กว่า 36 คน เช่น McKinsey Company, IBM, Adobe, Microsoft, Unilever, Siam Piwat, OR, Bluebik, KBTG, SCBx, The 1, PRIMO, Ngern Tidlor, Bitkub, Dentsu, Central Department Store, AMPVERSE- จัดเต็ม 24 หัวข้อ กับ 2 เวทีใหญ่ AI & The Future Stage และ CX & MarTech Stage- กิจกรรม Workshop ลงลึกกับ show case ของ Intelligence Platform ที่เป็น Real Players ของอุตสาหกรรม เพื่อเรียนรู้การทำ AI CRM, Experience Platform, ChatGPT, Web 3 Marketing และ Future Commerce- โซน Exhibition รวมสุดยอด AI Platform, AI Solutions, DATA Management, AI CRM, Intelligence Loyalty Program, Customer Service, Media Automation, Audiences Intelligence, Sustainable Intelligence, Cloud for Marketing และอีกมากมาย สำหรับการทำ Business Intelligence และ Marketing Tech ที่จะช่วยให้องค์กรเข้าถึงเครื่องมือทำการตลาดผ่านเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์ทิศทางขององค์กร และ KPIs ในทุกมิติกล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน “Marketing Oops! Summit 2023” ว่า ทุกวันนี้โลกมีความผันผวน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งด้านเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี พฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภค อันส่งผลให้ธุรกิจ​ นักการตลาด นักโฆษณาต้องปรับตัวและเรียนรู้สิ่งใหม่ตลอดเวลา โดยที่หลายครั้งกลายเป็น Pain จากการที่ไม่รู้จะหาข้อมูลอินไซต์ที่ถูกต้องจากที่ใด และเลือกอัปเดตเทรนด์มากมายอย่างไร เพื่อให้สามารถนำมาปรับใช้กับธุรกิจดังนั้นในงาน Marketing Oops! Summit 2023 ครั้งนี้ เราจึงได้รวบรวม Speakers และ Top Executives จากองค์กรแถวหน้าระดับโลกและในประเทศไทยที่มาร่วมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์ อินไซต์ พร้อมอัปเดตเทรนด์กับ 24 หัวข้อที่จะเกิดขึ้นบน 2 เวทีใหญ่ทั้ง AI & The Future Stage และ CX & MarTech Stageนอกจากนี้ ภายในงานยังมีกิจกรรม Workshop และโซน Exhibition ที่รวม show case และเครื่องมือการทำตลาดผ่านเทคโนโลยี โดยเราตั้งเป้าว่างาน Marketing Oops! Summit 2023 จะมีผู้เข้าร่วมชมงานมากกว่า 2,200 คน ซึ่งเราหวังว่างานสัมมนานี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งต่อองค์กร นักธุรกิจ ผู้บริหาร นักการตลาด และนักโฆษณาได้รับความรู้ และจุดประกายกลยุทธ์ใหม่นำไปใช้ต่อยอดธุรกิจและการตลาดขององค์กร หรือแบรนด์