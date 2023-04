ศูนย์ประชุมฯไคซ์ ร่วม หอการค้าจังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดงาน Beyond Food Expo 2023 ครั้งแรกในภูมิภาคอีสาน

เมื่อเร็วๆนี้(ขวาสุด) ผู้อำนวยการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น หรือศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) จัดเสวนาอุ่นเครื่องก่อนถึงงาน Beyond Food Expo 2023 โดยมี(ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)(ซ้ายสุด) รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ(ที่ 2 จากขวา) ผู้อำนวยการบริหาร สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง ร่วมแบ่งปันข้อมูลด้านธุรกิจอาหารไทยในตลาดอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง ณ ทรู ดูจิทัล พาร์ค กรุงเทพฯ26 เมษายน 2566, กรุงเทพฯ – ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่น หรือศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) ร่วม หอการค้าจังหวัดขอนแก่นเตรียมจัดงานครั้งแรกในภูมิภาคอีสาน หวังดันให้เป็นงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจด้านอาหารและนวัตกรรมแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง โดยมีบริษัทและแบรนด์ชั้นนำด้านอุตสาหกรรมอาหารกว่า 150 ราย ร่วมโชว์สินค้าและนวัตกรรมด้านอาหารสด อาหารแช่แข็ง อาหารเพื่อสุขภาพ ขนม เครื่องปรุง เครื่องดื่ม เครื่องจักร บรรจุภัณฑ์ และการบริการต่างๆ อย่างครบวงจร โดยคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานจากทั่วภูมิภาคกว่า 8,500 รายเพื่อเป็นการอุ่นเครื่องให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจอาหาร คณะผู้จัดงาน Beyond Food Expo 2023 จึงจัดให้มีการสัมภาษณ์พิเศษที่เชิญผู้ที่คร่ำหวอดในธุรกิจอาหารและเศรษฐกิจระหว่างประเทศมาร่วมพูดคุยและแบ่งปันความรู้ในเรื่อง โอกาสทางธุรกิจของอาหารไทยในตลาด GMS ที่ประกอบไปด้วยประเทศไทย กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนนาน-กวางสี) มีประชากรรวมกันกว่า 330 ล้านคน ผู้บริโภคในภูมิภาคนี้กลายเป็นคนเมืองมากขึ้นและมีเวลาน้อยลง จึงมีความต้องการผลิตภัณฑ์อาหารที่สะดวกและเตรียมง่ายเพิ่มมากขึ้น ผู้ผลิตอาหารไทยสามารถใช้ความเชี่ยวชาญในการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลาย รวมถึงอาหารพร้อมรับประทาน อาหารแช่แข็ง และอาหารกระป๋อง เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นนี้ได้กล่าวว่า “ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ตั้งอยู่ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นศูนย์กลางการค้าและการขนส่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และเชื่อมต่อกับส่วนอื่นๆ ของ GMS ได้เป็นอย่างดี สิ่งนี้ทำให้ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ เป็นจุดยุทธศาสตร์และเวทีสำหรับการจัดงานแสดงสินค้าที่สามารถส่งเสริมความสัมพันธ์ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ จึงได้ริเริ่มเป็นผู้จัดงานแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจ Beyond Food Expo 2023 เป็นครั้งแรกด้วยความสนับสนุนจากทุกภาคส่วน โดยภายในงานจะยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจที่จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้พบกับผู้ซื้อที่มีศักยภาพตัวจริง เสวนาให้ความรู้ทั้งทางด้านวิชาการและธุรกิจ การแข่งขันต่างๆ เป็นต้น นอกจากนี้ทางศูนย์ประชุมไคซ์ยังวางแผนที่จะจัดงานแสดงสินค้าอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ เพื่อแสดงศักยภาพในการเป็นสถานที่ชั้นนำสำหรับการจัดงานระดับนานาชาติในภูมิภาค”นางศิริพร เดชสิงห์รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการสื่อสารองค์กร บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) กล่าวถึง“แม็คโคร เข้าไปดำเนินธุรกิจในประเทศกลุ่ม GMS หรือ อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง อาทิ เมียนมา กัมพูชา มาเป็นเวลาหลายปีแล้ว ซึ่งถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างน่าสนใจ โดยสินค้าไทยที่วางจำหน่ายในสาขาของแม็คโคร ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในพื้นที่ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และกลุ่มผลิตภัณฑ์ซักล้าง จากผู้ผลิตเอสเอ็มอีของไทย เช่น สาขาในเมียนมา จะเห็นได้ว่า สินค้าประเภท เส้นหมี่ เครื่องแกง ซอสปรุงรสต่างๆ เป็นที่นิยมมาก ที่ผ่านมาแม็คโคร ทำหน้าที่เป็นช่องทางที่สำคัญให้ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทย นำสินค้าไปจำหน่ายผ่านสาขาของแม็คโครได้จำนวนไม่น้อย และมียอดขายเพิ่มขึ้นทุกปี เราหวังว่า งานแสดงสินค้าด้านอาหารและเครื่องดื่มผ่านกลุ่มผู้ประกอบการในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงแบบครบวงจร หรือ งาน BEYOND FOOD EXPO 2023 ครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพและยกระดับเศรษฐกิจในระดับอนุภูมิภาค สู่ระดับนานาชาติได้ โดยแม็คโคร นับเป็นช่องทางจำหน่ายที่สำคัญ ที่จะเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ในการช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งและสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผู้ผลิตอาหาร และเอสเอ็มอี ที่ต้องการเติบโตในภูมิภาค GMS ได้”กล่าวถึง “ประเทศไทยนับว่าเป็นประเทศที่มีเกษตรกรราว 60% ทำให้ขึ้นชื่อในเรื่องของการทำเกษตรอาหารและเกษตรแปรรูป โดยตั้งแต่ปี 2564-2566 การส่งออกสินค้าอาหารของไทยมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง ปัจจัยหนึ่งมาจากที่นานาประเทศต่างให้ความสำคัญในด้านความมั่นคงทางอาหาร ส่งผลให้มีความต้องการนำเข้าสินค้าอาหารจากไทยเพิ่มขึ้นจากการเปิดประเทศ การท่องเที่ยวที่เริ่มฟื้นตัว และการกระจายความเสี่ยงด้านห่วงโซ่อุปทาน โดยสินค้าที่เติบโตดี เช่น สินค้าข้าว น้ำตาล ไก่ ผลไม้ และไขมัน ซึ่งเป็นสินค้าที่ไทยมีศักยภาพ ซึ่งตลาดส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ อาเซียน จีน สหรัฐอเมริกา EU27 และตะวันออกกลางนอกจากนี้ตลาด GMS เป็นอีกตลาดที่สำคัญของไทย ซึ่งใน 2 เดือนแรกของปี 2023 ไทยส่งออกไป GMS ที่สัดส่วนตลาดร้อยละ32 เติบโตร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปี 2022 และเป็นตลาดเป้าหมายในการส่งออกปี 2023 โดยไทยและประเทศพันธมิตรได้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงโดยมีวิสัยทัศน์ 2030 ในการพัฒนาอนุภูมิภาค สนับสนุนด้านความมั่นคงทางอาหารและความพยายามในการฟื้นฟูในระยะกลางและระยะยาว ทั้งด้านภาคการเกษตร การขนส่ง สิ่งแวดล้อมและการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างกัน ซึ่งวิสัยทัศน์ดังกล่าวเป็นไปตามเทรนด์การเปลี่ยนแปลงของโลกและยุทธศาสตร์ของไทยที่มุ่งเน้นสู่ความยั่งยืน โดยไทยมีนโยบาย BCG Model ในการขับเคลื่อนการเติบโตของเศรษฐกิจ เพื่อเป้าหมายการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยนำมาประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อยกระดับทุกภาคส่วนและปรับตัวเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารอนาคต”ปิดท้ายด้วยกล่าวว่า “อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS) เริ่มมีความสำคัญในเชิงยุทธศาตร์มากยิ่งขึ้น เพราะเป็นจุดเชื่อมต่อตลาดอาเซียน ไปต่อตลาดเอเชีย และต่อไปยังภูมิภาคอื่น แน่นอนว่าตลาดของจีนเป็นตลาดใหญ่ที่มีความต้องการนำเข้าสินค้าประเภทอาหารพร้อมทานอย่างมหาศาล และในตอนนี้เส้นทางการคมนาคม สาธารณูปโภค โครงสร้างพื้นฐาน ระบบอีคอมเมิร์ส และนวัตกรรมของประเทศไทยเจริญขึ้นมาก สิ่งเหล่านี้จะช่วยสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้เจริญเติบโตได้”ในช่วงสุดท้ายและคุณร่วมกันประกาศถึงความร่วมมือในการจัดงานพร้อมกัน เพื่อเติมเต็มให้การจัดงานแสดงสินค้าด้านอาหารนี้ครบวงจรที่สุด โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 7 – 9 กันยายน 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น อาคาร 1-3 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ www.beyondfoodexpo.com ฝ่ายสื่อสารการตลาดและประชาสัมพันธ์องค์กร บริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)คุณวรดนู นิมิต (ทิมมี่) M: 081-309-7799 E: Voradanu@cpland.co.thคุณชุตินันท์ รวมพลังเอก (ชุ) M: 095-365-2664 E: Chutinan@cpland.co.thคุณธนพล ตั้งสิริสุธีกุล (เจ) M: 065-054-2959 E: Thanapol@cpland.co.thข้อมูลผู้จัดงานศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ ขอนแก่นศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ (KICE) เป็นสถาปัตยกรรมทันสมัย ระดับนานาชาติขนาดใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางจังหวัดขอนแก่นอันเป็นศูนย์กลางภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ ก่อสร้างด้วยระบบหลังคาแบบ Long-Span ทำให้ตัวอาคารแสดงสินค้าปราศจากเสากลาง ภายใน (Indoor) มีพื้นที่ขนาด 7,510 ตร.ม. และภายนอกอาคาร (Outdoor) มีพื้นที่ 4,680 ตร.ม.ศูนย์ประชุมฯ ไคซ์ จึงเป็นสถานที่ ที่เหมาะสมกับการจัดงานแสดงสินค้าทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น อุตสาหกรรมเครื่องจักรหนัก งานประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ งานแต่งงาน ไปจนถึงคอนเสิร์ต ของนักร้อง ศิลปินระดับนานาชาติ ได้เป็นอย่างดี ด้วยศักยภาพของภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประเทศเพื่อนบ้าน (CLMV) ที่กำลังก้าวไปข้างหน้า ทำให้ขอนแก่นเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง ข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์: www.kice-center.comเป็นกลไกหลักของภาคเอกชนในการร่วมขับเคลื่อนธุรกิจและเศรษฐกิจจังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ขอนแก่นเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าและการลงทุน ผ่านการบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการที่ดีและส่งเสริมการทำธุรกิจบนความรับผิดชอบต่อสังคมสิ่งแวดล้อม เป็นกำลังสำคัญในการลดความเหลื่อมลํ้าและนำพาเศรษฐกิจของขอนแก่นให้เติบโตอย่างยั่งยืน ขอมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์: www.kkcc.or.th