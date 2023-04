Marketing Oops! Summit 2023 งาน AI Marketing, MarTech และ Customer Experience แห่งปี ที่นักการตลาดไม่ควรพลาด

กลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง! “Marketing Oops! Summit 2023” งานสัมมนา AI Marketing, MarTech & Customer Experience ยิ่งใหญ่แห่งปี กับสุดยอด Executive Speakers กว่า 36 คน พร้อมด้วยผู้บริหาร นักการตลาด นักโฆษณาเข้าร่วมงานมากกว่า 2,200 คนงานที่นักการตลาดจะต้องเตรียมรับมือกับความพร้อมของ Marketing Technology อย่าง AI • ChatGPT • CX • AI CRM • Experience • Future Retail • Web 3 • Intelligence DATA และ Future 100 Trends ของโลก9 May 2023 ณ Royal Paragon Hall2 Main Stages, 36+ Speakers, 24 Sessions, 8 Workshops + Exhibitionsซื้อบัตรได้ที่ https://bit.ly/3GPGJg0รายละเอียดเพิ่มเติมที่ website https://bit.ly/41CgjX9KEY AGENDA-โอกาสทางการตลาดและธุรกิจของ ChatGPT Game changer กับ Microsoft-อะไรใดๆ กับ AI In Marketing โดย IBM, Braze-เข้าถึง Next-gen customer experience ผ่าน Generative AI Innovations โดย Adobe-AI กับแคมเปญการตลาด โดย มาม่า ขายหัวเราะ และ Mc Donald-Brand case - Intelligence DATA และ AI จาก Unilever, FWD, SCB Wealth-Brand case - Intelligence CRM กับ OR และ Bluebik-Loyalty program ผ่าน AI Experiences กับ Buzzebees, Braze และ PRIMO-AI กับ อนาคตของ Workforce โดย Top Jirayut Srupsrisopa และ Bitkub-Get inspire กับ The Future 100 Trends กับ Wunderman Thompson-What next for MarTech?-และอีกมากมาย ที่เหล่า Speakers รอแชร์ความรู้และประสบการณ์ให้แก่ทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงาน Marketing Oops! Summit 2023 เพื่อต่อยอดธุรกิจและการตลาด ค้นหาคำตอบของสิ่งที่ทำอยู่ พร้อมจุดประกายหาทางออก และกลยุทธ์ใหม่ๆ ผ่านเนื้อหาสำคัญๆ ของ AI Readiness และ Trend ธุรกิจและการตลาดแห่งอนาคต ในวันที่ Customer Experience, Personalization, Marketing Tech, Chat GPT และความพร้อมของ AI กำลังเป็นส่วนสำคัญของการเข้าถึงลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเดิม สร้างฐานลูกค้าใหม่ซื้อบัตรได้ตั้งแต่วันนี้ !REGULAR 3,500 บาท* ตั้งแต่ 13-30 เมษายน 2023FINAL CALL 4,500 บาท* ตั้งแต่ 1-8 พฤษภาคม 2023