Wilsonart ประกาศความพร้อมขึ้นเป็นเบอร์หนึ่งของตลาดในอุตสาหกรรมวัสดุปิดผิวลามิเนต ที่ผสานเทคโนโลยีจากสองวัฒนธรรมเพื่อคนเอเชีย ในงานสถาปนิก ’66

บริษัท "Wilsonart" วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) ผู้นำด้านวัสดุปิดผิวลามิเนต (Decorative surface) ภายใต้บริษัทจากสหรัฐอเมริกาที่มีประวัติอันยาวนานมาตั้งแต่ปี 2499 และในปี 2541 ได้ก่อตั้งโรงงานผลิตในประเทศไทย ซึ่งเป็นฐานผลิตใหญ่ที่ตอบสนองความต้องการในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมไปถึงทวีปออสเตรเลีย เราเป็นผู้นำด้านลามิเนต วัสดุปิดผิว ทั้งด้านงานตกแต่งภายใน, งาน architecture, งานเฟอร์นิเจอร์ ด้วยการพัฒนาลามิเนตอยู่ตลอดเวลา ลามิเนต Wilsonart จึงตอบสนองการออกแบบได้ดียิ่งขึ้น ด้วยนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้คน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้งานที่หลากหลายเมื่อปลายปี 2562 บริษัท Aica Kogyo ผู้นำด้านเทคโนโลยีทางด้านเคมีวัสดุงานก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างตกแต่งภายในจากประเทศญี่ปุ่น ได้เข้ามาร่วมมือกับ บริษัท Wilsonart ในการทำตลาดในภูมิภาคเอเชียทำให้เราเพิ่มศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์มากยิ่งขึ้น เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ CERARL ผลิตภัณฑ์ที่มีความพิเศษ ป้องกันการลามไฟ และมีออกแบบลวดลายที่มีความสวยงามใกล้เคียงกับวัสดุธรรมชาติ เหมาะกับการตกแต่งภายในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นงานผนังในที่พักอาศัย ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือแม้แต่งานห้องน้ำ ผลิตภัณฑ์นี้เป็นผลิตภัณฑ์ตกแต่งภายในที่ขายดีเป็นอันดับ 1 ในญี่ปุ่นมาตลอดระยะเวลาหลายปี ด้วยเหตุผลด้านความสวยงาม, น้ำหนักเบา และการติดตั้งที่ง่าย ที่มาพร้อมกับความทนทาน เหมาะสำหรับงานโครงการใหม่และงาน Renovate ในทุกรูปแบบVirutect ลามิเนตชนิดยับยั้งการเจริญเติบโตของไวรัส จาก Biotechnology และ Celsus ลามิเนตกันรอยนิ้วมือ เทคโนโลยีจาก Aica ประเทศญี่ปุ่น ที่ออกมาใหม่เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้และการออกแบบในช่วง Pandemicผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าโรงพยาบาล โรงเรียนอนุบาลสำหรับเด็ก รวมถึงที่พักอาศัยทั่วไป เนื่องจากผู้คนใช้ชีวิตอยู่บ้านกันมากขึ้น นวัตกรรมดังกล่าว ทาง Wilsonart มั่นใจว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้เกิดคุณภาพและความปลอดภัยในการอยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น5 กลยุทธ์ที่สำคัญของการก้าวขึ้นสู่เบอร์หนึ่งของตลาด ได้ถูกสรุปไว้อย่างน่าสนใจโดยคุณอดิศักดิ์ เธียไพรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท วิลสันอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ได้กล่าว ณ วันแถลงข่าวว่า- ยึดมั่นในมาตรฐานระดับสากล (Global Standard Quality)- การออกแบบที่ตอบโจทย์ลวดลายและพื้นผิวที่หลากหลาย (Design Variety)- การออกแบบที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า (Customization “Design for you” & “Design by you”)- การนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านวิศวกรรมมาใช้บนพื้นผิวเพื่อตอบสนองความต้องการในรูปแบบต่างๆ (Total Solution for Surfaces)- เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีทางชีวภาพและเคมีเพื่อให้เกิดการใช้งานอย่างปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม (Sustainability)กลยุทธ์ดังกล่าวมาเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างคอนเซ็ปต์สำหรับการจัดแสดงนวัตกรรมภายในงานสถาปนิก’66 โดยเดินหน้าในปี 2023 ด้วยคอนเซ็ปต์ที่ว่า “Wilsonart Infinity Connex” ที่ให้ความหมายถึงการออกแบบโดยเชื่อมต่อนวัตกรรมกับพื้นผิว ความกลมกลืนของธรรมชาติกับพื้นผิวสัมผัส และความยั่งยืน ผ่านแนวคิด Biophilic Design ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ ใน Space ซึ่งกำลังเป็นเทรนด์มาแรง ณ ขณะนี้- ​WILSONART & AICA BE CONNEX AS GLOBAL LEADER- CONNEX SURFACE IN TECHNOLOGY LEAD AND FUTURE INNOVATION TRENDS- CONNEX TO PEOPLE & BETTER LIVING- CONNEX TO THE NATURE AND SUSTANABILITYWilsonart & AICA เป็นผู้ผลิตที่อยู่เบื้องหลังทางด้านวัสดุปิดผิว ที่อยู่ทุกที่ในตลาด ทั้งอสังหาริมทรัพย์หรือที่อยู่อาศัยรวมไปถึงโครงการต่างๆ ซึ่งทุกคนอาจจะเคยได้สัมผัสสินค้า Wilsonart&AICA รอบตัวคุณมาแล้ว และบริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้วยความใส่ใจลูกค้าอย่างดีที่สุด...... คุณอดิศักดิ์ กล่าวนอกจากนี้ ทาง Wilsonart & AICA ยังคงมีการจัดแสดงบูท และให้ความรู้แก่ผู้บริโภคและผู้สนใจ รวมถึงนักออกแบบ โดยจัดให้มีการเสวนา ในหัวข้อ SURFACE DESIGN LOOK & TALK Innovative & Sustainable Solutions for Better Living “โลกเปลี่ยนไปเยอะกับสิ่งสัมผัสที่เปลี่ยนไป อยากรู้ไหมนักออกแบบคิดอย่างไร?โดยวันที่ 28 เมษายน 2566 นี้ ที่บูทเลขที่ F110 Wilsonart & AICA โดยจะพบกับวิทยากรรับเชิญทั้งสามท่าน คุณกฤต อภิบาลปฐมรัฐ - Managing Director & Chief Architect / ARiA Design Architects Co., Ltd, ผศ.เสก สวัสดี - รองคณบดีและประธานหลักสูตรสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คุณพลัช ไพนุพงศ์ - ผู้ก่อตั้ง บริษัท That’s Ith Interior ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/R1aChfRFzoBDYSLHA รับจำนวนจำกัด และยังพบกับกิจกรรม ที่บูท ในแคมเปญ เล่นเกม ถ่ายภาพโฟโต้บูทร่วมกับพริตตี้ และติดแฮชแท็ก #wilsonartthailand ท่านใดมียอดกดไลก์สูงสุดทางทีมงานจะติดต่อไปเพื่อมอบของที่ระลึกให้ท่าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เพจ https://www.facebook.com/wilsonartthailand และยังสามารถเยี่ยมชมงานได้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2566 นี้