ชาตรี ศิษย์ยอดธง ประธาน ONE Championship ออกมาสยบข่าวดราม่านวมเล็ก-นวมใหญ่ แถมฉุนขาดนักมวยที่ชอบขึ้นมาเต้น ถ้าคิดจะเต้นก็กลับไปต่อยเวทีมวย 5 ยก หรือเวทีที่เขาเล่นการพนัน อย่ามาแปดเปื้อน ONE ลุมพินีนอกจากนี้ ปธ.ONE สุดปลื้มกับเรตติ้ง ONE ลุมพินี ที่แรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ ช่วยดันอุตสาหกรรมมวยไทยให้โตไปด้วยกัน แย้มภายในปีนี้จะมีนักมวยไทยจะได้ค่าตัวแตะหลัก 10 ล้านบาท พร้อมแฟนๆ มีสิทธิ์ได้เห็นโปรเจกต์ "มวยสากล" ใน ONE