เอกสารลับเพนตากอนรั่ว ฉีกหน้าอเมริกาครั้งมโหฬาร ชี้ชัดโกหกชาวโลกสงครามยูเครน

พิธีกรชื่อดังของ FOX NEWS กล่าว และว่า อย่างไรก็ตาม การทำสงครามครั้งนี้กลับไม่ได้ถูกประกาศอย่างเป็นทางการ หรือรับรองจากรัฐสภาสหรัฐฯ เพราะฉะนั้นแล้วการทำสงครามในยูเครนครั้งนี้จึงผิดกฎหมายอเมริกา และเป็นการก่ออาชญากรรมอย่างชัดเจน

“เขา กำลังเปิดโปงอาชญากรรม ดังนั้นเขาเลยกลายเป็นอาชญากร การพูดความจริงกลายเป็นการทำบาป และนี่คือสิ่งที่กรุงวอชิงตันกำลังกระทำอยู่”

“ท่านนิพัทธ์ครับ ประเทศรัสเซียมีประวัติศาสตร์มาตั้งนาน เป็นประเทศที่มีพลังงาน มีทรัพยากร มีก๊าซธรรมชาติ มีน้ำมันส่งออกอันดับ 2 อันดับ 3 ของโลก มีสินค้าธัญพืช มีวัตถุดิบบนพื้นดิน จะลบประเทศรัสเซียออกจากแผนที่โลกได้อย่างไร ท่านคิดผิดคิดใหม่ได้ เสียดายท่านเป็นถึงปลัดกระทรวงกลาโหม”





“ท่านอาจจะเข้าใจ หรืออาจจะไม่เข้าใจ เพราะจงใจไม่อยากจะเข้าใจ แต่วันนี้สิ่งที่ท่านพูดออกมาเรื่องรัสเซียพ่ายแพ้แล้ว ทุกอย่าง เดินตามรอยข่าวตะวันตก สื่อตะวันตกผายลมออกมา ท่านก็สูดเข้าไปแล้วท่านก็บอกว่า แหม หอมจัง ผมไม่มีอะไรจะพูดว่าท่านอีกต่อไปแล้ว ผมคิดว่าผมได้พูดในสิ่งที่ผมต้องการจะพูด”

สื่ในรายการ “คุยทุกเรื่องกับสนธิ” วันศุกร์ที่ 21 เมษายนที่ผ่านมา นายสนธิ ลิ้มทองกุล ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์เครือผู้จัดการ ได้กล่าวถึงกรณีเอกสารลับของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ(เพนตากอน) รั่วไหลออกมาเผยแพร่ทางโซเชียลมีเดีย ดิสคอร์ด (Discord) ของเกม Minecraft ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มยอดนิยมของเหล่าเกมเมอร์ในการใช้พูดคุยกันระหว่างเล่นเกม ก่อนเผยแพร่ไปยังโซเชียลมีเดียอื่นๆ เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แม้ทางการอเมริกาจะตามไล่ลบเอกสารลับที่รั่วไหลไปยังทวิตเตอร์ และเทเลแกรม แต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จต่อมา วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน ทาง FBI ได้จับกุมผู้ก่อเหตุ คือ จ่าอากาศโท แจ๊ก เทเซรา (Jack Teixeira) ทหารอากาศวัย 21 ปี ที่เมืองดีตัน รัฐแมสซาชูเซตส์ จ่าอากาศโท เทเซรา สังกัดอยู่ที่กองกำลังรักษาดินแดน ก็คือเป็นทหารพิเศษที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า National Guardsman ของแมสซาชูเซตส์ เขาถูกนำตัวขึ้นศาลที่แขวงในเมืองบอสตันในเช้าวันศุกร์ที่ 14 ทันทีเอกสารการแจ้งข้อกล่าวหา ระบุว่า เทเซรา ได้รับสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลความมั่นคงขั้นลับสุดยอด ตั้งแต่ปี 2564 เขาทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ไอทีระดับล่าง มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบไซเบอร์ทรานสปอร์ตซิสเต็ม (Cyber Transport System) ทำให้ต้องทำงานกับเครือข่ายที่มีข้อมูลความลับสูง และเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาจึงได้รับสิทธิให้เข้าถึงข้อมูลลับขนาดนี้เอกสารคำฟ้องระบุด้วยว่า เขาเริ่มโพสต์ข้อมูลที่เกี่ยวกับเอกสารลับทางออนไลน์ในช่วงเดือนธันวาคม 2565 และโพสต์บรรดารูปถ่ายเอกสารในเดือนมกราคม 2566มีคนๆ หนึ่งซึ่งไม่ยอมเปิดเผยรายชื่อ ได้เปิดเผยกับ FBI ว่า เทเซรา บอกว่าเขากังวลเกี่ยวกับการคัดลอกข้อมูลในที่ทำงาน จึงนำเอกสารกลับไปที่บ้านและถ่ายรูปเก็บไว้เอกสารบางฉบับเป็นข้อมูลลับสุดยอด เช่น เอกสารที่รายงานการลอบดักฟังโทรศัพท์ของพันธมิตรและศัตรูรายสำคัญ และการประเมินสถานการณ์จริงของสถานภาพของสงครามยูเครนเจ้าหน้าที่หลายคนกล่าวกับสำนักข่าว CNN เชื่อว่าเทเซรา เป็นหัวหน้าห้องแชตบนแพลตฟอร์มดิสคอร์ด ที่เปิดรับเฉพาะผู้ได้รับเชิญเท่านั้น ซึ่งข้อมูลจากเอกสารลับถูกโพสต์ครั้งแรกในห้องแชตนี้เมื่อหลายเดือนก่อนบันทึกคำให้การระบุว่า เทเซรา ใช้ชื่อจริง และให้ข้อมูลที่บ้านของเขาในรัฐแมสซาชูเซตส์ สำหรับเป็นข้อมูลการเรียกเก็บเงินที่เกี่ยวข้องกับบัญชีดิสคอร์ดวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พล.อ.ลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตนเองนั้นทราบเป็นครั้งแรกเมื่อเพนตากอน หรือกระทรวงกลาโหม ประสบปัญหาการรั่วไหลของเอกสารลับจำนวนมาก ซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศสำหรับยูเครน ความพยายามของทหารสหรัฐฯ ในสงครามยูเครน และข่าวกรองที่เกี่ยวข้องกับประเทศอื่นๆ ทำให้เห็นภาพที่น่ากลัวเกี่ยวกับแนวโน้มของการป้องกันทางอากาศของยูเครนโดยเอกสารนี้ทำนายว่า ยูเครนอาจจะต้องประสบกับความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงก่อนสิ้นเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งในข้อเท็จจริงก็เป็นอย่างนั้นจริงๆ ในตอนนี้ เพราะว่าเมืองบักมุต ซึ่งเป็นเมืองยุทธศาสตร์ที่สำคัญที่สุดที่เซเลนสกี และฝ่ายยูเครน และฝ่ายตะวันตก พยายามจะยันกองทัพรัสเซียเอาไว้ ตอนนี้ข่าวหลุดออกมาแล้วว่า รัสเซียยึดเมืองบักมุตได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วจากการตรวจสอบเอกสารที่รั่วไหลออกมาจำนวน 53 ฉบับ ของหน่วยข่าวกรอง ของกระทรวงการต่างประเทศ สำนักข่าวกรองของกระทรวงกลาโหม สำนักข่าวกรองภูมิสารสนเทศแห่งชาติ สำนักความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งทั้งหมดมีตราประทับว่า "เป็นความลับ" และ "ความลับสุดยอด" SECRET และ TOP SECRET เอกสารบางอย่างถูกจัดทำขึ้นระหว่างกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปีนี้ ถึงต้นเดือนมีนาคม 2566 เพราะฉะนั้นข้อมูลที่ออกมาในเอกสารลับนี้ เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะทันสมัยและทันต่อเหตุการณ์เอกสารข้อมูลต่างๆ เหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าที่ผ่านมาอเมริกานั้นได้สอดแนม แอบดักฟังโทรศัพท์ประเทศพันธมิตรและคู่ขัดแย้งอย่างใกล้ชิดมากขึ้น แม้กระทั่งล่าสุด เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ ก็ออกมาโวยวายว่าถูกแอบดักฟังโทรศัพท์เหมือนกันการรั่วไหลครั้งนี้ได้สร้างความสั่นคลอนอย่างมาก โดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯ ซึ่งประกอบด้วยผู้นำกองทัพระดับสูงสุดของกระทรวงกลาโหม ซึ่งมีหน้าที่ให้คำแนะนำต่อประธานาธิบดีเอกสารหลายฉบับนี้มีเครื่องหมายระบุว่าจัดทำโดยหน่วยข่าวกรองสังกัดเสนาธิการร่วม หรือที่รู้จักกันในชื่อ J2 คือ Joint Chiefs of Staffและดูเหมือนจะเป็นเอกสารสรุปข่าวกรองรายวันขนาดใหญ่ที่จัดทำโดยกระทรวงกลาโหมอเมริกาเกี่ยวกับข้อมูลลับด้านสงครามสำหรับผู้นำระดับสูง ที่จะรับรายงานจากหน่วยข่าวกรองของกระทรวงกลาโหม ของ CIA ของสภาความมั่นคง ทั้งหมดนี้มารวมอยู่ในเอกสารลับชุดนี้ และเป็นข้อมูลที่ค่อนข้างจะถูกกลั่นกรองมาแล้ว และเป็นข้อเท็จจริงที่ออกมาว่าสถานภาพที่แท้จริงของสงครามนั้นเป็นอย่างไรหนังสือพิมพ์วอลล์สตรีทเจอร์นัล รายงานว่า รายงานที่นำเสนอต่อกระทรวงกลาโหมเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ระบุว่า ยูเครนเพิ่มปริมาณการใช้ขีปนาวุธบั๊ตราว 69 ลูกต่อเดือน และขีปนาวุธ S300 จำนวน 200 ลูกต่อเดือนเอกสารดังกล่าวลงวันที่ตั้งแต่ปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ระบุด้วยว่า เมื่อคำนวณจากอัตราการยิงเช่นนี้ ภายในวันที่ 3 พฤษภาคม กองกำลังยูเครนจะไม่เหลืออาวุธให้ต่อสู้แล้ว โดยเฉพาะเอกสารลับเตือนว่า กระสุนขีปนาวุธระบบป้องกันภัยทางอากาศ S300 ของยูเครน กำลังจะหมดคลัง ขณะที่ระบบป้องกันภัยทางอากาศอื่นๆ ของประเทศอาจจะหมดภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566ขีปนาวุธต่อต้านการโจมตีทางอากาศ S300 นั้น ต้นทางที่มาก็คือรัสเซีย ความสามารถของยูเครนในการป้องภันภัยทางอากาศของยูเครนนั้น 89 เปอร์เซ็นต์ ต้องพึ่งระบบ S300 ของรัสเซีย และกระสุนกำลังจะหมดแล้วที่ผ่านมา นายเซเลนสกี ประธานาธิบดียูเครน เรียกร้องให้อเมริกาและพันธมิตรจัดระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยระบุว่า ระบบป้องกันภัยทางอากาศนั้นมีความสำคัญอันดับหนึ่ง นอกจากนี้แล้ว เซเลนสกี และผู้ช่วยของเขา ยังร้องขอเครื่องบินรบที่ผลิตโดยตะวันตก อย่างเช่น F-16 ของอเมริกาอย่างไรก็ตาม ชาติตะวันตก ยุโรปบางส่วน บอกว่า เขาเปิดรับความคิด แต่ก็ยังปฏิเสธ ไม่ส่งเครื่องบินให้ประเด็นสำคัญของเอกสารลับเพนตากอนที่รั่วไหลเผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์ ระบุชัดเจนว่า ยูเครนจะใช้ขีปนาวุธป้องกันภัยทางอากาศจนเกือบหมดภายในเดือนพฤษภาคม 2566 นี้ และด้วยแนวโน้มต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่รัสเซียครองความได้เปรียบบนท้องฟ้า คือรัสเซียส่งเครื่องบิน หรือขีปนาวุธยิงเข้ายูเครนตลอดเวลา ก็มีเฉพาะ S300 นั้นที่พอจะป้องกันได้ปัจจุบันรัสเซียมีฝูงเครื่องบินขับไล่ 485 ลำ ยูเครนมีเหลือ 85 ลำ ยูเครนจึงร้องขอระบบป้องกันภัยทางอากาศเพิ่มเติมจากตะวันตกมาหลายเดือนแล้วสรุปแบบสั้นๆ เกี่ยวกับเนื้อหาเอกสารที่หลุดนั้น บ่งชี้ว่าอย่างไร ?เอกสารหลุดเป็นรายงานสถานการณ์สงครามในยูเครน ในช่วงกุมภาพันธ์ และมีนาคม 2566 ถือว่าแม่นยำมาก เพราะว่าเพิ่งรายงานเหตุการณ์เมื่อเดือนที่แล้วเอง ณ วันนี้ คือวันที่ 21 เมษายน แต่เอกสารรายงานนี้สิ้นสุดเอาเดือนมีนาคม ก็คือสิ้นเดือนที่แล้วนั่นเองนัยสำคัญของข้อมูลคือ ยูเครนกำลังสุ่มเสี่ยงที่จะพ่ายแพ้สงคราม โดยอเมริกามีความหวังค่อนข้างน้อยต่อโอกาสที่กองทัพยูเครนจะตอบโต้รัสเซียได้อย่างมีนัยสำคัญเจ้าหน้าที่ที่เขียนเอกสารลับระบุว่า ชัยชนะสำหรับยูเครนจะเป็นเรื่องยากที่จะบรรลุผลสำเร็จ แต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรหากการประเมินทางฝั่งสหรัฐฯ จะชี้ไปว่า มีแนวโน้มที่ทั้งสองฝ่ายจะตั้งยันกันตลอดปี 2566อเมริกาแสดงความไม่พอใจ โดยเห็นว่าจุดยืนของนายอังตอนียู กูแตรึซ เลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ เรื่องการผ่อนปรนต่อข้อตกลงการส่งออกธัญพืช กระทบต่อความพยายามที่จะลงโทษรัสเซียต่อสงครามในยูเครนเอกสารลับบอกว่า อเมริกายอมรับว่ามีกองกำลังพิเศษชาติตะวันตก คือทหารทางชาติตะวันตก มาปฏิบัติการในยูเครน มีทหารจากอังกฤษ 50 นาย ลัตเวีย 17 นาย ฝรั่งเศส 15 นาย และมีอเมริกาอีก 14 นาย อันนี้เป็นข้อมูลที่ละเอียดอ่อนมาก และกระทบ สร้างความหวั่นไหวให้กับชาติตะวันตกนอกจากนี้แล้ว ในเอกสารลับมีข้อมูลเกี่ยวกับกองทหารยูเครนที่เกิดขึ้นใหม่ 12 กองพล มี 9 กองพลดูเหมือนว่าจะได้รับการฝึกฝนและจัดหาโดยสหรัฐอเมริกา และพันธมิตรอื่นๆ ของสมาชิกนาโต โดย 6 กองพลใน 9 กองพล คาดว่าจะพร้อมรบในวันที่ 31 มีนาคม 2566 ส่วนที่เหลือ ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566เนื้อหาเอกสารยังเน้นถึงความต้องการรถถังของยูเครนถึง 250 คัน และยานรบทหารราบ 350 คัน สำหรับแผนปฏิบัติการ นอกจากนี้ ยังระบุถึงอัตราค่าใช้จ่ายสำหรับอาวุธยุทโธปกรณ์ภายใต้การควบคุมทางทหารของยูเครน รวมทั้งระบบจรวดไฮมาร์ส(HIMARS)อีกด้วยอเมริกาสอดแนมชาติต่างๆ รวมทั้งชาติพันธมิตร โดยเอกสารนี้ระบุว่า-อียิปต์กำลังวางแผนอย่างลับๆ เพื่อสนับสนุนจรวดให้รัสเซีย-เกาหลีใต้ตกในจุดยืนที่ยากลำบาก เพราะอเมริกากดดันให้จำหน่ายกระสุนปืนใหญ่ให้ยูเครน แต่เกาหลีใต้ไม่ต้องการติดอาวุธให้ประเทศใดๆ ในสงครามการดักฟังโทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีใต้นั้น เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมา ทำให้สื่อมวลชนในเกาหลีใต้ ตลอดจนสังคมในเกาหลีใต้ แสดงความไม่พอใจอย่างยิ่งที่อเมริกา ในฐานะพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุด กลับมาแอบดักฟังโทรศัพท์คนของตัวเอง-รายงานข่าวกรองเกี่ยวกับอิสราเอลได้ก่อให้เกิดความไม่พอใจจากรัฐบาลอิสราเอล ซึ่งรายงานดังกล่าวจัดทำโดย CIA ระบุว่า หน่วยข่าวกรองหลักของอิสราเอล อย่างมอสสาด (Mossad) ได้สนับสนุนการประท้วงต่อต้านรัฐบาลใหม่ของนายกรัฐมนตรีเบนยามิน เนทันยาฮู-จีนกำลังดำเนินการทดสอบขีปนาวุธไฮเปอร์โซนิครุ่นใหม่ที่มีศักยภาพยิงได้ไกลถึง 2,100 กิโลเมตร ภายในระยะเวลา 12 นาที เท่านั้นเองอัตราการสูญเสียกองกำลังยูเครนต่อรัสเซีย คือ 4 ต่อ 1 หรือ 5 ต่อ 1 คือทหารยูเครนเสียชีวิต 4-5 คน ต่อทหารรัสเซียเสียชีวิต 1 คน แต่รายงานข่าวที่เป็นกลางและไม่เข้าข้างใคร ระบุว่า อัตราการสูญเสียของยูเครนต่อรัสเซียนั้น แท้ที่จริงแล้วมีประมาณ 7 ต่อ 1 คือทหารรัสเซียเสียชีวิต 1 คน ทหารยูเครนจะเสียชีวิตถึง 7 คนในประเด็นนี้ นายไมเคิล คอฟแมน ผู้อำนวยการฝ่ายรัสเซียศึกษา ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยที่เมืองอาร์ลิงตัน รัฐเวอร์จิเนีย กล่าวว่า หนึ่งในภาพเอกสารลับระบุว่า ในสถานการณ์รบ ทหารรัสเซียเสียชีวิตราวๆ 16,000 คน ถึง 17,500 คน ขณะซึ่งทหารยูเครนเสียชีวิตถึง 71,500 คน ข้อมูลดังกล่าวแตกต่างจากข้อมูลของกระทรวงกลาโหม และนักวิเคราะห์อื่นๆ เปิดเผยต่อสาธารณะ โดยอ้างว่ารัสเซียได้รับความเสียหายมากกว่ายูเครนมาก คือทหารรัสเซียเกือบ 2 แสนคน ที่เสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากสงครามขณะที่ พล.อ.มาร์ก มิลลีย์ ประธานคณะเสนาธิการทหารร่วม เคยอ้างต่อสาธารณชนเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2565 ว่า รัสเซียสูญทหารมากกว่า 1 แสนนายยูเครนกำลังสูญเสียความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศในเดือนหน้า คือพฤษภาคม 2566 หรืออย่างช้าที่สุดคือเดือนมิถุนายน 2566อดีตนายทหารหน่วยข่าวกรอง นาวิกโยธินชาวอเมริกา ซึ่งเป็นคนที่พูดจาตรงไปตรงมามากที่สุดคนหนึ่งของอเมริกา เคยออกมาวิเคราะห์ล่วงหน้าไว้แล้วว่า “แท้จริงแล้วรัฐบาลอเมริกาไม่มีศักยภาพพอที่จะต่อสู้กับรัสเซียด้วยกองทัพภาคพื้นดินยาวๆ ในยุโรปด้วยเหตุที่ทราบดีว่าสถานภาพของยูเครนกำลังง่อนแง่นเต็มที่ พร้อมจะแพ้สงครามได้ทุกเมื่อ กระทรวงกลาโหมจึงได้สอดแนมพันธมิตร แอบดักฟังโทรศัพท์พันธมิตรของศัตรู ดักฟังโทรศัพท์ทุกสาย และเนื้อหาที่อ่อนไหวอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับยูเครน จีน ตะวันออกกลาง และผู้ก่อการร้าย โดยเฉพาะเอกสารที่หลุดออกมานั้นได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อเท็จจริงและแผนการทำสงครามของสหรัฐฯ ในยูเครนสิ่งสำคัญที่สุดในการรั่วไหลครั้งนี้ของเอกสารลับทางความมั่นคงที่เกี่ยวกับสงครามในยูเครน ถือว่าเป็นการรั่วไหลของเอกสารครั้งใหญ่ที่สุดในรอบสิบปี ถัดจากการปล่อยเอกสารลับของทางอเมริกาโดยเอ็ดเวิร์ด สโนว์เดน ปี 2556 และวิกิลีกส์ นำโดยนายจูเลียน อาสซานจ์ ปี 2549ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าใครเป็นผู้ปล่อยเอกสารให้หลุดออกมา แต่เป็นเนื้อหา และข้อเท็จจริงที่เปิดโปงความโกหกพกลม และความโกหกตอแหลของอเมริกา กระทรวงกลาโหมอเมริกา รวมไปถึงลิ่วล้อชาติตะวันตกทั้งหลาย รวมเบ็ดเสร็จถึงสื่อมวลชนตะวันตกเกือบทั้งหมด สื่อมวลชนไทย และคนไทยใจฝรั่งอีกจำนวนหนึ่งด้วยพิธีกรคนหนึ่งของ FOX NEWS ที่มีชื่อเสียงมาก คือ(Tucker Carlson) เป็นฝ่ายรีพับลิกัน อยู่ตรงข้ามพรรคเดโมแครตของโจ ไบเดน ได้พูดถึงเรื่องนี้ไว้อย่างน่าสนใจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา ในรายการ TUCKER CARLSON TONIGHT เป็นรายการของเขาเองผ่านทาง FOX NEWS เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2566 โดยคลิปเขาภายในระยะเวลา 5 วัน มีคนชม 2 ล้าน 6 แสนครั้ง คนกดไลก์กว่า 112,000 ครั้งทักเกอร์ คาร์ลสัน บอกว่าช่วงระยะเวลา 14 เดือนที่ผ่านมา นับตั้งแต่สงครามในยูเครนปะทุขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 คนอเมริกาถูกกรอกหูว่าสงครามครั้งนี้ไม่ใช่สงครามตัวแทน แต่เป็นสงครามระหว่างฝ่ายธรรมะ (อเมริกา+ยูเครน) กับฝ่ายอธรรม (รัสเซีย) อย่างไรก็ตาม สหรัฐฯ ไม่ได้กำลังทำสงครามกับรัสเซีย สงครามครั้งนี้เป็นสงครามระหว่างยูเครน กับ รัสเซียคนอเมริกาได้ยินคำพูดกรอกหูมาตลอด 14 เดือน ว่า ยูเครนกำลังชนะสงครามครั้งนี้ โดยสุดท้ายแล้วชัยชนะจะตกเป็นของฝ่ายธรรมะ คือ อเมริกา นาโต และยูเครน อย่างแน่นอนคนที่พูดกรอกหูชาวอเมริกาทุกวัน คือผู้ที่กุมอำนาจอยู่ในแกนกลางของอเมริกา ไม่ว่าจะเป็นทำเนียบขาว คนอย่างเช่น นายจอห์น เคอร์บีย์ ซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติ หรือนายแอนโทนี บลิงเกน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศตลอดจนแม้กระทั่งนายโจ ไบเดน ประธานาธิบดีอเมริกา กระทรวงกลาโหมเช่นกัน ผู้นำพรรคการเมือง ทั้งพรรครีพับลิกัน เดโมแครต ซีอีโอต่างๆ เซเลบฯ ผู้มีชื่อเสียงจากหลายภาคส่วน ที่สำคัญ สื่อมวลชนทุกสาขาในสหรัฐอเมริกาประเด็นสำคัญก็คือ สิ่งที่ชาวสหรัฐฯ ได้ยินมาตลอดเกี่ยวกับสงครามในยูเครนนั้น ทักเกอร์ บอกว่า เป็นคำโกหกทั้งสิ้นสาเหตุของมหกรรมคำโกหกเกี่ยวกับสงครามยูเครนได้ถูกเปิดโปงออกมา ก็เพราะเอกสารลับสุดยอดที่ถูกเปิดเผยออกมาโดยผ่าน จ่าโทแจ๊ก เทเซรา ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียนั่นเองประเด็นสำคัญที่เอกสารเหล่านี้ชี้ให้เห็นก็คือ สงครามครั้งนี้ไม่ใช่สงครามยูเครน กับ รัสเซีย เอกสารนี้ชี้ให้เห็นว่า ที่อเมริกาอ้างว่าเป็นสงครามยูเครน กับ รัสเซีย นั้นไม่ใช่ แท้ที่จริงแล้วเป็นสงครามระหว่างอเมริกา กับ รัสเซีย นั่นเองประการต่อมา สิ่งที่ชาวอเมริกาได้รับการเบิกเนตรจากเอกสารลับสุดยอดเหล่านี้ คือ ยูเครนกำลังแพ้สงคราม ยูเครนสูญเสียทหาร 7 นาย ต่อรัสเซียสูญเสียทหาร 1 นาย นอกจากนี้ ศักยภาพในการป้องกันภัยทางอากาศก็ถดถอยอย่างรวดเร็ว อันหมายความว่า ยูเครนกำลังพ่ายแพ้ต่อสงครามนายทักเกอร์ คาร์ลสัน พูดอย่างตรงไปตรงมานายทักเกอร์ คาร์ลสัน กล่าวต่อว่า สิ่งที่น่าตกใจไปกว่านี้คือพฤติกรรมอันน่ารังเกียจของสื่ออเมริกาทั้งหลาย ที่มีสิทธิและฐานันดรพิเศษในการรับการปกป้องจากรัฐธรรมนูญสหรัฐฯ ในการเผยแพร่ความจริง แต่กลับกลายเป็นว่าจากกรณีนี้ สื่ออเมริกากำลังรับงานของรัฐบาลอเมริกามา ช่วยรัฐบาลโกหก ออกมาไชโยโห่ร้องกับการจับกุมนายแจ๊ก เทเซรา ที่เอาข้อมูลข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสงครามยูเครนมาเปิดเผยทั้งนี้ วอลล์สตรีทเจอร์นัล เปิดเผยรายงานด้วยว่า ข้อมูลจากคนใกล้ชิดยืนยันว่า แจ๊ก เทเซรา ไม่ใช่สายลับรัสเซีย หรือไม่ได้มีแนวความคิดที่โปรรัสเซียแต่อย่างใดประเด็นที่ทุกคนต้องโฟกัสในเรื่องนี้ ซึ่งก็เหมือนกรณีการเปิดโปงของนายซีมัวร์ เฮิร์ช นักข่าวอาวุโสวัย 85 ปี ระดับเจ้าของพูลิตเซอร์ไพรส์ ซึ่งเป็นตำนานในเรื่องของการทำข่าวเจาะ กรณีที่สหรัฐฯ ใช้หน่วยสืบราชการลับจับมือกับหลายชาติกลุ่มสแกนดิเนเวีย ระเบิดท่อก๊าซนอร์ดสตรีม 1 และ 2 เพื่อมิให้เยอรมนีและชาติยุโรปอื่นๆ สามารถจะซื้อก๊าซจากรัสเซียมาใช้ได้ต่อไปอีก การกระทำดังกล่าวของ CIA และรัฐบาลสหรัฐฯ นั้น จริงๆ แล้วถือว่าเป็นการก่อการร้าย และก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศแม้จะเป็นข่าวเจาะ เป็นข้อมูลที่นำเสนอโดยนายซีมัวร์ เฮิร์ช นักข่าวเจาะระดับปรมาจารย์ของอเมริกาเอง แต่สื่ออเมริกาไม่ยอมพูดถึงเรื่องนี้เลยแม้แต่นิดเดียวสหรัฐอเมริกานั้นไว้ใจไม่ได้ เอกอัครราชทูตอเมริกา หรืออุปทูต ซึ่งจริงๆ แล้วอีกสถานภาพหนึ่งคือเป็นหัวหน้า CIA ประจำประเทศนั้น ประมุข ประธานาธิบดี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี บุคคลสำคัญในประเทศต่างๆ ล้วนแล้วแต่ถูกสหรัฐฯ สอดแนม แอบดักฟังโทรศัพท์ด้วยกันทั้งสิ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติพันธมิตรทั้งหลาย แม้กระทั่งนางอังเกลา แมร์เคิล อดีตผู้นำหญิงเหล็กของเยอรมนี ก็ยังเคยถูกสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติอเมริกา (NSA) สอดแนม ดักฟังโทรศัพท์ เป็นเวลาสิบกว่าปีจากเหตุการณ์เอกสารลับสุดยอดของเพนตากอนหลุดครั้งนี้ ได้พิสูจน์ให้เห็นชัดถึงข้อเท็จจริงดังกล่าวส่วนนักการทูตหลายประเทศเปิดเผยกับ CNN ว่า รู้สึกตกใจและหงุดหงิดที่ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ เขาพูดว่า “เราคาดการณ์ว่าสหรัฐฯ จะแบ่งปันการประเมินความเสียหายแก่เราในไม่กี่วันข้างหน้า แต่เราไม่สามารถจะรอการประเมินของพวกเขาได้ ตอนนี้เรากำลังดำเนินการประเมินความเสียหายของเราเอง” นี่คือคำพูดของเจ้าหน้าที่จากประเทศที่เป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงแบ่งปันข่าวกรองของกลุ่ม FIVE EYES ซึ่งประกอบด้วย อเมริกา ออสเตรเลีย แคนาดา นิวซีแลนด์ และ อังกฤษกรณีเอกสารข้อมูลลับสุดยอดเกี่ยวกับสงครามยูเครนที่หลุดออกมาจากเพนตากอน กระทรวงกลาโหมอเมริกานี้ ยังมีคำถามที่น่าสนใจอีกคำถามหนึ่ง ซึ่งอาจจะมองว่ามเป็นทฤษฎีสมคบคิด หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า Conspiracy Theory ก็ได้เพราะเวลานี้ได้เริ่มมีการพูดกันถึงในสื่อกระแสรองของอเมริกากันแล้วว่า พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่า พลกำลังสำรอง หรือ National Guard หรือพูดตรงๆ ก็คือหน่วยรักษาดินแดน หรือ รด. ของเรา อายุแค่ 21 ปี เขาได้เอกสารลับสุดยอดนี้มาได้อย่างไร ? อายุแค่ 21 ปีมีความเป็นไปได้ว่าเป็นคนในกองทัพสหรัฐฯ ไม่พอใจมากที่อเมริกาถลำลึกลงไปในสงครามยูเครน ก็เลยวางยารัฐบาลนายโจ ไบเดน แอนโทนี บลิงเคน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ พล.อ.ลอยด์ ออสติน รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐฯวางยาเลย เพราะรู้สึกว่าอเมริกากำลังเพลี่ยงพล้ำและถลำลึกลงไปเรื่อย ลึกลงไปเรื่อย จึงใช้นายเทเซรา ทหารอากาศรักษาดินแดน รด. อายุ 21 ปี เป็นจุดที่จะปล่อยข้อมูลไป หรือการปล่อยข้อมูลข้อเท็จจริงเหล่านี้อาจจะเป็นการปูทางให้คนอเมริกันเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับการประกาศถอนตัวของอเมริกาจากสงครามในยูเครน ซึ่งสุดท้ายแล้วยูเครนไม่มีวันชนะรัสเซียได้อย่างแน่นอน“ที่ผ่านมานั้น ถ้าท่านผู้ชมดูรายการผมมาตลอด ผมจะเตือนแล้วเตือนอีก พูดแล้วพูดอีก โดยเฉพาะสื่อไทยเกือบทั้งหมดที่สักแต่จะแปลข่าวต่างประเทศ อ่านข่าวภาษาอังกฤษมาแล้วก็แปลเป็นไทย ไม่ได้มีการผ่านเซลล์สมอง หรือรับข้อมูลด้านอื่น คัดกรอง ขบคิด ใช้เหตุใช้ผลวิเคราะห์ แยกแยะข้อมูลข้อเท็จจริงเลยว่าสิ่งที่รัฐบาลอเมริกา หรืออียู และสื่อตะวันตกเผยแพร่ออกมานั้นเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องโกหก” นายสนธิ กล่าวนายสนธิ ได้ยกตัวอย่างของสื่อไทยที่ตกเป็นเครื่องมือของสำนักข่าวต่างประเทศทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็น CNN, CNBC, รอยเตอร์, AP, AFP, BBC, บลูมเบิร์ก หรือแม้กระทั่งหนังสือพิมพ์อย่างเช่นวอชิงตันโพสต์ หรือนิวยอร์กไทมส์ วอลล์สตรีทเจอร์นัลตัวอย่าง คนที่เชียร์อเมริกาเต็มๆ สุดๆ และเกลียดรัสเซียเป็นขี้เลยก็คือ Voice TV รายการ Wake Up Thailand ทางช่อง Voice TV ออกอากาศวันที่ 2 มีนาคม 2565 เขาระบุว่า "รัสเซียแพ้สงครามชัวร์!"ส่วนสื่อ Workpoint Today ซึ่งสัมภาษณ์ พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก อดีตปลัดกระทรวงกลาโหม ซึ่งอาจจะเห็นว่าเป็นถึงปลัดกระทรวงกลาโหม น่าจะรู้เรื่องทหารดี แต่หารู้ไม่ว่า พล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก นั้นก็ใช้คอนเซปต์ของการอ่านข่าวต่างประเทศเช่นกันนายสนธิ กล่าวนายสนธิ กล่าวต่อว่า แม้กระทั่งชาญวิทย์ เกษตรศิริ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ออกมาว่า รัสเซียประเมินยูเครนต่ำไป เหมือนที่อเมริกาแพ้สงครามเวียดนามในช่วงทศวรรษที่ 1970นายสนธิ กล่าวอีกคนหนึ่งคืออดีตทูต ชื่อ นายรัศม์ ชาลีจันทร์ อดีตเอกอัครราชทูตไทย ที่มีเพจของท่านชื่อว่า ทูตนอกแถว ออกมาให้สัมภาษณ์ ดำน้ำเชียร์ฝรั่งแบบไม่ลืมหูลืมตา บอกว่ารัสเซียแพ้แล้ว เหลือแต่อาวุธนิวเคลียร์เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผ่านมา นายรัศม์ ชาลีจันทร์ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กตัวเองว่า "มาบัดนี้รัสเซียพ่ายยับทุกสนาม" และบอกว่า สำหรับคนที่ติดตามด้านการต่างประเทศ เมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ที่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าดุลย์ความมั่นคงทั้งในยุโรปและของโลกเลยทีเดียว และนับเป็นความพ่ายแพ้อย่างย่อยยับของรัสเซีย ทั้งในแง่ทางการทูตและยุทธศาสตร์ความมั่นคง ซึ่งก็คือการที่ฟินแลนด์ได้เข้าเป็นสมาชิกล่าสุดขององค์การนาโต้ ในลำดับที่ 31นายสนธิ กล่าวนอกจากนี้ ยังมี PPTV ข่าว Mission News นายแจ๊ค ถิราติ "รัสเซียอาจแพ้สงครามในยูเครนแล้วก็เป็นได้ ?"ข่าว PPTV "รัสเซียอาจแพ้สงคราม"ข่าวไทยพีบีเอส "อดีตนักการทูตอังกฤษเชื่อรัสเซียแพ้สงครามในยูเครน"ข่าวแปลจากเว็บไซต์ The Matter "ปูตินแพ้สงครามนี้ไปแล้ว" สรุปข้อเขียนของ Yuval Noah Harari ว่าด้วยสงครามรัสเซีย-ยูเครนแต่สุดท้ายความลับไม่มีในโลก ความจริงมีเพียงหนึ่งเดียว เมื่อมีเอกสารลับสุดยอดรั่วไหลออกมาสู่สายตาชาวโลก ชี้ให้เห็นว่ากระบวนการของรัฐบาล ข้าราชการ นักวิชาการไทย ฝ่ายความมั่นคง สื่อมวลชนคนไหนที่ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพบ้าง คนไหนที่ตกเป็นเครื่องมือในการเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อ Propaganda ของอเมริกาและชาติตะวันตกในการทำสงครามข่าวสาร เผยแพร่คำโกหก ก่อสงคราม ทำลายความมั่นคงไปทั่วโลกนายสนธิกล่าว