ททท. เปิดตัวโครงการ “วิจิตร 5 ภาค” ชวนชมงาน แสง สี เสียง ตระการตา 5 ภูมิภาค หวังกระตุ้นการท่องเที่ยว สร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน

บ่ายวันนี้ (19 เมษายน 2566) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ “วิจิตร 5 ภาค” เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน ผ่านการจัดกิจกรรม Event Marketing ที่อยู่ในกระแสนิยมและเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศให้มากยิ่งขึ้นโดยได้รับเกียรติจาก นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นางฐนิวรรณ กุลมงคล กรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายสมชาย ชมภูน้อย ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, ภัทรอนงค์ ณ เชียงใหม่ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, สรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายอัครวิชย์ เทพาสิต ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายกิตติพงษ์ ประพัฒน์ทอง ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคกลาง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, นายกันตพงษ์ ธนเนืองโรจน์ นายกสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวไทย และแวน - ชนินทร จิตปรีดา บล็อกเกอร์นักแสดงชื่อดังด้านนางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศ ททท. เปิดเผยถึงโครงการ “วิจิตร 5 ภาค”เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทย ในการสร้างประสบการณ์อันทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืน ผ่านการจัดกิจกรรม Event Marketing ที่อยู่ในกระแสนิยมและเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศโดยนักท่องเที่ยวยังคงนิยมขับรถท่องเที่ยว และเดินทางท่องเที่ยวภายในภูมิภาคเป็นหลัก ก่อนเดินทางจะหาข้อมูลเกี่ยวกับเส้นทางเดินทาง แหล่งท่องเที่ยว และที่พัก ซึ่งเมื่อถึงจุดหมายปลายทางแล้วสิ่งที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจมากที่สุดคือ ร้านอาหาร, เครื่องดื่ม และกิจกรรมในแหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เพื่อเป็นการเร่งส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ผ่านการจัดกิจกรรม Event Marketing ที่อยู่ในกระแสนิยมและสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดการเดินทางท่องเที่ยวและพักค้างคืนเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวไทยในการสร้างประสบการณ์ทรงคุณค่าและมุ่งสู่ความยั่งยืนพื่อนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวทั้ง 5 ภูมิภาค ผ่านการเล่าเรื่องด้วยการใช้เทคนิคของแสง สี เสียง ซึ่งกิจกรรม “วิจิตร 5 ภาค” ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่สามารถส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยว เป็นการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ อย่างครอบคลุมในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ การเดินทางที่เพิ่มมากขึ้น และครอบคลุมในทุกพื้นที่ท่องเที่ยวจะช่วยกระจายรายได้ให้กับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้ง 5 ภูมิภาคทั้งนี้กำหนดการจัดงาน “วิจิตร 5 ภาค” จะมีการจัดในสถานที่ท่องเที่ยวใน 5 ภูมิภาค ดังนี้ ภาคกลาง : พบกับการแสดง แสง สี เสียง ภายใต้แนวคิด “มู Light Experiences วิจิตรการมู (เตลู)” การแสดง แสง สี เสียง สุดวิจิตร ที่สะท้อน 3 ความเชื่อของคนไทยผ่านแสงจันทร์และการอาบแสงจันทร์ เพื่อส่งมอบพลังบวกและความเป็นสิริมงคล โดยจะจัดขึ้นใน 3 พื้นที่ได้แก่ ICONSIAM จัดการแสดง Contemporary Dance หน้าม่านน้ำ ด้วยเทคนิค Multimedia Water Features + Lighting ซึ่งจัดแสดง 5 วันตลอดการจัดงาน (29-30 เมษายนและ 4,6,7 พฤษภาคม 2566) พร้อมกิจกรรมแชะ & แชร์ เพื่อลุ้นรับ E-voucher มูลค่ารวมกว่า 500,000 บาท และยังได้รับสิทธิ์ลุ้นรับสติกเกอร์ยันต์มหามงคลต่อมาพื้นที่ที่ 2 อาคารไปรษณีย์กลาง จัดแสดงการแสดง Mapping ไพ่ยิปซี 12 ราศีสุดยิ่งใหญ่บนอาคารไปรษณีย์กลาง ด้วยเทคนิค Mapping & Lighting พร้อมกิจกรรมสแกนเล่นเกม และกิจกรรมดูดวงจากนักพยากรณ์หลากหลายศาสตร์ สุดพิเศษใน วันที่ 30 เมษายน 2566 เชิญอาจารย์แห้วทำพิธีลงนะหน้าทอง ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถร่วมพิธีได้ตั้งแต่เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป พร้อมลุ้นรับสติกเกอร์ยันต์มหามงคลและพื้นที่ที่ 3 สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) พบกับการถ่ายทอดเรื่องราวของดวงดาว 12 นักษัตรผ่าน โคมไฟบอลลูนรอบสวนสาธารณะและการตกแต่งแสงสีบนต้นไม้และพื้นหญ้า ด้วยเทคนิค Lighting Installation 3D ภายในงานยังมีกิจกรรม Walk Rally 12 นักษัตร ให้นักท่องเที่ยวได้ลุ้นรับรางวัลเหรียญมงคล 12 นักษัตร สุดพิเศษกับกิจกรรม Fan Meeting กับสองหนุ่ม ‘ฟอส-บุ๊ค’ ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2566 เวลา 18:00 – 19:00 น.สามารถเที่ยวชมและร่วมกิจกรรมทั้ง 3 พื้นที่ได้ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน – 7 พฤษภาคม พ.ศ.2566พบกับการแสดง แสง สี เสียง ภายใต้แนวคิด “วิจิตร 5 ภาค @นครศรีธรรมราช ศิลป์ศรัทธา มาหานครฯ สร้างสีสันบรรยากาศให้สถานที่ท่องเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับสถานประกอบการในพื้นที่จัดงาน เชิญชวนเที่ยวแดนใต้ สัมผัสกิจกรรมการแสดงแสง สี เสียง ด้วยเทคนิค Mapping 3D, Light up, Light Installation, City Tour และ Story Telling พร้อมกิจกรรมมากมายภายในงาน สามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566พบกับการแสดง แสง สี เสียง ภายใต้แนวคิด “วิจิตร@เชียงราย หลงแสงเวียง ที่ เจียงฮาย Chiang Rai : Wiang of Light” สร้างสีสันบรรยากาศให้สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงราย เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งอารยธรรมเมืองล้านนา ผ่านการแสดง แสง สี เสียง เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้กับสถานประกอบการในพื้นที่จัดงาน เชิญชวนไปแอ่วเมืองเหนือ ไปสัมผัสบรรยากาศอันอบอุ่นผ่านการจัดกิจกรรมการแสดง แสง สี ด้วยเทคนิค Mapping 3D, Light up, Light Installation และ Projection 3D สามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 20 – 28 พฤษภาคม พ.ศ.2566พบกับการแสดง แสง สี เสียง ภายใต้แนวคิด “วิจิตร@ระยอง เมื่อสุริยาลับขอบฟ้า การผจญภัยตามหา ขุมทรัพย์แห่งความอุดมสมบูรณ์ ของภาคตะวันออก จึงเริ่มขึ้น..” สร้างสีสันบรรยากาศให้กับสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง ให้สวยงามและให้เป็นที่ประจักษ์สู่สายตานักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นท่องเที่ยว เชิญชวนเที่ยวงาน สัมผัสบรรยากาศการแสดงแสง สี เสียง ด้วยการประดับตกแต่งไฟ ด้วยเทคนิค Projection Mapping เกาะกลางน้ำ, โลกแสงสีสันใต้น้ำของแมงกะพรุน, การแสดงโชว์ Lighting ณ สะพานแห่งวิถีวิจิตร, กิจกรรมแสดงพลุ ดอกไม้ไฟ เป็นต้น บนพื้นที่กว่า 2 ตารางกิโลเมตร เสมือนได้อยู่ท่ามกลางดินแดนเหนือจินตนาการ และพบกับการแสดงดนตรีจากศิลปินชั้นนำ รวมถึงการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการร้านค้าในชุมชนท้องถิ่นออกร้านขายของ สามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ เจดีย์กลางน้ำป่าชายเลน จังหวัดระยองพบกับการจัดงานแสดงแสง สี เสียง ใน Concept “วิจิตรนครพนม นครแห่งความสุขริมฝั่งโขง” สร้างสีสันบรรยากาศให้จังหวัดนครพนมและริมฝั่งโขง เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวและสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในพื้นที่ เชิญชวนสัมผัสกิจกรรมยิ่งใหญ่อลังการ กับงานการแสดงแสงสี ผ่านเทคนิค Mapping และการ Light up พร้อมกิจกรรมให้ร่วมสนุกมากมาย สามารถเที่ยวชมงานได้ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน พ.ศ.2566