2 ดีไซเนอร์ตัวท๊อป AIR VAIR แอ เบญญาภา ศิริโสภณ เซเลบริตี้ อินทีเรีย ดีไซเนอร์ X แพร วทานิกา แฟชั่นดีไซเนอร์ ร่วมรังสรรค์ ICONIC ITEM สูบฉีดวงการบิวตี้

เมื่อไม่นานมานี้ แบรนด์ VATANIKA BEAUTY ได้เปิดตัว POP-UP STORE ครั้งแรกในไทย บนพื้นที่ห้างเซ็นทรัลเวิลด์ และเซ็นทรัลลาดพร้าว ผ่านการดีไซน์โดย AIR VAIR แอ เบญญาภา ศิริโสภณ เซเลบริตี้ อินทีเรีย ดีไซเนอร์ ผู้อยู่เบื้องหลังการสร้าง ICONIC ITEM ครีเอทจากตัวตนของ แพร วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา จนกลายเป็นผลงานที่เขย่าวงการบิวตี้ สร้างความโดดเด่นแบบเหนือระดับ พร้อมสะกดทุกสายตาAIR VAIR แอ เบญญาภา ศิริโสภณ เซเลบริตี้ อินทีเรีย ดีไซเนอร์ เล่าให้ฟังถึงการที่ได้ออกแบบPOP-UP STORE ให้แบรนด์ VATANIKA BEAUTY “การได้ทำงานกับคุณแพรในหลาย ๆ งาน ทำให้ยิ่งรักในความเป็นตัวของคุณแพร ความทุ่มเทกับทุกอย่าง ถือได้ว่าตัวคุณแพรเองก็เหมือนเป็น FASHION ICONIC ของประเทศเลยก็ว่าได้ แอเลยไม่ได้อยากออกแบบเพียงแค่ที่วางผลิตภัณฑ์ให้กับคุณแพรเท่านั้น แต่แอตั้งใจที่จะออกแบบ ICONIC ITEM ที่มาจากตัวตนของคุณแพรโดยเฉพาะ ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ และจะมีแค่เพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นเอกลักษณ์ของงานออกแบบชิ้นนี้ ถูกถ่ายทอดผ่านโทนสีแดงที่เป็น BRAND IDENTITY ของ VATANIKA BEAUTY พร้อมฉีกทุกกฏเกณฑ์ในการออกแบบ ด้วยการสร้างสรรค์รูปทรงเหลี่ยมมุมที่มีความโฉบเฉี่ยว เปรี้ยวเท่ แต่มีเสน่ห์และสวยตามแบบฉบับของผู้หญิงที่มีความมั่นใจ น่าค้นหา นำมาผสมผสานกับวัสดุ สแตนเลส สตีล สีทอง ที่มีความหรูหรา เพิ่มความเงางาม สร้างความสวยในทุกมุมมอง”แพร วทานิกา ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา เผยถึงความร่วมมือกันในครั้งนี้ว่า “รู้จักคุณแอจากที่ได้มีโอกาสร่วมงานออกแบบให้กับ เอสบี ดีไซน์สแควร์ แพรคิดว่าคุณแอเป็นหนึ่งใน อินทีเรีย ดีไซเนอร์ ที่มีความสามารถ POP-UP STORE ที่คุณแอดีไซน์ให้แพร สามารถที่จะนำเสนอสินค้าของแพรได้ดี ซึ่งอันนี้แพรชอบมาก พอเราไปเห็นร้านจริง เรารู้สึกได้เลยว่างานดีไซน์ร้านนี้จะทำให้ลูกค้าเข้าถึงแบรนด์เราได้มากขึ้น”นอกจากผลงานที่ได้รับความไว้วางใจและเชื่อมั่นในฝีมือจาก แพร วทานิกา แล้ว ยังมีเซเลบริตี้อีกหลายคนที่ให้โอกาส AIR VAIR ได้ร่วมสร้างภาพจำผ่านไลเซนส์งานออกแบบสไตล์ อัลตร้าลักซ์ชัวรี (Ultra- Luxury) ที่ถือว่าเป็น ICONIC ของ AIR VAIR ที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ บนพื้นที่ปาร์ตี้สระว่ายน้ำของ อั้ม-พัชราภา ไชยเชื้อ นักแสดงชื่อดัง หรือเรสซิเดนส์สุดหรูของ คิม-เอกภัทร พรประภา และ เนย-ศุภวดี ศรีบุญรัตนชัย เซเลบริตี้ของเมืองไทย อีกทั้งยังได้รับการยอมรับให้ออกแบบโปรเจกต์ระดับ 1,000 ล้าน จากบริษัทอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ชั้นนำ และในทุกผลงานยังสามารถตอกย้ำคำนิยามของแบรนด์ VAIR ที่ว่า ‘The sense of Uniqueness’ ได้อย่างชัดเจนเฉกเช่นเดิมติดตามผลงานเพิ่มเติมได้ที่ https://www.instagram.com/air.vair/รับชม THE ICONIC ITEM (VATANIKA BEAUTY POP-UP STORE) ได้ในรายการ THIS IS ME VATANIKA Season 3 Episode 8 – SEASON FINALEhttps://www.youtube.com/watch?v=myb79YAwYK0&list=PLuKfe3QxH1essHEXZ6OadxIzhaQm7XeF6&index=8