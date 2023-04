หนุ่มกู้ภัยเล่าวินาทีช่วยเหลือทหารผ่านศึก อาการ PTSD หลังเห็นปืนฉีดน้ำกระตุ้นเรื่องเลวร้าย

เมื่อวันที่ 14 เม.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Nicola Vincenzo Biccai" เจ้าหน้าที่กู้ภัย ได้ออกมาโพสต์ข้อความ แชร์ประสบการณ์การช่วยเหลือผู้ป่วยจากอาการ " PTSD (Post-Traumatic stress disorder) หรือ ความผิดปกติที่เกิดหลังความเครียดที่สะเทือนใจ หรือหลังการเจอเหตุการที่เลวร้าย" โดยผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า"ได้รับแจ้งว่า มีคนเป็นลมบริเวณซอย บางลา ผมและพี่ๆเลยวิ่งไปตรวจสอบ สิ่งที่เจอคือ ชายชาวต่างชาติ มีอาการหายใจเร็ว ตัวร้อน ระหว่างที่ผมเดินเข้าไป เขาก็ยื่นบัตรให้ผม บัตรใบนั้นก็คือ บัตรประจำตัวทหารผ่านศึก-ของทหาร USผมเลยถามเค้าไปว่า Are you having a panic attack (คุณกำลังแพนิคอยู่ใช่มั้ย)ผู้ป่วยตอบกลับมาว่า Yes…..Helpผมเลยพยุงเค้าออกมาจากบริเวณคนพลุกพล่าน แล้วนำขึ้นรถทันที…ผมถามเขาว่า เกิดอะไรขึ้น…เขาก็ทำท่าปืน ยิงไปรอบๆผมเลยถามกลับไปว่า Water gun? (ปื่นฉีดน้ำ) ผู้ป่วยก็ พยักหน้าผมเลยตัดสินใจให้รถ 01 ขับออกไปจากบริเวณนั่น และนำส่งรพ.ระหว่างนั่นผมก็ได้รู้แล้วว่าตัว Stimulate อาการ คือ การที่เห็นคนใช้ปืนฉีดน้ำฉีดกัน ใช่ครับปืนฉีดน้ำที่เราเล่นฉีดกันนี่แหละ….มันไปกระตุ้นภาพจำของสงครามที่เขาเคยผ่านมา และได้เห็นคนล้มตายต่อหน้าจำนวนมาก…..ผ่านไป 10 นาทีผมเลยตามเข้าไปดูอาการ สิ่งที่เห็นคือ ผู้ป่วยนั่งอยู่หน้า ER ล้อมไปด้วยพี่ๆตำรวจ และอยู่ในอาการกระวนกระวาย พี่ๆกู้ภัยและพี่พยาบาลแจ้งว่าเขาเกิดอาการอาละวาด และอยากที่จะจบชีวิตตัวเอง….ผมเลยเข้าไปนั่งคุกเข่าลงไปอยู่ระดับเดียวกับเค้า แล้วถามว่า คุณจำผมได้มั้ย……ผู้ป่วยพยักหน้า แล้วบอกว่าไม่มีใครฟังเขาเลย ซึ่งตรงนี้ ผมก็เข้าใจด้วยความที่มี ความสับสนด้านภาษาหรือ language barrier บวกกับบ้านเรา ไม่ค่อยได้เจอเคส PTSD ในชาวต่างชาติที่เป็น ทหารผ่านศึกมาเลยแต่ผมได้เคยมีโอกาสอ่านและดู สารคดีในเรื่องนี้ และมาเจอกับเคสจริงๆ เลยคลิกเข้ากับขอมูลที่มี ผมเลยทำการเกลี้ยกล่อมจนผู้ป่วยยอม รับการรักษา โดน แวเลี่ยมไป 1ปัก + Muscle relaxation อีก 1 ปัก และนั่งคุยกับผู้ป่วยจนเขาหลับไป (กว่าจะหลับนานมากกกก)ทาง United States Department of Veterans Affairs ได้ลงข้อมูลว่า ทหารผ่านศึกในอเมริกาเสียชีวิตจากการฆ่าตัวตายโดยเฉลี่ย 20 คนต่อวัน ใช่ครับ ต่อวัน มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้า…และเป็นเคสที่รู้สึกว่าหลายๆคนยังไม่เคยพบเห็นเลยอยากจะเอามาแชร์ให้ได้อ่านกัน ถ้าเจอพยายามใจเย็นๆนะ ผมอาจจะเขียนดูงงๆหน่อยต้องขออภัยด้วยนะครับบ"