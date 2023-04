ไทยพีบีเอส จัดงานสงกรานต์ 2566 #ครอบครัวสุขสันต์วันสงกรานต์ สร้างสรรค์การมีส่วนร่วม ณ สวนสนุกแห่งการเรียนรู้ ไทยพีบีเอส

เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2566 ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว ไทยพีบีเอส เปิดพื้นที่สวนสนุกแห่งการเรียนรู้จัดงานสงกรานต์ รับปีใหม่ไทยภายใต้ชื่องาน “ครอบครัวสุขสันต์ วันสงกรานต์” โดยบรรยากาศภายในงานคึกคักไปด้วยเด็ก ๆ และครอบครัวที่เข้าร่วมสนุกภายในงานกับกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ ซุ้มเกมงานวัด การละเล่นพื้นบ้าน และซุ้มอาหารไทย ๆ เมนูหากินยาก พร้อมกิจกรรมสร้างสรรค์กับเวิร์คชอปแบบที่ช่วยสร้างทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการของเด็กและเติมเต็มความสัมพันธ์ในครอบครัว พร้อมรับของที่ระลึกมากมายรศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะ หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อเปิดพื้นที่การมีส่วนร่วม ให้ประชาชนทุกกลุ่มได้เรียนรู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ในช่วงเทศกาลสำคัญอย่างวันสงกรานต์ อีกทั้งยังส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้แน่นแฟ้นในสังคมไทย ตามบทบาทสื่อสาธารณะของไทยีบีเอสนอกกจากกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวแล้ว ศูนย์สื่อสาธารณะเพื่อเด็กและครอบครัว ไทยพีบีเอสเล็งเห็นความสำคัญของการเลี้ยงลูกในสังคมยุคปกติใหม่ (New Normal) จัดงานเสวนา Talk About Kids เรื่อง “EF คืออะไร ทำไมต้องเลี้ยงลูกให้มี EF” หรือ Executive Functions (EF) ที่เป็นกระบวนการทางความคิดของเด็ก ที่เกี่ยวของกับความรู้สึก การยั้งใจคิดไตร่ตรอง การควบคุมอารมณ์และการวางแผนตั้งเป้าหมาย ซึ่งนับว่าเป็นทักษะสำคัญในยุคปกติใหม่ (New Normal) ที่สำคัญไม่แพ้ IQ และ EQ เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ปกครอง “เข้าใจลูก…ด้วยใจเรา” ด้วยวิธีคิดและสร้างความเข้าใจเพื่อเพิ่มปริมาณความสุขให้เกิดขึ้นในครอบครัว โดยมีคุณณัฏฐภรณ์ ขุนไชย นักจิตวิทยาพัฒนาการเด็ก ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัย คณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พญ. ธิดานวล กองหล้า ชื่นศรี กุมารแพทย์พัฒนาการและพฤติกรรม รพ.หนองคาย เจ้าของเพจหมอชินตา พาเลี้ยงลูก และแม่ฟ่อน ญาดา วัฒนสิน คุณแม่ลูก 2 เจ้าจองเพจโตไปด้วยกัน Family journey ร่วมเป็นวิทยากรทั้งนี้ ภายในงานนอกจากมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ร่วมสนุกแล้ว รายได้จากการขายบัตรกิจกรรมทั้งหมดร่วมบริจาคให้แก่ เทใจดอทคอม หรือ Taejai.com สมทบทุนโครงการห้องสันทนาการเด็ก โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา สภากาชาดไทย โดยไทยพีบีเอสเล็งเห็นความสำคัญของเด็กและเยาวชนที่ไม่สามารถเข้าถึงโอกาสได้อย่างเพียงพอและเพื่อการมีส่วนร่วมที่ยั่งยืนสำหรับทุกคนในสังคมปิดท้ายด้วยกิจกรรมสุดพิเศษ การประกวดครอบครัวเทพีสงกรานต์, การแสดงนาฏยลีลากิมิทาเทวีร่วมสมัยจากสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี และการแสดงจากพิธีกรรายการต่าง ๆ ของไทยพีบีเอส อาทิ รายการคิดคลับส์, รายการจากช่อง ALTV (เพื่อนใหม่จากป่าลึก, เปเป้เป็ดน้อย, Dino-Alpha), การแสดงจากรายการ ขบวนการ FUN น้ำนม และการแสดงจากบ้านตุ๊กกะตุ่น หุ้นกระบอกไทย