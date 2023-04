หลายสถานทูตอวยพรคนไทย ส่งความสุขปีใหม่ไทย เทศกาลสงกรานต์ปี 66

วันนี้ (12 เม.ย.) เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ สถานเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ จัดทำวีดีโอคลิปอวยพรคนไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เป็นจำนวนมากเฟซบุ๊ก UK in Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย โพสต์วีดีโอคลิปชื่อว่า "สงกรานต์ของผม 2023" ที่นายมาร์ค กูดดิ้ง เอกอัครราชทูตอังกฤษประจำประเทศไทย กล่าวถึงคำแนะนำในการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ เริ่มจากเคลียร์งานให้เสร็จก่อน พักผ่อน ก่อเจดีย์ทราย ขนทรายเข้าวัด ใช้เวลาร่วมกับเพื่อนๆ รดน้ำดำหัว เล่นน้ำ พร้อมอวยพรให้ทุกคนมีความสุข สุขภาพดีและปลอดภัยชมคลิป https://www.facebook.com/ukinthailand/videos/169801772656630 เฟซบุ๊ก Australian Embassy, Thailand ของสถานทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย โพสต์วีดีโอคลิปที่ชาวสถานทูตมาเต้นเพลง "รำวงเริงสงกรานต์" พร้อมกับคำอวยพรจาก ดร.แอนเจลา แมคโดนัลด์ เอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ขอส่งความปรารถนาดีและความห่วงใย ขอให้ทุกวันเป็นวันที่สดใส ให้มีแต่ความสุขและมีสุขภาพแข็งแรง เนื่องในวันสงกรานต์ไปจนตลอดทั้งปีชมคลิป https://www.facebook.com/watch/?v=184075627762789 เฟซบุ๊ก Chinese Embassy Bangkok สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย โพสต์วีดีโอคลิปที่นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย พร้อมด้วยนักการทูตจากสถานทูตจีนประจำประเทศไทย ร่วมกันแต่งชุดไทยรำวงเริงสงกรานต์ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้คนไทยชมคลิป https://www.facebook.com/ChineseEmbassyinBangkok/videos/222696823722300 เฟซบุ๊ก Embassy of the Republic of Korea in Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย โพสต์วีดีโอคลิปที่นายมุน ซึง-ฮยอน เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย สรงน้ำพระและอวยพร สงกรานต์เป็นเทศกาลที่ทุกคนจะได้สนุกสนานไปด้วยกัน พร้อมรำวงเริงสงกรานต์ร่วมกับชาวสถานทูตเกาหลี และศูนย์วัฒนธรรมเกาหลีชมคลิป https://www.facebook.com/KoreanEmbassyThailand/videos/743790100722368 เฟซบุ๊ก Singapore Embassy in Bangkok ของเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย โพสต์วีดีโอคลิปที่นายอเล็กซ์ ที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองฯ ถือกระเป๋าที่เขียนคำว่า Songkran Kit ประกอบด้วยเสื้อกันฝนและร่ม ออกจากบ้านไปสถานทูต เพื่อให้มั่นใจว่าจะช่วยให้เขาไม่เปียกระหว่างเดินทางไปสถานทูต แต่สุดท้ายเจอเอกอัครราชทูตและเจ้าหน้าที่ที่เหลือรอฉลองสงกรานต์เสียอย่างนั้น ผลก็คือที่ปรึกษาฝ่ายการเมืองฯ เปียกไปตามระเบียบชมคลิป https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1629449270811099 เฟซบุ๊ก Embassy of Luxembourg in Thailand ของสถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย โพสต์วีดีโอคลิปเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กอวยพรวันสงกรานต์ ระบุว่า สุขสันต์วันสงกรานต์ถึงเพื่อนชาวไทย และเพื่อนร่วมงานของพวกเราทุกๆ คน ร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ ไปกับเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์กและทีม และขอให้ทุกคนมีปีใหม่ที่เต็มไปด้วยสันติภาพ มนุษยธรรม และความยั่งยืนชมคลิป https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=1836083316766203 เฟซบุ๊ก Embassy of the Czech Republic in Bangkok ของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็กประจำประเทศไทย โพสต์วีดีโอคลิปส่งความสุขและฉลองปีใหม่ไทยร่วมกับพี่น้องชาวไทย 2566 กับนายปาเวล ปีเตล เอกอัคราชทูตเช็กประจำประเทศไทย ระบุว่า ภูมิภาคและโลกของเรากำลังประสบปัญหาจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 และการเปลี่ยนแปลงทางสภาพอากาศ รวมไปถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครนสงกรานต์เป็นประเพณีที่งดงาม ซึ่งเป็นช่วงเวลาให้เราได้หยุดพักผ่อน สะท้อนจิตใจ ปฏิบัติต่อผู้คนด้วยความเมตตาและการตอบแทน สาธารณรัฐเช็กขอเป็นส่วนหนึ่งของเทศกาลนี้ รวมถึงเป็นหุ้นส่วนด้านการค้า การศึกษา การทหาร สาธารณสุข และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ในนามสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเช็ก ขออวยพรให้ประชาชนชาวไทยมีความสุขเนื่องในวันสงกรานต์ชมคลิป https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=607174314328916