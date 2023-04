"แองเจิ้ล CGM48" คว้าชัย "เป่า ยิ้ง ฉุบ BNK48" ครั้งที่ 2

หลังจากที่ว่างเว้นไปกว่า 3 ปี ในที่สุด งานเป่ายิ้งฉุยเพื่อหาสมาชิกติดซิงเกิลประจำอัลบั้มของวงไอดอลสาวบีเอ็นเคโฟร์ตี้เอจ (BNK48) ในงาน “BNK48 JANKEN TOURNAMENT 2023” ณ Union Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนียน มอลล์ เมื่อวันที่ 9 เม.ย.ที่ผ่านมา โดยที่ยังมี “กันต์ กันตถาวร” พิธีกรหนุ่มคนดัง มารับหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินบนเวทีเช่นเคย และในครั้งนี้ ก็มีอดีต 2 สมาชิกของวง อย่าง "น้ำหนึ่ง-มิลิน ดอกเทียน" และ "ปูเป้-จิรดาภา อินทจักร" มาร่วมสร้างสีสันในงานในฐานะผู้บรรยายการแข่งขันตลอดงานอีกด้วยซึ่งช่วงแรกสุดของงาน เป็นการเดินแบบแฟชั่นโชว์ชุดของสมาชิกในธีม “ก.ไก่” แล้วจึงเข้าสู่การแข่งขันรอบแรก ที่มีสมาชิกจากรุ่นที่ 1-4 และซีจีเอ็มโฟร์ตี้เอจ (CGM48) รุ่น 1-2 รวม 74 คน ร่วมแข่งขันทั้งหมด 42 คู่ 4 กลุ่ม ซึ่งผู้ชนะเลิศในการแข่งขันจะได้เป็นผู้นำเพลง (เซ็นเตอร์) ในซิงเกิ้ลอัลบั้มที่ 4 ของวงโดยไฮไลต์ในรอบคัดเลือกแรกสุด (10 คู่แรก) คู่ที่น่าสนใจ มีดังนี้ “แชมพู-กชพร ลีละทีป” สมาชิก CGM48 รุ่นที่ 1 เอาชนะ “โยเกิร์ต-นพรดา เลิศวิริยะพร” ส่วนอีกคู่เป็นการดวลกันระหว่าง 2 สมาชิก BNK48 รุ่นเล็ก อย่าง “โมเน่ต์-ภาริตา ริเริ่มกุล” ปะทะ “วาว่า-พิมพ์นเรศ ลำใย” และก็เป็น “โมเน่ต์” ที่เอาชนะไปได้ และ สองผู้เข้าแข่งขันจาก 2 วง ที่มีชื่อเอ็มนำหน้าหน้า อย่าง "เอมม่า-ศศิชา วงศ์วัฒนอนันต์" แห่งวง CGM48 กับ "เอ็มมี่-อรณิชชา พรหมสุภา" ของวง BNK48 ปรากฎว่า "เอมม่า" เป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้ในที่สุดมาถึงรอบแรก (64 คนสุดท้าย) ก็มีสมาชิกยอดนิยมของแต่ละวง กระเด็นตกรอบแรกไปก่อนอย่างพลิกความคาดหมายหลายคน อาทิเช่น "คนิ้ง-วิทิตา สระศรีสม" สมาชิก CGM48 ที่แพ้ให้กับ "แอล-สิริกร นิลกษาปน์" สมาชิกรุ่น 4 ของ BNK48 , "สิตา ธีรเดชสกุล" รุ่น 1 CGM48 ก็แพ้ให้กับ "วี-วีรยา จาง" รุ่น 2 ของ BNK48, "ออม-ปุณยวีร์ จึงเจริญ" กัปตันทีมของ CGM48 ก็พ่ายให้กับ "ปาเอญ่า-นิพพิชฌาน์ พิพิธเดชา" สมาชิกควบของทั้ง 2 ทีม ของบีเอ็นเคฯ BNK48 , "เฌอปราง อารีย์กุล" กัปตันและชิไฮนินของวง BNK48 ก็แพ้พลิกล็อกให้กับ "มายยู-กวิสรา สิงห์ปลอด" สมาชิกเพื่อนร่วมทีมบีทรี , "มามิ้งค์-มาณิฌา เอี่ยมดิลกวงศ์" ก็แพ้ให้กับน้องสาวสมาชิกร่วมวง CGM48 อย่าง "พิม-พรวารินทร์ วงศ์ตระกูลกิจ", "ฮูพ-ปาฏลี ประเสริฐธีระชัย" กัปตันทีมบีทรี ของ BNK48 ก็แพ้ให้กับ "ฟอนต์-ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา" สมาชิกร่วมวงจากทีมเอ็นไฟว์ และไฮไลท์ทั้งรอบนี้และของงาน คือ "เอิร์น-วชิราพร พัฒนพานิช" พี่รองของรุ่นสาม ก็แพ้ให้กับ "นิว-ชัญญาภัค นุ่มประสพ" น้องทีมเอ็นไฟว์ของ BNK48 ที่ต้องใช้การตัดสินถึง 4 รอบด้วยกัน กว่าจะหาผู้ชนะในคู่นี้ได้มาถึงรอบที่สอง (32 คนสุดท้าย) ซึ่งรอบนี้มีความหมายมากเพราะผู้ชนะในแต่ละคู่ ก็จะได้เป็น 16 สมาชิกในซิงเกิ้ลอัลบั้มนี้ไปโดยทันที ซึ่งบิ๊กแมตช์ในรอบนี้ “จีจี้-ณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุล” แชมป์เก่าหรือจังเก้นควีนจากครั้งก่อน พบกับ “ฟอร์จูน-ปัณฑิตา คูณทวี” กัปตันทีมซีแห่ง CGM48 และก็เป็น “จีจี้” ที่เอาชนะไปได้ อีกคู่ก็เป็นศึกดาวรุ่งของแต่ละวง ระหว่าง “แอล สิริกร” แห่ง BNK48 พบกับ “แชมพู กชพร” และก็เป็นฝ่ายหลัง ที่เป่าชนะเข้ารอบไปในรอบนี้ ขณะเดียวกัน ก็มีสมาชิกยอดนิยมที่ตกรอบไปหลายคนเช่นกัน อาทิ “ปาเอญ่า” ก็แพ้ให้กับ “เคียล่า ซื่อหยุน คู” สมาชิกวง CGM48 และ “พิม” แห่งวง CGM48 ก็แพ้ให้กับเพื่อนร่วมวงอย่าง “นีนี่-พิชญาภา สุปัญญา” ไปได้เข้าสู่รอบที่สาม (16 คนสุดท้าย) สมาชิกที่มีความยอดนิยม ยังคงพาเหรดเข้าสู่รอบต่อไปอย่างต่อเนื่อง อาทิ "วี วีรยา" ก็เอาชนะ "แชมพู-กชพร", “จีจี้ ณัฐกุล” สมาชิกรุ่นที่ 2 เอาชนะ “ยาหยี-ณัฏฐธิดา อาสนานิ” สมาชิกรุ่น 3 เพื่อนร่วมวง BNK48, "แองเจิ้ล-นภัสนันท์ ธรรมบัวชา" สมาชิก CGM48 ก็เอาชนะเพื่อนร่วมวง "มิลค์-ชยานันท์ เจ็ดพี่น้องร่วมใจ" และ "ฟ้อนต์ ณัฐทิชา" ก็เอาชนะรุ่นพี่ในวง อย่าง "มิโอริ โอคุโบะ" ในรอบนี้ไปได้เกมดำเนินมาถึงรอบ 8 คนสุดท้าย สองคู่ชิงชนะเลิศในครั้งก่อน ก็มาสิ้นสุดเส้นทางในรอบนี้ โดย "วี วีรยา" ถูก "ผักขม-สิริการย์ ชินวัชร์สุวรรณ" เฉือนเอาชนะไปได้ ขณะที่ “จีจี้ ณัฐกุล” ก็โดน "แพท- ภัทรา ธีระวาส" พลิกล็อคเอาชนะไป ส่วนอีก 2 คู่นั้น "แองเจิ้ล นภัสนันท์" ก็เอาชนะ "ไข่หวาน-มานิตา จันทร์ฉาย" ไปในศึกเพื่อนร่วมวง และคู่สุดท้าย “นานา-เพ็ญพิชญา บุญเสนอ” ก็เอาชนะ “ฟอนต์-ณัฐนิชา” เป็นคนสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบไปได้มาจนถึงรอบรองชนะเลิศ ที่กลายเป็นว่า หากใครชนะในแต่ละคู่ ก็จะถือว่าเป็นตัวแทนของวงเข้าชิงชนะเลิศต่อไป โดยคู่แรกกลายเป็นว่า “แพท ภัทรา” ก็สามารถพลิกล็อคเอาชนะ “ผักขม สิริการย์” ไปได้ก่อน ส่วนอีกคู่ของวงจากทางเหนือ “แองเจิ้ล นภัสนันท์” กับ “นานา เพ็ญพิชญา” และก็เป็น “แองเจิ้ล” ที่ปราบน้องสาวในวง เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ โดยเป็นศึกแห่งศักดิ์ศรีของตัวแทนจากทั้งสองวง ระหว่าง "แพท ภัทรา" สมาชิกรุ่นที่ 4 ของ CGM48กับ "แองเจิ้ล นภัสนันท์" ตัวแทนรุ่น 1 ของ CGM48 และก็เป็น "แองเจิ้ล นภัสนันท์" ที่พกความเฮงกว่า สามารถเฉือนชัยและได้เป็น “จังเก้น ควีน” คนที่สองของการแข่งขัน และกลายเป็นผู้ชนะเลิศคนแรกของวง CGM48 คว้าถ้วยรางวัลและตำแหน่งเซ็นเตอร์ของซิงเกิลอัลบั้มลำดับที่ 4 ของวง CGM48 ท่ามกลางความยินดีของทั้งคนดู และรวมไปถึง พ่อแม่ และ น้องชายที่ได้มาดูในการแข่งขันครั้งนี้ด้วยด้าน “แองเจิ้ล นภัสนันท์” กล่าวภายหลังงานว่า มีความรู้สึกตื่นเต้นมากๆ และเป็นครั้งที่สองของตัวเองที่ได้เข้าร่วม โดยในตอนแรกก็ไม่ได้คาดหวังอะไร ไม่ได้เน้นดวง เลยไม่ได้ทำบุญเยอะ แต่แค่ได้ติดเข้ามาก็รู้สึกดีใจมากๆ อารมณ์ว่าจบจากโรงเรียนเดียวกัน (กับ จีจี้ ณัฐกุล จังเกิ้ลควีน คนแรก) เพื่อมาเป็นจังเก้น ควีนมากกว่า แต่ก็มีแฟนคลับที่ส่งบทสวดมนต์มาให้อ่านซึ่งก็พอได้อยู่ ประกอบกับเดือนนี้เป็นเดือนเกิด จึงได้ไปทำบุญขอพรมาด้วยบ้าง ส่วนคำถามที่ว่าอยากได้ซิงเกิลไหนมาเป็นซิงเกิลในอัลบั้มนี้นั้น ก็ขึ้นอยู่กับทางผู้บริหารของวงด้วย ก็ต้องติดตามกันต่อไปสำหรับผู้ชนะครั้งนี้ อย่าง “แองเจิ้ล นภัสนันท์” สาววัย 21 ปีหมาดๆ จากจังหวัดนครปฐม ก็ถือว่าได้ขึ้นมาเป็นเซ็นเตอร์ครั้งแรก และเป็นอีกหนึ่งสมาชิกที่ถือว่าได้รับความนิยมอีกคนหนึ่งในวง เคยเป็นสมาชิกร่วมในเพลงซิงเกิ้ลหลักของ CGM48 ไล่มาตั้งแต่ เชียงใหม่ 106, เมล่อน จูซ, มะลิ, มาเอะ ชิกะ มูกานิ, 2565 และ เซนเซย์ คาวาอิ รวมถึงซิงเกิ้ลรองของวงอีกหลายเพลง ขณะที่ซิงเกิ้ลอัลบั้มนี้ มีสมาชิกจากทั้ง 2 วง วงละ 8 คน และมีสมาชิกที่ได้รับโอกาสให้ติดเซ็มบัทสึอัลบั้มเป็นครั้งแรก คือ “มิโอริ”, “ผักขม สิริการย์”, “ยาหยี ณัฏฐธิดา” กับ "แพท ภัทรา" จาก BNK48 และ “มีน พิชญธิดา” กับ “นานา เพ็ญพิชญา” จากทางฝั่ง CGM48 ขณะเดียวกัน ก็มี 5 สมาชิกที่เคยติดซิงเกิ้ลอัลบั้มจากงานจังเก้นครั้งก่อน ก็กลับมาติดเซ็มบัทสึในครั้่งนี้ด้วยเช่นเดียวกัน คือ "จีจี้ ณัฐกุล" "วี วีรยา" และ "พาขวัญ" จากฝั่งบีเอ็นเค และ "เคียร่า" กับ "มิลค์ ชยานันท์" จากฝั่ง CGM48นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการประกาศผลผู้แต่งกายยอดเยี่ยม โดยให้สมาชิกทุกวงร่วมลงชื่อผู้ที่ชื่นชอบ และขวัญใจผู้โหวตจากทางบ้าน และก็เป็น “เฟม-นันทภัค กิตติรัตนวิวัฒน์” ซึ่งมาในธีม 'กงเต็ก' และ "มามิ้งค์-มาณิฌา" ที่มาในธีม 'กระหายเลือด' คว้ารางวัลตามลำดับไปครองขณะเดียวกัน ก็มีการประกาศการจบการศึกษาของ "เฌอปราง อารีย์กุล" กัปตันวง และ ผู้จัดการวง BNK48 โดยเจ้าตัวก็ได้ประกาศเซ็มบัทสึซิงเกิลที่ 14 ของวง ซึ่งเป็นซิงเกิลอำลาของเธอ และเป็นเพลงออริจินัลของวง ซึ่งมี สมาชิก คือ เฌอปราง, มิโอริ, มินมิน, วี, ฟอนต์, จีจี้, เฟม, ฮูป, แพนเค้ก, โมเน่ต์, ป็อปเปอร์, ปาเอญ่า, โยเกิร์ต, แจนรี่, มารีน และ แอล ซึ่งเฌอปรางจะร่วมทำกิจกรรมกับทางวง จนถึงเดือนตุลาคมนี้ โดยงานสุดท้ายของเฌอปรางกับทางวง คือคอนเสิร์ตอำลา ในวันที่ 29 ตุลาคม ที่ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ก่อนที่เจ้าตัวจะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการวง BNK48 อย่างเต็มตัวต่อไปสรุปผลการแข่งขัน BNK48 JANKEN TOURNAMENT 2023 ในรอบแรกรอบคัดเลือก 10 คู่แรกกลุ่มเอมีน-ณัฐธันยา ดุลยพล สมาชิกทีม BIII แพ้ แอล-สิริกร นิลกษาปน์ สมาชิกฝึกหัด BNK48โยเกิร์ต-นพรดา เลิศวิริยะพร สมาชิกทีม NV แพ้ แชมพู-กชพร ลีละทีป สมาชิกทีม Cฃกลุ่มบีเกรซ-วิรัลพัชร ธำรงค์พันธวนิช สมาชิกทีม BIII แพ้ รตา ชินกระจ่างกิจ สมาชิกทีม NVฟ้าใส-ภัทรธิดา จงประสานเกียรติ สมาชิกฝึกหัด CGM48 ชนะ พั้นซ์-วัชรี ด่านผาสุกกุล สมาชิกทีม Cลาติน-พิมพ์นารา ร่ำรวยมั่นคง สมาชิกฝึกหัด CGM48 ชนะ พะแพง-ศุภัชญา คำเงิน สมาชิกฝึกหัด CGM48กลุ่มซีเอ็มม่า-ศศิชา วงศ์วัฒนอนันต์ สมาชิกฝึกหัด CGM48 ชนะ เอ็มมี่-อรณิชชา พรหมสุภา สมาชิกฝึกหัด BNK48ซัทจัง-สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์ สมาชิกทีม NV ชนะ ปาล์มมี่-ปุญญิสา แก้วสว่าง สมาชิกฝึกหัด BNK48กลุ่มดีแพนเค้ก-พิทยาภรณ์ เกียรติฐิตินันท์ สมาชิกทีม NV แพ้ มารีน-กชพร พรโชคชัย สมาชิกฝึกหัด BNK48จิงจิง-อรัญญา แก้วมาลัย สมาชิกฝึกหัด CGM48 ชนะ ปิ๊ง-พิณพณา แสงบุญ สมาชิกฝึกหัด CGM48โมเน่ต์-ภาริตา ริเริ่มกุล สมาชิกทีม BIII ชนะ วาว่า-พิมพ์นเรศ ลำใย สมาชิกฝึกหัด BNK48รอบแรกกลุ่มเอแอล ชนะ คนิ้ง-วิทิตา สระศรีสม สมาชิกทีม Cแชมพู ชนะ เบอร์รี่-จิรภิญญา จันทวรรณกูร สมาชิกฝึกหัด BNK48สิตา ธีรเดชสกุล สมาชิกทีม C แพ้ วี-วีรยา จาง สมาชิกทีม BIIIนีน่า-ณัฐริกา บุญตั๋ว สมาชิกฝึกหัด CGM48 แพ้ เหมย-รพีพรรณ แช่มเจริญ สมาชิกฝึกหัด CGM48สตางค์-ตริษา ปรีชาตั้งกิจ สมาชิกทีม NV แพ้ เคียล่า ซื่อหยุน คู สมาชิกฝึกหัด CGM48ปาเอญ่า-นิพพิชฌาน์ พิพิธเดชา สมาชิกทีม NV ควบทีม BIII ชนะ ออม-ปุณยวีร์ จึงเจริญ กัปตันวง CGM48เฟม-นันทภัค กิตติรัตนวิวัฒน์ สมาชิกทีม BIII แพ้ ผักขม-สิริการย์ ชินวัชร์สุวรรณ สมาชิกทีม NVเจเจ-ศุภาพิชญ์ ศรีไพโรจน์ สมาชิกฝึกหัด CGM48 ชนะ จีนน่า-มัญชุภา มูลกลาง สมาชิกฝึกหัด CGM48กลุ่มบีรตา ชนะ มิชา-ณัฐรินีย์ กุศลพัฒน์ สมาชิกฝึกหัด BNK48ฟ้าใส แพ้ แองเจิ้ล-นภัสนันท์ ธรรมบัวชา สมาชิกทีม Cลาติน แพ้ มิลค์-ชยานันท์ เจ็ดพี่น้องร่วมใจ สมาชิกฝึกหัด CGM48ลูกเกด-พิมพ์ลภัส สุวรรณน้อย สมาชิกฝึกหัด CGM48 ชนะ แพนด้า-จิดาภา แช่มช้อย สมาชิกทีม BⅢนีนี่-พิชญาภา สุปัญญา สมาชิกทีม C ชนะ เจ้าเข็ม-ชนิกานต์ บุษดี สมาชิกฝึกหัด BNK48พิม-พรวารินทร์ วงศ์ตระกูลกิจ สมาชิกทีม C ชนะ มามิ้งค์-มาณิฌา เอี่ยมดิลกวงศ์ สมาชิกทีม Cซินดี้-กฤตชญา อุดมบุญดี สมาชิกฝึกหัด BNK48 แพ้ ไข่หวาน-มานิตา จันทร์ฉาย สมาชิกทีม Cรินะ อิซึตะ ผู้จัดการวง CGM48 และสมาชิกทีม C แพ้ นิกี้-วรินท์รัตน์ ยลประสงค์ สมาชิกทีม BIIIกลุ่มซีเอ็มม่า แพ้ ยาหยี-ณัฏฐธิดา อาสนานิ สมาชิกทีม BIIIซัทจัง แพ้ ข่าวฟ่าง-ญาณิศา เมืองคำ สมาชิกทีม NVอีฟ-อิสรีย์ ทวีกุลพาณิชย์ สมาชิกทีม NV แพ้ ฟอร์จูน-ปัณฑิตา คูณทวี กัปตันทีม Cจีจี้-ณัฐกุล พิมพ์ธงชัยกุล สมาชิกทีม NV ชนะ เอิร์ธ-นภสรณ์ ศิริปาณี สมาชิกทีม NVป็อปเปอร์-พิณญาดา จึงกาญจนา รองกัปตันทีม NV แพ้ ขมิ้น-มณิภา รู้ปัญญา สมาชิกฝึกหัด BNK48มีน-พิชญธิดา สนธิศักดิ์วรรณะ สมาชิกฝึกหัด CGM48 แพ้ นายน์-ภัทรนรินทร์ เหมือนฤทธิ์ กัปตันทีม NVเจย์ดา-รวินดา อลัน สมาชิกฝึกหัด CGM48 แพ้ แพท-ภัทรา ธีระวาส สมาชิกฝึกหัด BNK48มายยู-กวิสรา สิงห์ปลอด สมาชิกทีม BIII ชนะ เฌอปราง อารีย์กุล ผู้จัดการวง BNK48 และ สมาชิกทีม BⅢกลุ่มดีมารีน แพ้ พาขวัญ น้อยใจบุญ สมาชิกฝึกหัด BNK48จิงจิง-อรัญญา แก้วมาลัย สมาชิกฝึกหัด CGM48 ชนะ พีค-ภูษิตา วัฒนากรแก้ว สมาชิกทีม BIIIโมเน่ต์ แพ้ ปะริมะ-ชุติปภา รัตนกรญาณวุฒิ สมาชิกฝึกหัด CGM48มินมิน-รชยา ทัพพ์คุณานนต์ สมาชิกทีม BⅢ แพ้ นานา-เพ็ญพิชญา บุญเสนอ สมาชิกฝึกหัด CGM48แจนรี่-กัลยารัตน์ ปั้นพิพัฒน์ สมาชิกฝึกหัด BNK48 แพ้ เนเน่-ธนิดา อัครวุฒิ สมาชิกฝึกหัด BNK48ฟอนต์-ณัฐทิชา จันทรวารีเลขา สมาชิกทีม NV ชนะ ฮูพ-ปาฏลี ประเสริฐธีระชัย กัปตันทีม BⅢ และ ควบทีม NVทูแบม-พิชชาพร วัฒนาทองทิน สมาชิกฝึกหัด CGM48 แพ้ มิโอริ โอคุโบะ รองกัปตันทีม BIIIนิว-ชัญญาภัค นุ่มประสพ สมาชิกทีม NV ชนะ เอิร์น-วชิราพร พัฒนพานิช สมาชิกทีม BⅢผลการแข่งขันในรอบที่ 2กลุ่มเอแอล แพ้ แชมพูวี ชนะ เหมยปาเอญ่า แพ้ เคียล่าผักขม ชนะ เจเจกลุ่มบีรตา แพ้ แองเจิ้ลมิลค์ ชนะ ลูกเกดนีนี่ ชนะ พิมไข่หวาน ชนะ นิกี้กลุ่มซียาหยี ชนะ ข้าวฟ่างฟอร์จูน แพ้ จีจี้ขมิ้น แพ้ มีน CGM48แพท ชนะ มายยูกลุ่มดีพาขวัญ ชนะ จิงจิงปะริมะ แพ้ นานาแจนรี่ แพ้ ฟอนต์มิโอริ ชนะ นิวผลการแข่งขันในรอบเซ็มบัทสึ 16 คนสุดท้ายกลุ่มเอแชมพู แพ้ วีเคียล่า แพ้ ผักขมกลุ่มบีแองเจิ้ล ชนะ มิลค์นีนี่ แพ้ ไข่หวานกลุ่มซียาหยี แพ้ จีจี้มีน CGM48 แพ้ แพทกลุ่มดีพาขวัญ แพ้ นานาฟอนต์ ชนะ มิโอริผลการแข่งขันในรอบ 8 คนสุดท้ายวี แพ้ ผักขมจีจี้ แพ้ แพทแองเจิ้ล ชนะ ไข่หวานนานา ชนะ ฟอนต์ผลการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศวี แพ้ แพทแองเจิ้ล ชนะ นานาผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศแพท แพ้ แองเจิ้ลผลการแข่งขันในรอบจัดอันดับ 3-16รอบชิงอันดับ 3ผักขม ชนะ นานารอบจัดอันดับ 5-8วี แพ้ จีจี้ไข่หวาน แพ้ ฟอนต์รอบชิงอันดับ 5จีจี้ ชนะ ฟอนต์รอบชิงอันดับ 7วี ชนะ ไข่หวานรอบจัดอันดับ 9-16แชมพู ชนะ เคียล่ายาหยี ชนะ มีนมิลค์ ชนะ นีนี่พาชวัญ ชนะ มิโอริรอบจัดอันดับ 9-12แชมพู ชนะ ยาหยีมิลค์ ชนะ พาขวัญรอบชิงอันดับ 11ยาหยี ชนะ พาขวัญรอบชิงอันดับ 9แชมพู ชนะ มิลค์รอบจัดอันดับ 13-16เคียล่า แพ้ มีน CGM48นีนี่ แพ้ มิโอริรอบชิงอันดับ 13มีน CGM48 ชนะ มิโอริรอบชิงอันดับ 15เคียล่า แพ้ นีนี่