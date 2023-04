เจ้าของ 'เฉโป' ขอโทษ พร้อมยกเลิกสร้างหุ่นปั้น เตรียมโอนเงินคืนผู้ร่วมบริจาค

จากกรณี แมวเฉโป ซึ่งเป็นแมวเซเลบชื่อดัง มีชื่อเสียงมาจากรายการ We are lovely pet ของ VRZO ได้เดินทางกลับดาวแมวด้วยอายุ 11 ขวบหลังป่วยไตวายเรื้อรัง หัวใจหนา เลือดข้น ความดันขึ้นตาจนมองไม่เห็นนั้น และมีเหล่าทาสแมวร่วมแสดงความเสียใจเป็นจำนวนมาก และยังพบว่าเฉโปยังมีส่วนร่วมในการผลักดัน พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ ด้วยการร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอสัตว์ที่ We are lovely pet ของ VRZO ร่วมร้องกับ ฟักกลิ้ง ฮีโร่ นับเป็นกระบอกเสียงหนึ่งที่ช่วยให้กฎหมายนี้สำเร็จ โดยทางเจ้าของได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมพร้อมชักชวนแฟนคลับสามารถร่วมส่งเฉโปกลับดาวแมวได้ในวันอังคารที่ 11 เม.ย. ตอน 4 โมงเย็น ที่วัดกระทุ่มเสือปลา ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้ววันนี้ (11 เม.ย.) เฟซบุ๊ก Dissapong Sumranmak หรือ เค ดิษพงศ์ เจ้าของ เฉโป ได้มีการโพสต์ภาพหลายรูปด้วยกันมีทั้งภาพของที่ระลึกภายในงาน และมีภาพสุดท้ายคือภาพคิวอาร์โค้ด และระบุว่าเตรียมการสร้างหุ่นเฉโปเพื่อเป็นที่ระลึกและมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง โดยมีการเชิญชวนเหล่าแฟนคลับเรี่ยไรเพื่อสมทบทุนได้แต่ต่อมาจากภาพดังกล่าวทำให้เกิดการถกเถียงขึ้นในกลุ่มทาสแมวและเหล่าแฟนคลับ โดยมีเซเลบคลับเฮาส์คนดังอย่างสรปุก ที่ร่วมแสดงความคิดเห็นระบุข้อความว่า "เฉโปแมวดังตาย เจ้าของแมวรับบริจาคสร้างรูปปั้น ใครไม่ห้ะ กูห้ะตกใจทั้งคนขอและคนโอน" โดยมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นมากมายไปในหลายทิศทางซึ่งต่อมาพบว่า "เค ดิษพงศ์ เจ้าของเฉโป" ได้ทำการลบรูปดังกล่าว ก่อนชี้แจงว่า "เลิกสร้างหุ่นแล้วนะ คิดว่ากลิ่นดรามาตุๆแล้ว เงินทั้งหมดนั้นจะนำไปบริจาคมูลนิธิทั้งหมด (ทุกบาท)" ก่อนเจ้าตัวจะลบภาพไป โดยได้อธิบายเพิ่มเติมในช่องแสดงความคิดเห็นว่า "ขออภัยด้วยครับ ถึงตอนนี้ผมยังคงเตรียมงานวันนี้ให้ดีที่สุดอยู่ ผมขอเรียนทุกท่านที่กำลังมองต่างอย่างนี้แล้วกันนะครับ เงินทุกบาทที่โอนเข้ามาจะไม่เข้ากระเป๋าผมเลยสักบาทเดียว เพราะจะทำบัญชีแยกไว้สำหรับแฟนๆ เขาโดยเฉพาะส่วนหนึ่งตั้งใจจะนำไปสร้างประติมากรรมพี่เฉโป ตอนแรกผมไปดูงานของศิลปินชาวญี่ปุ่นไว้ชื่อว่า Wakuneco ซึ่งเขาจะรับงานเพียง 3 ชิ้นต่อปีเท่านั้น แต่มีค่าชิ้นงานสูงมากจึงเปิดรับสมทบขึ้นมา ส่วนที่เหลือจะนำไปบริจาคให้ทุกๆ มูลนิธิหมาแมวพร้อมแจงรายละเอียดทุกรายการตั้งแต่คนแรกที่โอนยันคนสุดท้ายที่โอนเข้ามาเลยผมเองเข้าใจในมุมมองที่เห็นต่างกับการเปิดบัญชีสมทบทุน ซึ่งเป็นเรื่องดีที่บ้านเรายังเห็นค่ากับสัตว์ทุกชีวิต จนถึงตอนนี้ผมยังเปิดรับสมทบทุนไปจนถึงเที่ยงคืนของวันนี้ สามารถคอมเมนต์ได้ตามความเหมาะสม หลังจากส่งพี่เฉโปเดินทางจนจบสิ้นแล้ว จะมาชี้แจงพร้อมลิสต์รายชื่อทุกการโอนเข้ามาด้วย ขออภัยที่ชี้แจงช้าครับ"และต่อมาได้ระบุเพิ่มเติมว่า "ยกเลิกการสร้างหุ่นพี่เฉโปนะครับ และเนื่องจากการปิดบัญชีนั้นต้องโอนเงินออกจากบัญชีทั้งหมด ผมจึงขออนุญาตโอนเงินคืนให้กับทุกท่านที่โอนเข้ามา (ทุกอย่างจะเริ่มดำเนินการหลังจากจบงานส่งพี่เฉโปนะครับ) ผมจะแจงทุก list รายการไม่ให้ตกหล่นครับ และทุกๆ รายการผมจะใช้ความละเมียดอย่างระมัดระวังในการจัดการเพื่อไม่ให้ตกหล่น ต้องขออภัยด้วยครับ"ทั้งนี้ น้องเฉโปนั้นเป็นแมวพันธุ์สกอตติชโฟลด์ สีซิลเวอร์แท็บบี้ หูตั้ง ผู้มาพร้อมกับหน้าตาอันยียวน