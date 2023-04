"เฌอปราง" ประกาศจบการศึกษา BNK48! แต่ยังเป็น ผจก.วงต่อ

ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสำหรับ "เฌอปราง อารีย์กุล" หัวหน้าและผู้จัดการวงไอดอลสาว บีเอ็นเคโฟร์ตีเอต (BNK48) เมื่อล่าสุดเจ้าตัวได้ประกาศจบการศึกษา (ออกจากวง) ในฐานะสมาชิกวง หลังจบงานเป่ายิงฉุบ "BNK48 JANKEN Tournament 2023" เมื่อช่วงค่ำวันนี้ (9 เม.ย.) โดยจะมีคอนเสิร์ตจบการศึกษา 29 ต.ค.นี้ที่ ธันเดอร์โดม เมืองทองธานี ซึ่งหลังจากนั้นจะยังคงทำหน้าที่ผู้จัดการวงต่อไปทั้งนี้ "เฌอปราง" สาวชาวหาดใหญ่ จ.สงขลา เกิดเมื่อ 2 พ.ค. 2539 ปัจจุบันอายุ 26 ปี เป็นสมาชิกที่ได้รับความนิยมมากใน BNK48 จนเคยได้รับการโหวตเป็นอันดับที่ 1 ในการเลือกตั้งของวงครั้งแรกเมื่อปี 2562 เธอสมัครเข้าร่วมวงเพราะความชื่นชอบวงเอเคบีโฟร์ตีเอต (AKB48) ก่อนจะได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกรุ่นที่ 1 และหัวหน้าวง ในช่วงแรกเคยถูกเปรียบเสมือนว่าเป็นหน้าต่างบานแรกที่ทำให้แฟนคลับได้รู้จักกับสมาชิกคนอื่นๆ ของวงนี้"เฌอปราง" มีผลงานเป็นสมาชิกตัวจริง (เซ็มบัตสึ) ซิงเกิลหลักรวม 12 ซิงเกิล โดยในจำนวนนี้ได้เป็นเซ็นเตอร์ 2 เพลง ได้แก่ บีกินเนอร์ และ 77 ดินแดนแสนวิเศษ รวมถึงเป็นสมาชิกในซิงเกิลอัลบั้มอีก 3 อัลบั้ม และมีผลงานเพลงเดี่ยวชื่อ "อิิตส์ ไลฟ์" (It's life) เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ BNK48 : ONE TAKE และยังเคยลงสมัครในงานเลือกตั้งเซ็มบัตสึประจำซิงเกิลที่ 53 ของวง AKB48 ในปี 2561 ที่ญี่ปุ่น จนได้ผลโหวตในลำดับที่ 39 ได้ร่วมยูนิต Next Girl ร่วมร้องเพลงในซิงเกิล Tomodachi janai ka รวมทั้งยังเคยมีคอนเสิร์ตเดี่ยว Me and My Cats ในปี 2562 ด้วยนอกจากนี้ "เฌอปราง" ยังได้รับโอกาสแสดงบทนำภาพยนตร์หลายเรื่อง ทั้ง โฮมสเตย์, SLR กล้อง ติด ตาย และภาพยนตร์สารคดีของวงอีก 2 เรื่อง รวมไปถึงละครซีรีส์ One Year 365 วัน บ้านฉัน บ้านเธอ, Cat Radio TV 1-2, บุษบาลุยไฟ และ Thank you Teacher โดยเธอได้รับรางวัล รองชนะเลิศนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม จากภาพยนตร์เรื่อง โฮมสเตย์ ในการประกาศผลรางวัลของสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ครั้งที่ 9รวมทั้งยังได้แสดงมิวสิกวิดีโอ ชู้กะชู้ - Aeh Syndrome, หัวใจที่มืดมิด - Zeal, ไม่ควรมีคนเดียว - เป็ก ผลิตโชค และ พี่ชาย - 2 Day Ago Kids และเป็นพรีเซ็นเตอร์สินค้าอีกหลายชนิดอย่างไรก็ตาม "เฌอปราง" กลายเป็นสมาชิกรุ่นที่ 1 คนที่ 27 ที่ออกจากวง จนทำให้ขณะนี้เหลือเพียง "มิโอริ โอะคุโบะ" และ "ซัทจัง-สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์" เป็นสมาชิกรุ่นแรกที่ยังอยู่กับวง โดยซิงเกิลที่ 14 จะเป็นซิงเกิลสุดท้ายของ "เฌอปราง"