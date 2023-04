Beyond Training เผยเทคนิคค้นหา พัฒนา รักษา Talent ยุคดิจิทัล ลด Turnover Rate สร้างความแข็งแกร่งให้องค์กร

บียอนด์ เทรนนิ่ง (Beyond Training) องค์กรที่โดดเด่นด้านการฝึกอบรมและเชี่ยวชาญด้านการสรรหา พัฒนา การรักษากลุ่มคนเก่ง (Talent) ไว้ในองค์กร โดยยึดหลัก คือ สร้างความสุขในที่ทำงาน 8 ชั่วโมง พร้อมสนับสนุนดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และวางแผนการเติบโต ให้รู้สึกมีคุณค่า เผยองค์กรจะเติบโตได้อย่างมั่นคงต้อง “สร้างสมดุลระหว่างการบริหารพนักงานทั่วไปกับกลุ่ม Talent” เผยข้อมูลเชิงลับ คนที่จะพัฒนาสู่ Talent ได้มีแค่ 20-30% ในองค์กรเท่านั้น พร้อมทุ่มงบฯเพื่อพัฒนากลุ่มนี้เป็นพิเศษ ควบคู่การสร้างสมดุลระหว่างการบริหารพนักงานทั่วไปกับกลุ่มคนเก่ง (Talent) ให้เติบโตไปพร้อมกัน ชี้เป็นวิธีที่ดี ยุคนี้ทักษะดิจิทัลคือพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีภก. คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท บียอนด์ เทรนนิ่ง จำกัด (Beyond Training) กล่าวถึงอุปสรรคสำคัญที่อาจทำให้การเติบโตขององค์กรหยุดชะงัก มาจากปัญหาหลักๆ คือ พนักงานกลุ่มคนเก่ง (Talents) ลาออกมาก ส่งผลกระทบมหาศาลทั้งการวางแผนงานอนาคต กลยุทธ์ และเป้าหมายใหญ่ที่องค์กรกำลังจะมุ่งไปซึ่งการพัฒนาและรักษา Talent จึงเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องให้ความสำคัญ ดังนั้น บียอนด์ เทรนนิ่ง (Beyond Training)ในฐานะผู้ให้บริการด้านฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะผู้นำยุคใหม่ ที่มีความโดดเด่นในการสร้างภาวะผู้นำให้พนักงานองค์กร แนะเทคนิคและแนวทางค้นหา พัฒนา และรักษากลุ่มคนเก่ง (Talent) ให้อยู่องค์กรยาวนาน ซึ่ง Talent ไม่ได้หมายถึง คนยุคใหม่หรือคนเก่งเทคโนโลยีดิจิทัล เท่านั้น“มีหลายคน “เข้าใจผิด” เกี่ยวกับความหมายของ Talent หรือกลุ่มคนเก่งในองค์กร เพราะ Talent คือ กลุ่มคนที่มีศักยภาพหรือชุดทักษะที่ตอบโจทย์กับ Competency ของธุรกิจแต่ละประเภท อย่างไรก็ตามคงปฎิเสธไม่ได้ว่า ในโลกการทำงานยุคใหม่ สภาวะแวดล้อมจะผลักดันให้ทุกคนต้องเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล ฉะนั้น ทักษะดิจิทัลจึงกลายมาเป็นทักษะพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีในโลกการทำงานยุคนี้ ทุกองค์กรสามารถเติบโตและไปถึงเป้าหมายที่วางไว้ ท่ามกลางการแข่งขันที่เข้มข้น แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นบันไดขั้นใหญ่ที่พาองค์กรก้าวไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ได้ไวขึ้น ก็คือ กลุ่มคนเก่ง (Talent) จึงเป็นเหตุผลที่องค์กรให้ความสำคัญกับการค้นหาหรือพัฒนา Talent ในเชิงทฤษฎีทุกคนสามารถเข้าสู่แผนพัฒนาได้ แต่ในเชิงปฏิบัติจะไม่ใช่ทุกคนที่จะกลายเป็น Talent ได้ ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลที่องค์กรต้องมีกระบวนการค้นหา พัฒนาและรักษา Talent ทุกๆ ปีทั้งนี้ องค์กรจะเติบโตได้อย่างมั่นคงต้อง “สร้างสมดุลระหว่างการบริหารพนักงานทั่วไปกับกลุ่ม Talent” ให้ได้กลุ่มที่จะพัฒนาสู่ Talent ได้อาจจะมีเพียง 20-30% เท่านั้น จำเป็นต้องทุ่มงบประมาณเพื่อการพัฒนาไปที่กลุ่มนี้เป็นพิเศษ ขณะเดียวกันต้องสร้างสมดุลระหว่างการบริหารพนักงานทั่วไปกับกลุ่มคนเก่ง (Talent) ให้เติบโตไปพร้อมกันเป็นวิธีการที่ดี และสิ่งที่องค์กรต้องทำคือ วางโครงสร้างพัฒนาบุคลากรเป็นภาพใหญ่ที่ทุกคนมีโอกาสพัฒนาและมีเส้นทางการเติบโตในสายงานตนเองอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งต้องทำ Talent Management ไปพร้อมๆกัน โดยเริ่มตั้งแต่การเลือกกลุ่มคนเก่งในองค์กรรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ Bell Shape หรือ Nine Box ในการประเมินผลงาน เป็นต้น ซึ่งการจะสร้างสมดุลในการบริหารบุคลากรทั้ง 2กลุ่มนี้ให้สำเร็จ องค์กรต้องสื่อสารภายใน (Internal communication) ที่มีประสิทธิภาพ สื่อสารให้พนักงานทุกคนรู้สึกถึงความเท่าเทียม และมองว่าตนเองสำคัญมีคุณค่าและสร้างการเติบโตให้องค์กรได้พร้อมกันนี้ การรักษากลุ่มคนเก่ง (Talent) ให้อยู่กับองค์กรในระยะยาว ที่มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์มากที่สุด คือ องค์กรต้องทำความเข้าใจกลุ่ม Talent ก่อนต้องเข้าใจถึงตัวตน ลักษณะนิสัย ความคาดหวัง หรือเป้าหมายสูงสุดในแต่ละช่วงชีวิต เช่น Talent บางคนต้องการผลตอบแทน (Benefit) ที่เหมาะสม หรือบางคนต้องการแผนพัฒนาการเติบโตที่ชัดเจน เป็นต้น เมื่อองค์กรทำความเข้าใจ แบบลงลึกไปถึง Talent รายบุคคล และเข้าสู่กระบวนการคิดวิธีการที่จะทำอย่างไรให้เขามีความสุขและสนุกกับงานที่ทำ หัวหน้างาน สถานที่ทำงานการรักษา Talent ไว้ในองค์กรยุคดิจิทัลให้นาน คือ การกำหนดบทบาทความคาดหวัง และตัวชี้วัดที่ชัดเจนให้กับคนกลุ่มนี้ มีพื้นที่ให้แสดงความสามารถ เพราะ ลักษณะการทำงานของ Talent ในยุคนี้คือ การเห็นผลสำเร็จอย่างรวดเร็ว เช่น การตั้ง OKR ที่ชัดเจน, การทำ Performance Review ร่วมกับหัวหน้างาน และสิ่งสำคัญคือ การมี Touch point ร่วมกันระหว่าง Talent กับผู้บริหารอยู่เสมอ องค์กรต้องคอยสื่อสารถึงทิศทางที่องค์กรกำลังจะเดินไป พร้อมสร้าง Engagementนอกจากนี้ เคล็ดลับในการบริหาร Talent ยุคดิจิทัล สิ่งสำคัญที่จะทำให้แต่ละคนแสดงศักยภาพเร็วที่สุด คือ 1) การปรับรายได้ผลตอบแทนให้ไวขึ้นกว่าเดิมตาม Performance ที่ Talent แต่ละคนทำได้จริง 2) การจ่ายผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราปกติของตลาด 3) การจ่าย Retention Bonus ที่เป็นการจ่ายโบนัสล่วงหน้า ด้วยการจ่ายเงิน 5 -10% ให้พนักงานก่อนให้โบนัสด้านอายุงาน โดยอยู่กับองค์กรตามเวลาที่กำหนด ซึ่งเหมาะกับกลุ่ม Senior Operation ซึ่งจะมีทั้งการจ่ายเงิน , การมอบหุ้นให้ หรืออื่นๆ และในองค์กรยุคดิจิทัลจะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการพัฒนา Talent มากขึ้นไม่ใช่แค่โปรแกรม Training แต่ต้องพัฒนาบริบทโดยรวม การวางสายอาชีพแบบองค์รวม การสร้าง Creativity Space ให้ทดลองทำสิ่งใหม่ๆ เช่น การเป็น Project Owner เป็นต้น รวมถึงการทำ Employee Recognition องค์กรต้องชื่นชม รวมทั้งหาพี่เลี้ยง (Mentor) เพื่อให้คำแนะนำถึงกระบวนการทำงานที่ถูกต้อง รวมถึงดูแลเส้นทางการเติบโตของเขาตั้งแต่เริ่มแรก“Beyond Training เป็นหนึ่งในองค์กรด้านการฝึกอบรมช่วยพัฒนาพนักงานทั่วไป ก้าวสู่การเป็น Talent หรือคนเก่งในองค์ได้ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในด้านการสรรหา พัฒนา และรักษากลุ่มคนเก่ง (Talent) ไว้ในองค์กรได้เป็นอย่างดี สิ่งที่องค์กรยึดมั่นมาตลอดเพื่อรักษาคนดีคนเก่งไว้ คือ องค์กรต้องสร้างความสุข และสังคมในที่ทำงานใช้เวลาร่วมกันให้มีความสุขมากที่สุด รวมถึงการสนับสนุนดูแลชีวิตความเป็นอยู่ และวางแผนการเติบโตให้กลุ่มคนเหล่านี้รู้สึกมีคุณค่าและสำคัญในองค์กร ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่องค์กรยุคใหม่ ต้องสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิด Engagement ระหว่างพนักงานและบริษัท เมื่อพนักงานผูกพันกับบริษัทปัญหา Turnover Rate อาจลดลง ปัญหาต่างๆทั้ง HR และหัวหน้างานก็จะหมดไป เพื่อสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน” ภก.คงเกียรติ ฉัตรหิรัญทรัพย์ กล่าวในท้ายสุด